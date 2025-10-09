Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc ra từ cửa hàng siêu thị bán điện thoại, máy tính này. Thời điểm này, các nhân viên cũng chạy ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Đám cháy xảy ra lúc cửa hàng đang hoạt động

Trao đổi với PV, một cán bộ thuộc lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường cho biết, nhờ sự phối hợp kịp thời của các đơn vị chức năng, ngọn lửa đã được dập tắt sau một thời gian ngắn, không để lan rộng sang các khu vực lân cận. Rất may, vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.