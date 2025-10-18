Mấy ngày nay, mạng xã hội đang "bùng nổ" với đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Louis Phạm - cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương - có hành động thân mật với một chàng trai lạ trong không gian riêng tư.

Trong video, Louis mặc trang phục đơn giản, thoải mái, ngồi cạnh một người đàn ông rồi bất ngờ cả hai trao nụ hôn khiến cộng đồng mạng không khỏi choáng váng. Bởi lẽ, tháng trước Louis Phạm vẫn còn đăng content liên quan đến bạn trai Việt kiều có tên thân mật là Phong. Nhiều fan của cặp đôi Louis Phạm - Phong cảm thấy hoang mang trước video cô nàng thân mật với trai lại, đặt nghi vấn Louis "ngoại tình" khi mối quan hệ giữa cô và bạn trai Việt kiều vẫn chưa công khai rạn nứt.

Giữa làn sóng bàn tán, Louis nhanh chóng có động thái phản hồi. Khi một cư dân mạng thắc mắc: "Gì mà ngoại tình vậy Louis?", cô đáp lại thẳng thắn: "Tôi đã cưới bao giờ đâu".

Clip Louis Phạm hôn môi trai lạ

Louis Phạm phản hồi nghi vấn "ngoại tình"

Phát ngôn ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý này khiến câu chuyện càng thêm rối rắm. Trong khi đó, em trai của Phong - bạn trai Việt kiều của Louis - cũng đã chia sẻ lại đoạn clip Louis Phạm thân mật với người khác càng khiến netizen càng có thêm lý do tin rằng mối quan hệ của Louis và Phong đang có rạn nứt thật sự.

Đáng chú ý, cư dân mạng còn phát hiện bạn trai Việt kiều đã âm thầm bỏ theo dõi Louis trên Instagram, nhưng vẫn giữ lại loạt ảnh chung từng đăng trước đó. Phía Louis Phạm vào ngày 9/10 cũng gây chú ý với dòng trạng thái đầy tâm trạng: "Đoạn đường chúng ta đi dẫu nhiều khó khăn nhưng vẫn thật đẹp anh nhỉ" kèm theo biểu tượng trái tim tan vỡ khiến nghi vấn cả hai "đường ai nấy đi" lại dấy lên.

Louis Phạm và bạn trai Việt kiều vẫn tình tứ bên nhau trước đó

Hiện đoạn clip "hôn trai lạ" của Louis Phạm vẫn đang được lan truyền mạnh mẽ trên nhiều nền tảng, với hàng nghìn bình luận chia phe tranh cãi: người cho rằng chưa có bằng chứng xác thực video và có người còn nghi vấn là sản phẩm do AI tạo nên. Nhưng cũng có "team qua đường" tung ảnh Louis và trai lạ tình tứ trên phố, khẳng định không phải AI cắt ghép. Người hóng drama khác lại nhận định cô nàng nhiều khả năng đã chia tay... Nhưng cũng có clip ghi lại cảnh Louis Phạm gọi video cùng bạn trai Việt kiều ngay sau khi drama nổ ra...

Dù sự thật ra sao, vụ việc lần này chắc chắn đã khiến hình ảnh "người đẹp bên bạn trai Việt kiều điển trai, giàu có" mà Louis từng xây dựng ít nhiều lung lay.