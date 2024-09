Mưa ở Bắc Bộ giảm dần từ ngày 12/9

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo số liệu mới nhất, từ đêm qua đến sáng nay (11/9), phần lớn khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, lượng mưa có xu thế giảm đi so với 2 ngày trước đó. Lượng mưa hiện tại chủ yếu tập trung ở khu vực đồng bằng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

"Từ hôm nay đến hết ngày 12/9, mưa tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau ngày 12/9 mưa sẽ suy giảm dần, song không loại trừ khả năng diễn biến còn phức tạp, cơ quan khí tượng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin", ông Mai Văn Khiêm nói.

Về tình hình lũ trên hệ thống hồ chứa, hiện nay nhiều hồ do lượng mưa lớn trong nhiều ngày, nước trên các hồ tương đối nhiều trong đó có hồ Thác Bà. Từ đêm 10/9 đến nay, lưu lượng nước về hồ Thác Bà đã giảm đi khá nhiều so với 2 ngày trước đó, đến 10 giờ ngày 11/9, lưu lượng về tương đương lưu lượng xả ra khỏi hồ. Mực nước hồ ở mức 59,83m. Lượng nước về giảm nhiều so với ngày 10/9.

"Mặc dù vẫn còn ở mức nguy hiểm nhưng tạm thời áp lực đã giảm so với ngày 10/9, diễn biến mưa ở khu vực trung du và miền núi đang giảm nhưng tình hình diễn biến có thể thay đổi nên cần theo dõi, cập nhật", ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Về diễn biến lũ trên sông Hồng và sông Thái Bình, ông Mai Văn Khiêm cho biết lũ trên sông Hồng đang tăng, đến 10h sáng nay mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên đến 11.02m, ở mức thấp hơn báo động 3 là 0,48m.



So sánh dữ liệu trong quá khứ cho thấy, năm 2004 nước ở sông Hồng cũng dâng cao trên 11.04m. Tức là mực nước hiện tại đã vượt qua mức lũ lịch sử 20 năm tại Hà Nội. Trong những giờ tới, mực nước trên thượng nguồn biến đổi chậm, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có xu thế tăng chậm.

"Với mực nước này, các khu vực hạ du sông Hồng có nguy cơ ngập úng rất lớn, đặc biệt vùng trũng thấp ven sông. Hầu hết các sông ở hạ du đều lên mức báo động 3. Đây là đợt lũ hiếm gặp. Theo dữ liệu thống kê đến hiện tại, hầu hết các sông ở miền Bắc đều trên mức báo động 3, trong đó điểm đo sông Thao tại Lào Cai và Yên Bái cao vượt giá trị lịch sử", ông Mai Văn Khiêm cho biết.

Lũ ở sông Hồng không thể nào ngập vào trong nội đô

Cung cấp thêm thông tin về tình hình lũ trên sông Hồng tại Hà Nội, ông Vũ Đức Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, đối với lũ trên sông Hồng dù đang lên trên báo động 2 là 0,6m thì lũ và ngập lụt chỉ xảy ra ở khu vực ngoài đê.

"Ví dụ như tại Hoàn Kiếm các khu vực như Phúc Tân, Phúc Xá, Bạch Đằng chứ không thể nào ngập được vào trong nội đô. Chúng tôi muốn thông tin rõ hơn đến người dân, không phải lũ trên sông Hồng có thể ngập hết vào nội đô được", ông Vũ Đức Long nhấn mạnh.

Lũ trên sông Hồng ngày 11/9. Ảnh: Nam Nguyễn

Cũng theo ông Vũ Đức Long cho biết thêm, hiện nay có một số thông tin tích cực là thượng nguồn sông Hồng ở sông Thao, hiện nay mực nước ở Lào Cai, Yên Bái đang đạt đỉnh và đang xuống. Bên cạnh đó, hồ Hòa Bình đã đóng cửa xả cuối cùng, hồ Tuyên Quang đóng thêm một cửa xả đã giúp giảm tải lượng nước thượng nguồn về hạ lưu.

"Tuy nhiên, bất lợi vẫn tồn tại là trên sông Thao lượng nước lũ tuy xuống nhưng vẫn còn cao, vùng hạ lưu và đồng bằng thì hầu hết các trạm trên lưu vực sông đều ở mức báo động 3, một số sông xuất hiện mức lũ lịch sử. Lượng nước đang cao nên khả năng tiêu thoát nước sẽ chậm nên thời gian ngập lụt còn kéo dài 2-3 ngày tới", ông Vũ Đức Long nói.

Ông Vũ Đức Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo Khí tượng Thủy văn.

Theo ông Võ Văn Hoà, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, cho biết, nguy cơ ngập lũ có thể còn kéo dài 1-2 ngày tới.



Đặc biệt tại Thái Nguyên, trong lịch sử chưa từng ghi nhận mưa lũ cao như hiện tại. Ở Bắc Giang, hầu hết các xã giáp ranh sông Thương và sông Cầu bị ngập úng kéo dài, mực nước các sông này vẫn có xu hướng tăng lên, duy trì mức trên báo động 3 nên mối nguy hiểm còn kéo dài những ngày tới. Đặc điểm lũ ở Bắc Giang giống năm 2008 hay năm 1986 là kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân.

Tại Hà Nội, hiện tượng ngập úng ven sông đã xảy ra, trong 6 tiếng tới, mực nước còn tăng sau đó sẽ chững lại, phụ thuộc vào diễn biến mưa và hoạt động xả lũ của các hồ thủy điện. Hiện các sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ mực nước ở mức báo động 3, nước dâng lên và tràn vào khu vực nội đô.

Về nguy cơ ngập úng ở nội thành, ông Hòa cho biết, các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên hiện đang có ngập úng khu ven đê. Trong 6 tiếng tới, khi mực nước sông tăng thì nguy cơ này còn hiện hữu. Ngoài ra các huyện như Chương Mỹ, Ứng Hòa, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Đông Anh, Hà Đông tiếp tục chịu ảnh hưởng do nước hệ thống sông nhỏ, sông nội tỉnh tăng lên, gây ngập úng cục bộ.

"Hiện nguy cơ lớn nhất là khả năng xảy ra ngập úng kéo dài ở một số huyện như Chương Mỹ. Nguyên nhân do nước ở các sông chính rất cao, việc thoát nước rất khó. Cơ quan khí tượng đang tiến hành cung cấp các bản tin cảnh báo ngập diện rộng cho toàn thành phố Hà Nội và theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ để đưa ra cảnh báo chí tiết", ông Võ Văn Hòa nói.