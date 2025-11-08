Lotusmiles hợp tác Accor mở rộng quyền lợi cho hành khách Vietnam Airlines

Theo thỏa thuận hợp tác, hội viên Lotusmiles có thể quy đổi 5.000 dặm để nhận 1.000 điểm ALL Reward và có thể sử dụng tại hơn 5.700 khách sạn thuộc 45 thương hiệu của Accor trên toàn thế giới, từ kỳ nghỉ dưỡng sang trọng, ẩm thực cao cấp đến các trải nghiệm phong cách sống độc quyền. Ngược lại, với 3.000 điểm ALL Reward, người dùng có thể được quy đổi thành 2.000 dặm Lotusmiles. Điều này giúp hội viên dễ dàng tận hưởng các đặc quyền của chương trình như vé máy bay, nâng hạng ghế, phòng chờ thương gia và dịch vụ ưu tiên tại sân bay.

Nhân dịp ra mắt hợp tác, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt tăng 50% điểm thưởng khi quy đổi giữa hai chương trình, cụ thể, 3.000 điểm ALL Reward sẽ tương ứng với 3.000 dặm Lotusmiles và 5.000 dặm Lotusmiles sẽ tương ứng với 1.500 điểm ALL Reward.

Ông Nguyễn Sỹ Thành, Giám đốc Lotusmiles cho biết: “Vietnam Airlines tự hào hợp tác với ALL Accor để nâng cao giá trị chương trình Lotusmiles. Bằng cách mở ra quyền truy cập vào danh mục khách sạn toàn cầu rộng lớn của Accor, chúng tôi mang đến cho hội viên nhiều cách thức ý nghĩa hơn để tích lũy và sử dụng dặm thưởng, từ những chuyến công tác đến kỳ nghỉ gia đình hay những trải nghiệm phong cách sống đặc biệt. Đây là bước đi tiếp theo trong hành trình hiện thực hóa cam kết “lấy khách hàng làm trung tâm” mà Vietnam Airlines kiên định theo đuổi".

Với hơn 7 triệu hội viên, Lotusmiles là một trong những chương trình khách hàng thân thiết tiên phong tại Việt Nam. Lotusmiles không ngừng đổi mới nhằm gia tăng giá trị sử dụng của dặm thưởng trong mọi hành trình của hội viên. Việc hợp tác cùng ALL Accor, một trong những chương trình loyalty lớn nhất toàn cầu đã khẳng định cam kết của Vietnam Airlines trong việc mở rộng kết nối, mang lại nhiều hơn những trải nghiệm đáng giá cho khách hàng thân thiết.

Bà Kerry Healy, Giám đốc Thương mại phụ trách Khối Khách sạn Cao cấp, Trung cấp và Phổ thông tại khu vực châu Á của Accor chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng khi triển khai quan hệ đối tác chiến lược với chương trình Lotusmiles của Vietnam Airlines. Sự hợp tác này giúp hội viên của cả hai chương trình có thêm lựa chọn linh hoạt tích lũy và quy đổi điểm thưởng, đồng thời mang đến những trải nghiệm liền mạch giữa hành trình bay và kỳ nghỉ".

Sự hợp tác giữa Lotusmiles và ALL Accor không chỉ mở rộng phạm vi sử dụng dặm thưởng mà còn khẳng định định hướng phát triển của Vietnam Airlines trong việc xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm khách hàng toàn diện, nơi hành trình từ bầu trời tới mặt đất đều mang lại giá trị thực tế và cảm xúc trọn vẹn cho khách hàng thân thiết.