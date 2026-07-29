Mới đây, Louis Phạm xuất hiện tại sự kiện của TikTok đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đây cũng là lần đầu Louis Phạm lộ diện sau những ồn ào đời tư cũng như thông báo rút khỏi The Face Vietnam 2026.

TikToker sinh năm 2003 diện trang phục dạ hội đen, kết hợp thiết kế ren để khoe trọn sắc vóc. Nhiều người nhận xét, Louis Phạm vẫn sở hữu vẻ ngoài tự tin, thu hút mỗi khi tham gia các sự kiện đông người. Bên cạnh đó, một số bình luận bày tỏ, nhan sắc qua camera thường của Louis Phạm cũng không quá khác biệt so với trên mạng.

Cũng chính vì vậy mà không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi Louis Phạm rút khỏi The Face Vietnam 2026. Nhiều người cho rằng dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng TikToker này vẫn được đánh giá là có nhiều khả năng gây bất ngờ tại chương trình.

Song trước đó, Louis Phạm đích thân lên tiếng xác nhận đã rút khỏi hành trình The Face sau khi xảy ra những ồn ào không đáng có. Cô cho biết thời điểm hiện tại bản thân đang tập trung giải quyết những vấn đề cá nhân, quyết định dừng cuộc thi để có thời gian nhìn lại bản thân.

Louis Phạm nói thêm: "Thành thật mà nói, đây không phải là một quyết định dễ dàng. Mình đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều, bởi để chuẩn bị cho cuộc thi này, mình đã dành không ít thời gian, công sức và cả chi phí. Tuy nhiên, sau tất cả những gì đã xảy ra, mình nghĩ rằng mình cần cho bản thân một khoảng lặng để chậm lại, nhìn nhận mọi thứ và cân bằng lại cuộc sống. Nhân đây, mình cũng xin thông báo rằng đầu tháng 8 tới mình sẽ sang Mỹ. Tuy nhiên, mọi hoạt động và công việc của mình vẫn sẽ diễn ra bình thường, nên mọi người có thể yên tâm tiếp tục đồng hành cùng mình".

Ngoài ra, Louis Phạm cũng cho hay cô sẽ sang Mỹ với bạn trai một thời gian thay vì tiếp tục hoạt động dày đặc ở Việt Nam.

Louis Phạm (tên thật Phạm Như Phương, sinh năm 2003) từng là gương mặt nổi bật của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam trước khi quyết định giải nghệ ở tuổi 20. Rời sàn đấu, cô chuyển hướng sang làm KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung, nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.

Trên các nền tảng số, Louis Phạm sở hữu sức ảnh hưởng không nhỏ với hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok và khoảng 84.000 lượt theo dõi trên Facebook. Tuy nhiên, bên cạnh sự nổi tiếng, cô cũng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán vì những ồn ào liên quan đến đời tư và hoạt động trên mạng xã hội.

Gần nhất, Louis Phạm vướng ồn ào bị phát tán clip nhạy cảm trên MXH. Cô cho biết những hình ảnh, video đang lan truyền được ghi lại từ nhiều năm trước, chưa từng được phép công khai và nghi ngờ dữ liệu cá nhân đã bị xâm nhập hoặc đánh cắp từ các thiết bị cũ.

Sau đó, cô đăng tải hình ảnh có mặt tại cơ quan chức năng, đồng thời cho biết đã chuẩn bị các vi bằng và hồ sơ cần thiết để làm rõ sự việc.