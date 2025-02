Vừa qua, fan nhảy Việt được phen nức nở khi nhạc Việt vang lên trên kênh YouTube 26.3 triệu người đăng ký của studio nhảy nổi tiếng nhất Hàn Quốc - 1Million Dance Studio. Đây cũng là ca khúc Việt Nam đầu tiên được studio nhảy này chọn để cover. Vinh dự ấy thuộc về bộ đôi LowG - tlinh và bản collab HOP ON DA SHOW.

Biên đạo Yeojin lựa chọn HOP ON DA SHOW để cover và đăng trên YouTube chính thức của 1Million Dance Studio

HOP ON DA SHOW nằm trong E.P FLVR, đánh dấu lần đầu hợp tác của hai tài năng trẻ LowG - tlinh, được phát hành vào tháng 9/2024. HOP ON DA SHOW không chỉ là bản collab của LowG và tlinh, mà còn là sản phẩm nói lên tiếng nói của Last Fire Crew - tổ đội nhảy chất nhất Hà thành. MV được đạo diễn Phương Vũ và đội ngũ Antiantiart kiến tạo nên, với đủ chất đường phố, cá tính và tôn vinh tinh thần Hip-hop triệt để. Trong MV này, cả Last Fire Crew xuất hiện, thực hiện những bước nhảy ấn tượng. MV HOP ON DA SHOW gây tiếng vang với cả người hâm mộ nhạc rap lẫn fan nhảy, lọt vào top 10 đề cử MV của năm tại WeChoice Awards 2024.

HOP ON DA SHOW là một MV ấn tượng của Hip-hop Việt

Last Fire Crew trong MV HOP ON DA SHOW

Nay, HOP ON DA SHOW chính thức lan toả sức ảnh hưởng ra châu Á khi được biên đạo Yeojin lựa chọn để cover và đăng trên YouTube chính thức của 1Million Dance Studio. Những bước nhảy dứt khoát, mạnh mẽ của biên đạo chuyên nghiệp hàng đầu Kpop cho thấy một HOP ON DA SHOW "chất chơi" không hề kém cạnh rap quốc tế. Low G và tlinh thực sự đã xuất xưởng một sản phẩm đủ tâm, đủ tầm, chứng minh thực lực hàng đầu trong lứa nghệ sĩ trẻ hiện nay.

Yeojin - biên đạo của aespa, IVE,... nhảy HOP ON DA SHOW

Việc được 1Million Dance Studio "để mắt" đến là một vinh dự khiến fan nhảy nức nở

HOP ON DA SHOW cũng là ca khúc Việt đầu tiên mà 1Million Dance Studio cover và đăng lên kênh chính chủ. Trước đó, Chi Pu cũng từng xuất hiện tại studio này vào 2019, nhưng là hợp tác quay choreography và đăng lên kênh nghệ sĩ.

Việc được 1Million Dance Studio "để mắt" đến là một vinh dự khiến fan nhảy nức nở. Bởi lẽ, đây là một hiện tượng toàn cầu, nổi tiếng với các chương trình hàng đầu. Được dẫn dắt bởi Lia Kim, studio này là nơi tập hợp của những vũ công nổi tiếng nhất Kpop. 1Million Dance Studio đã cho ra đời rất nhiều video biên đạo triệu view cho các hit từ Kpop đến Âu Mỹ, hợp tác cùng các công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn như SM, YG, JYP, CJ E&M,... từng biên đạo và đào tạo cho BLACKPINK, aespa, SNSD, 2NE1, Wonder Girls, TWICE, HyunA,...