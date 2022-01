LOTTE Mart Quận 7: Trải nghiệm không gian mua sắm mới mẻ với nhiều khuyến mãi cực lớn!

Giờ đây, khi bước chân đến siêu thị LOTTE Mart Quận 7, khách hàng sẽ choáng ngợpbởi không gian mua sắm rộng mở và vô cùng hiện đại. Trong không gian sắc màu ngập tràn không khí Tết Nguyên đán sắp tới, là những khu vực hàng hóa, thực phẩmđược trưng bày đẹp mắt với phong phú các chủng loại. Không chỉ vậy, khách hàng đến mua sắm tại siêu thị LOTTE Mart Quận 7 trong những ngày này còn được tận hưởng những chương trình giảm giá lớn, gồm nhiều mặt hàng gia dụng, hàng thiết yếu và thực phẩm tươi sống.

LOTTE Mart Quận 7 kỳ vọng mang lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất tới khách hàng

"Chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để mang đến trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho khách hàng của LOTTE Mart. Với không gian mới mẻ, rộng rãi, thoáng đãng hơn vừa được nâng cấp, chúng tôi hi vọng khách hàng sẽ vui vẻ an tâm mua hàng tại đây. Ngoài ra, an toàn thực phẩm (ATTP) cũng được chúng tôi đẩy mạnh hơn trong dịp cao điểm này, đặc biệt là đối với các mặt hàng tươi sống như thịt, rau củ, trái cây. Vì thế, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm mua sắm Tết tại LOTTE Mart với đầy đủ các mặt hàng phục vụ Tết và hưởng mức giá tốt nhất ", đại diện LOTTE Mart Quận 7 chia sẻ.

Khu hàng điện gia dụng được đổi mới với nhiều ưu đãi từ 30% đến 50%

Tết là thời điểm nhu cầu mua sắm hàng điện gia dụng của các gia đình tăng khá cao. Đến với LOTTE Mart Quận 7 mua hàng trong dịp này, các chị em nội trợ không còn phải lo lắng về giá vì có thể mua được những mặt hàng gia dụng chất lượng cao từ các thương hiệu nổi tiếng.

Có lẽ không có nhiều cơ hội, khách hàng có thể sở hữu nhiều mặt hàng gia dụng giảm giá sâu tới 48%, như chiếc nồi chiên không dầu Lock & Lock 1800W 5.2L thời thượng chỉ với giá 2.579.000 vnd/cái; Máy xay thịt Lock & Lock 400W 1L còn 459.000 vnd/cái, hay ấm đun siêu tốc SmartCook 1.2L chỉ còn 299.000 vnd/cái. Máy xay sinh tố Lock & Lock 600W giảm tới 40%, chỉ còn 769.000 vnd/cái.

Đặc biệt, các sản phẩm gia dụng cao cấp thương hiệu Elmich được các chị em nội trợ hiện đại yêu thích cũng giảm giá mạnh từ 22-34%, như nồi cơm điện từ 1,2L, Nồi chiên Magic 4,6L, Bếp hồng ngoại Elmich.

Khu vực bày hàng thực phẩm tươi sống tiêu chuẩn VietGAP đẹp mắt với mức giảm giá lớn

Khu vực bày bán thực phẩm tươi sống hấp dẫn với nhiều mặt hàng phong phú

Sau khi được nâng cấp diện mạo mới, khu vực bày bán thực phẩm tươi sống tại LOTTE Mart Quận 7 nhìn vô cùng hấp dẫn với phong phú mặt hàng thịt, rau củ qủa tươi ngon, chất lượng và đảm bảo ATTP. Trong dịp này, khi đến mua sắm thực phẩm cho bữa ăn gia đình tại đây, khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi giảm giá rất lớn.

Khu vực quầy rau củ quả là điểm mua sắm tin cậy, yêu thích của các chị em

Theo chia sẻ của nhiều chị em nội trợ thường xuyên mua sắm ở LOTTE Mart Quận 7, khu vực quầy rau củ quả là điểm mua sắm tin cậy, yêu thích của các chị em. Ở đây không chỉ cung cấp phong phú đa dạng các loại thực phẩm, mà còn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, GlobalGAP và Organic. Hiện, LOTTE Mart đang giảm giá từ 5% đến 20% cho một số sản phẩm rau của Biongon, Vinamit, Hasfarm Green,...



Quầy salad tự chọn và quầy bán các sản phẩm siêu tiện lợi

LOTTE Mart Quận 7 đem tới bàn ăn gia đình những thực phẩm tươi ngon và đảm bảo

Còn với những khách hàng bận rộn, yêu thích những bữa ăn tiện lợi thì địa chỉ LOTTE Mart Quận 7 sẽ là điểm đến mua sắm lý tưởng. Khách hàng có thể mua ngay Set Ready To Cook – Rau củ các loại giảm 10% giá chỉ từ 12.500 vnd/khay; Mì Udon Xào, giảm 15%, giá còn 79.900 vnd/khay hay Set Bò bít tết hảo hạng, giảm 15% còn 93.500 vnd/khay.

Trong diện mạo mới, khu vực bia rượu, nước giải khát đã được chuyển đổi từ tầng 1 lên tầng 2 được bài trí thuận tiện hơn và đang có mức ưu đãi cực hấp dẫn. Hãy đến LOTTE Mart Quận 7 để trải nghiệm không gian mua sắm mới mẻ và tận hưởng hàng nghìn ưu đãi siêu hấp dẫn.