Lũ cuồn cuộn quét qua khu dân cư ở Lạng Sơn, mưa dông tiếp tục hoành hành ở miền Bắc trước khi đợt không khí lạnh hy hữu tràn về

Từ đêm qua (9/5) đến hôm nay (10/5), ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, ở khu vực Đông Bắc cục bộ có mưa to đến rất to. Đặc biệt tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, mưa to kèm theo lũ quét, sạt lở đất đã xảy ra tại nhiều địa phương.

Lũ quét qua khu dân cư ở Lạng Sơn

Mưa lớn tại Lạng Sơn khiến nhiều khu dân cư ngập lụt nặng nề. Ảnh: MXH

Dự báo, từ nay (10/5) đến ngày mai (11/5), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 45-80mm/24h, có nơi trên 150mm/24h.

Từ đêm mai (11/5) đến khoảng ngày 15/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt; ở đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trong khi đó như đã đưa tin, dự báo khoảng ngày 13/5 tới đây, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh hy hữu, điều chưa xuất hiện trong hơn 40 năm qua.

Khu vực Hà Nội: Từ nay (10/5) đến ngày 15/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Cảnh báo: Từ khoảng ngày 15-16/5 mưa dông có khả năng dịch chuyển xuống khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

