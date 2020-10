Lũ rút, giáo viên lội nước cao nửa mét vào trường mò tìm sách cho trò

Sáng 22/10, sau khi nước rút, tại trường Mầm non Thạch Tân (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều giáo viên đã đến tại trường để bắt đầu dọn dẹp với phương châm nước rút đến đâu dọn đến đó.



Trường Mầm non Thạch Tân (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Cô Hoàng Thị Nga (giáo viên trường Mầm non Thạch Tân) nghẹn ngào khi nhìn sách, đồ dùng học tập của học sinh bị lũ nhấn chìm. “Nước hôm nay đã rút, nhưng tại trường vẫn còn cao trên nửa mét. Riêng trong lớp nước còn lấp xấp nhưng sách vở của các cháu, tài liệu giáo viên đã bị ướt nhiều. Sáng nay đến dọn, mò tìm sách, đồ dùng cho các cháu mà xót xa. Nhìn cảnh này không biết khi nào các cháu mới trở lại trường được”, cô Nga nói.

Cô giáo vào lớp tìm sách, đồ dùng để phơi nắng.

Còn tại trường Tiểu học Thạch Tân (xã Tân Lâm Hương) lực lượng công an, bộ đội và giáo viên đang có mặt để dọn dẹp để học sinh trở lại sau lũ.Sáng nay, các cán bộ giáo viên trường Tiểu học Thạch Tân đã tổ chức dọn dẹp bàn học.Lực lượng công an hỗ trợ phơi sách vở cho các em học sinh.Nước lũ đã rút tại trường mầm non Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (nằm dưới hạ du, cách hồ Kẻ Gỗ khoảng 5 km), hàng chục bộ đội, giáo viên được huy động dọn dẹp khuôn viên trường. Trước đó hai ngày, mưa lớn kéo dài kết hợp với hồ Kẻ Gỗ xả lũ khiến nước dâng cao 2 m, các trang thiết bị, phòng hành chính, 8 phòng học, đồ chơi học sinh bị nước lũ nhấn chìm.

Hiện tại có hơn 100.000 học sinh tại 270 trường học ở Hà Tĩnh đã đi học trở lại. Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, có 250 trường từ bậc mầm non đến THCS thuộc các huyện: Hương Sơn (62/62), Hương Khê (49/55), Vũ Quang (15/29), Can Lộc (20/52), Nghi Xuân 47/47, Đức Thọ 57/59 và khoảng 20 trường THPT.