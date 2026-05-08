Loạt chi tiết bất thường trong "bức ảnh AI" vụ nghi Hải Đăng Doo dùng bóng cười tại khách sạn

Những giờ qua, mạng xã hội liên tục xôn xao trước loạt hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc Hải Đăng Doo và Lou Hoàng xuất hiện trong một buổi tụ tập cùng 2 cô gái tại khách sạn ở Đà Nẵng. Đặc biệt, một vài chi tiết trong ảnh khiến netizen đặt nghi vấn liên quan đến việc sử dụng “bóng cười”, kéo theo tranh cãi lớn trên các diễn đàn mạng xã hội. Nguồn cơn bắt đầu khi một cô gái đăng tải loạt story và hình ảnh bên trong căn phòng khách sạn sang trọng, đồng thời tag thẳng tên Hải Đăng Doo kèm dòng trạng thái gây chú ý: "Hải Đăng Doo, sớm dữ rồi đó anh ơi".

Tuy nhiên, điều khiến vụ việc trở nên ồn ào hơn nằm ở phần giải thích sau đó của cô gái này. Sau khi bài đăng lan truyền chóng mặt, cô nhanh chóng xoá toàn bộ hình ảnh, khoá bảo vệ trang cá nhân và lên tiếng cho biết tất cả chỉ là sản phẩm được tạo bằng AI nhằm làm content vì không thể chụp ảnh thật cùng Hải Đăng Doo. Phía Hải Đăng Doo cũng cho rằng những bức ảnh trên xuất hiện với mục đích bôi nhọ anh, đó chỉ là những sản phẩm của AI.

Dẫu vậy, càng giải thích, cộng đồng mạng càng phát hiện nhiều điểm bất thường, chi tiết "ảnh AI" tạo nên cuộc tranh cãi lớn.

Hải Đăng Doo dính vào bê bối đời tư, khán giả khó hiểu với những lời giải thích

Một trong những chi tiết đầu tiên bị cư dân mạng soi kỹ chính là bối cảnh căn phòng. Nếu chỉ đơn thuần muốn tạo ảnh "đu idol", netizen cho rằng việc lựa chọn concept khách sạn riêng tư với nhiều vật dụng nhạy cảm là khá khó hiểu.

Trong ảnh xuất hiện hàng loạt chi tiết rất đời thường như ly nước uống dở, khăn giấy, dây sạc, điều khiển TV, đồ ăn còn dang dở trên bàn cùng bóng trong phòng. Các món đồ được đặt khá ngẫu nhiên, tạo cảm giác giống một buổi tụ tập thật hơn là ảnh dựng. Chưa kể, trước đó Hải Đăng Doo và Lou Hoàng cũng đăng ảnh check in với nhiều góc y hệt trong căn phòng ở "bức ảnh AI".

Nhiều người cho rằng AI hiện nay có thể tạo ảnh đẹp và chân thực, nhưng với những bố cục lộn xộn, nhiều lớp vật thể nhỏ và ánh sáng phức tạp như thế này thì khả năng xuất hiện lỗi là rất cao. Trong khi đó, loạt ảnh lan truyền lại có độ logic tương đối ổn định.

"Thánh soi" cho rằng AI khó có thể tạo ra bức ảnh với những chi tiết thật như thế kia. Cô gái này còn tag thẳng tên Hải Đăng Doo vào ảnh

Một yếu tố khác được cộng đồng mạng bàn luận nhiều là phần phản chiếu trong gương và cửa kính của căn phòng khách sạn. Ở một số khung hình, ánh đèn bên ngoài, bóng người và nội thất trong phòng phản chiếu khá khớp với góc quay thực tế. Theo nhiều netizen, đây là dạng chi tiết mà AI thường xử lý chưa hoàn hảo vì liên quan đến chiều không gian và hướng ánh sáng. Không ít ý kiến cho rằng nếu đây là ảnh AI dựng hoàn toàn, việc đồng bộ được các lớp phản chiếu tự nhiên như vậy sẽ khá khó, đặc biệt với ảnh được tạo nhanh để đăng story mạng xã hội.

Trong bức ảnh do cô gái để lộ còn có hint là hình xăm của Lou Hoàng. Công nghệ AI cũng khó có thể xử lý được như thế kia

Một điểm đáng chú ý khác là chất lượng hình ảnh. Nhiều cư dân mạng nhận xét đây trông giống ảnh chụp màn hình từ video story hơn là ảnh AI thông thường. Khung hình có độ nhòe nhẹ, góc quay lệch, bố cục không quá đẹp hay chỉn chu. Người xuất hiện trong ảnh cũng ở trạng thái rất tự nhiên, không tạo dáng trước camera. Đây là kiểu hình ảnh thường thấy khi quay story trong lúc tụ tập bạn bè.

Ngoài ra, ánh sáng trong phòng được đánh giá khá chân thực. Ánh đèn vàng từ trần nhà, ánh sáng TV cùng phần phản quang từ cửa kính hòa trộn tương đối tự nhiên lên da người, bàn trà và sofa. Với AI, việc xử lý nhiều nguồn sáng cùng lúc trong không gian kín thường dễ tạo cảm giác “ảo”, nhưng ở loạt ảnh này, ánh sáng lại khá đồng nhất.

Netizen phát hiện trong clip nhảy của Lou Hoàng và Hải Đăng Doo có vật thể giống quả bóng bay bên trong phòng

Tình hình hiện tại của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng

Liên quan đến sự việc này, chúng tôi đã liên hệ với Hải Đăng Doo để làm rõ vấn đề. Trao đổi với chúng tôi, đại diện Hải Đăng Doo phủ nhận các thông tin liên quan đến nghi vấn nam ca sĩ sử dụng bóng cười. Người này nhấn mạnh hình ảnh đang lan truyền không phải Hải Đăng Doo và cho biết không quen biết cô gái đăng ảnh. Đại diện cũng cho biết những hình ảnh trên là ảnh ghép với mục đích bôi nhọ hình ảnh Hải Đăng Doo.

Tuy nhiên, hiện tại Hải Đăng Doo vẫn dính vào những tranh cãi, dư luận chưa được nguôi ngoai. Về phía chương trình Sao Nhập Ngũ concert sắp có Hải Đăng Doo tham gia, phía fanpage có động thái gây chú ý. Cụ thể, Fanpage chính thức của Sao Nhập Ngũ đã âm thầm ẩn poster xác nhận Hải Đăng Doo tham gia Concert Day 2. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt khi trước đó hình ảnh nam ca sĩ vẫn xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn được công bố chính thức. Hiện phía chương trình vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể liên quan đến việc Hải Đăng Doo có tiếp tục tham gia concert hay không.

Về phía Lou Hoàng, hiện nam ca sĩ cũng chuyển tài khoản TikTok cá nhân về chế độ riêng tư, chưa đưa ra lời phản hồi.

Cả hai đang rơi vào bàn luận, khán giả quay lưng vì ồn ào

