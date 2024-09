Thời điểm hiện tại, bộ phim "Love next door" đang thống trị màn ảnh Hàn nhờ nội dung hấp dẫn cùng phản ứng hóa học đỉnh của cặp diễn viên chính Jung So Min (vai Bae Seok Ryu) và Jung Hae In (vai Choi Seung Hyo).

Sau 6 tập đầu tiên, bầu không khí chủ đạo của phim là vui vẻ, hài hước. Với việc Bae Seok Ryu đã phát hiện ra việc bản thân chính là tình đầu của Choi Seung Hyo, cả hai đang rất gần với việc chính thức ở bên nhau, hứa hẹn mang tới những khoảnh khắc vô cùng lãng mạn.

Giả thuyết về việc nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo đang khiến không ít khán giả xem "Love next door" cảm thấy hoang mang.

Dẫu vậy, bất ngờ xuất hiện một giả thuyết cho rằng bộ phim "Love next door" có thể sẽ kết thúc buồn và lý do là bởi Bae Seok Ryu bị bệnh hiểm nghèo nào đó. Nguyên nhân dẫn tới việc mọi người suy đoán như vậy là chi tiết cô bị chảy máu mũi ở tập 6.

Hơn nữa trong tập 1, xuất hiện chi tiết Choi Seung Hyo có mong muốn xây dựng một công viên tưởng niệm đặc biệt, tại đây sẽ có một trạm dừng ký ức, nơi người sống có thể ôn lại những kỷ niệm đẹp về người quá cố. Và không loại trừ khả năng về sau, đây sẽ là công viên tưởng niệm anh xây để lưu giữ những ký ức về Bae Seok Ryu.

Thêm một chi tiết khác củng cố cho giả thuyết này, đó là cảnh Bae Seok Ryu, Choi Seung Hyo và Jung Mo Eum cùng đi xem sách, Bae Seok Ryu đã hỏi rằng có phải Choi Seung Hyo thích những câu chuyện tình bi thương và một cái kết buồn.

Bình luận của khán giả về giả thuyết "Love next door" có kết buồn vì nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo:

- 2 anh chị chia sẻ là nửa đầu bộ phim sẽ có nhiều cãi vã nhưng nửa sau lại vô cùng ngọt ngào mà, mấy cái giả thuyết như thế này chỉ để tham khảo thôi đừng có tin. Hơn nữa thời điểm Bae Seok Ryu tạm thời nghỉ việc là 3 năm trước và chỉ nghỉ 1 năm, cùng lắm là trầm cảm chứ không có bệnh nan y đâu. - Tui sợ là 1 năm ấy phải phẫu thuật gì đó, nên lúc về Hàn Quốc cũng không còn nhiều tiền ấy. - Thôi cho tui xin, cuộc đời tui nó đang khó khăn lắm rồi, có chút niềm vui khi xem mà cái giả thuyết gì tàn canh vậy. - Mong là điều này sẽ không xảy ra, mong rằng bệnh khiến chị Lựu nghỉ việc là bệnh tâm lí, việc anh Hiếu muốn làm vậy xuất phát từ sự tốt bụng muốn dùng kiến thức công việc mình đang có để giúp đỡ người khác. Làm ơn đó biên kịch ơi, lâu lắm rồi tui mới xem phim Hàn. - Như vậy là không được đâu. Rom-com kết vậy thì từ giờ trở đi không dám xem phim Hàn nữa. - Có thể lắm nha, sao các tình tiết lại hợp lý đến thế. Nhưng mà hy vọng nó sẽ êm dịu. - Chắc không đâu. Từ khoá về phim là "healing" và "romance" mà. Cứu, huhu. - An tuê, không được vậy đâu. - Bộ "Snowdrop" chưa đủ đau đớn hả anh Jung?

Bộ phim "Love next door" do Jung Hae In và Jung So Min đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN.