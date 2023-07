LOTTE Mart Online – "Chợ" trực tuyến yêu thích của gia đình trẻ

Được nâng cấp thêm nhiều tính năng thông minh, kênh đi chợ online của LOTTE Mart ngày càng khiến giới trẻ "yêu thích" nhờ những cải tiến thiết thực, đề cao tính trải nghiệm người dùng.



Mua hàng dễ dàng, giao hàng nhanh hơn bao giờ hết

Trong cuộc sống với nhiều áp lực công việc, đối mặt với những "deadline" hàng ngày, tiêu chí mua sắm nhanh chóng, tiện lợi luôn được người trẻ đặt lên hàng đầu. Không có nhiều thời gian mua sắm, lẽ dĩ nhiên, những ứng dụng đi chợ trực tuyến như LOTTE Mart Online ra đời đã trở thành "cứu cánh" giới trẻ luôn bận rộn.

"Đi chợ trên LOTTE Mart Online, tôi chỉ mất khoảng 15 phút là có thể mua được hết thực phẩm cần thiết cho cả ngày. Trong khi trước đây, mỗi lần ra chợ đều mất cả tiếng đồng hồ. Chưa kể, giờ nắng hay mưa cũng chẳng lo vì cứ ngồi trong phòng "shopping" là có hàng giao đến tận nơi, không phải đi đâu nên tiện lợi vô cùng", chị Ngọc My (27 tuổi) – nhân viên văn phòng, một khách hàng thành viên của LOTTE Mart chia sẻ.

Nhân viên siêu thị sẽ "đi chợ hộ" và giao hàng tới chỉ sau hai giờ đặt hàng trên LOTTE Mart Online

Được phát triển trên cả hai nền tảng website và ứng dụng di động, LOTTE Mart Online giờ đây giúp việc mua sắm trực tuyến trở nên đơn giản hơn nhờ thao tác dễ dàng, giao diện thân thiện và trực quan sinh động. Chỉ với vài thao tác chọn sản phẩm, bỏ vào giỏ hàng, thanh toán… khách hàng đã hoàn thành xong "nhiệm vụ" đi chợ. Đặc biệt hơn, chị em có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm muốn mua, đặc biệt là có thể xem nhanh các sản phẩm đang có khuyến mãi, giá tốt hoặc quà tặng kèm để sắp xếp chi tiêu hợp lý hơn.



Cũng theo chị My, điểm cộng lớn hút người dùng như chị gắn bó với kênh mua sắm LOTTE Mart Online, đó là chính sách giao hàng cực kỳ cạnh tranh. Chỉ sau khi kết thúc quy trình mua sắm, trong vòng 2 tiếng đồng hồ hoặc theo khung giờ lựa chọn, người dùng đã có thể nhận được hàng. Hơn nữa, nhà bán lẻ này còn miễn phí vận chuyển cho đơn hàng chỉ từ 150.000 đồng trở lên, giúp chị em thoải mái đặt hàng tươi sống cho mỗi ngày, mà không lo phải trả phí giao hàng.

Sản phẩm phong phú, đa dạng, "tất cả trong 1"

Bên cạnh đó, LOTTE Mart Online còn có hơn 30,000 mặt hàng phong phú, thỏa mãn mọi nhu cầu mua sắm của giới trẻ, từ thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm tươi sống, trái cây, đến thực phẩm nhập khẩu, đồ gia dụng,…

Là một gen Z chính hiệu, sống một mình và làm việc xa nhà tại TP. Hồ Chí Minh, nên Thanh Hằng (23 tuổi) cho hay cô ít khi đi chợ, mà chủ yếu mua thực phẩm tại các cửa hàng tiện lợi gần nhà. Tuy nhiên, các sản phẩm tại đây cũng bị hạn chế chứ không phong phú như ở chợ hay các siêu thị lớn. "Từ ngày dùng ứng dụng LOTTE Mart Online, mình chăm chỉ đi chợ hơn. Các mặt hàng ở đây không chỉ có số lượng lớn mà còn rất đa dạng, nhiều nguyên liệu không có tại các cửa hàng thông thường. Trước đây, mỗi khi muốn rủ bạn bè đến nhà tụ tập ăn uống, mình cũng ngại đi chợ, nhưng từ khi có LOTTE Mart Online thì tất cả không còn là vấn đề nữa", Thanh Hằng hào hứng.

Bên cạnh mặt hàng tươi sống vốn là thế mạnh của LOTTE Mart, trên ứng dụng còn cung cấp rất nhiều các sản phẩm khác như thực phẩm đông lạnh, thực phẩm đóng hộp chất lượng cao, đồ khô,.. Mỗi sản phẩm đều được niêm yết giá công khai, kèm theo các chương trình khuyến mãi, giúp cho người trẻ không có kinh nghiệm "chợ búa", không biết trả giá có thể mua với giá tốt. Đây cũng chính là một trong những ưu điểm lớn khiến nhiều bạn trẻ quyết định đi chợ mỗi ngày trên ứng dụng LOTTE Mart Online.

Thương hiệu lớn uy tín, đảm bảo an toàn thực phẩm

Là kênh mua sắm trực tuyến được phát triển bởi một trong những nhà bán lẻ uy tín hàng đầu Hàn Quốc, LOTTE Mart Online ngay từ khi ra mắt thị trường đã nhanh chóng chiếm được niềm tin của người tiêu dùng Việt.

Các sản phẩm trên ứng dụng LOTTE Mart Online tươi ngon, an toàn và đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, đều được tuyển chọn và giao hàng từ siêu thị

"Là người đi chợ trong gia đình nên tôi rất quan tâm đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo an toàn cho cả nhà. Trước đây, mỗi khi đi chợ mua gì tôi đều phải kiểm tra rất kĩ, nhưng thật sự vẫn không thể chắc chắn về nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên, mua hàng trên ứng dụng online của LOTTE Mart, tôi hoàn toàn yên tâm về độ an toàn và chất lượng", chị Thu An (28 tuổi) cho hay.



Gắn bó từ việc mua sắm trực tuyến với LOTTE Mart từ phiên bản đầu tiên là Speed L, chị Thu An đánh giá, LOTTE Mart Online đã có những cải tiến vượt trội so với trước đây, giúp cho hành trình đi chợ của chị trở nên thư thái hơn rất nhiều. "Với uy tín đã được khẳng định, cùng trải nghiệm khách hàng vượt trội, mình không bất ngờ khi ứng dụng đi chợ LOTTE Mart Online trở thành "cứu cánh" của người trẻ trong cuộc sống hiện đại.", chị Thu An cho biết./