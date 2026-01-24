LOTTE MART – Điểm sắm Tết đủ đầy, tiện lợi, tiết kiệm cho người nội trợ hiện đại

LOTTE MART sẵn sàng cho giai đoạn mua sắm Tết Nguyên Đán

Với thông điệp mang đến một mùa “Tết Đủ Đầy – Tết Sum Vầy – Tết Tiện Lợi – Tết Xanh”, LOTTE MART định hướng mang đến các sản phẩm Tết chất lượng, nguồn gốc rõ ràng với mức giá hợp lý, phù hợp chi tiêu của người tiêu dùng. Đồng thời, hệ thống siêu thị này cung cấp các giải pháp quà tặng và dịch vụ giao hàng tận nhà, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của những gia đình bận rộn.

Sắm Tết đủ đầy không lo “cháy túi”

Trong bối cảnh nhiều gia đình thắt chặt chi tiêu, LOTTE MART triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, giúp người tiêu dùng sắm “Tết Đủ Đầy”, sum vầy trọn niềm vui mà không phải quá lo lắng về ngân sách.

Từ nay đến hết 03.02, LOTTE MART triển khai những chương trình khuyến mại đầu tiên tập trung cho các sản phẩm Tết với tên gọi “Mã Đáo Săn Lộc”. Theo đó, nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ khô chế biến món Tết được giảm giá đến 40%; bánh kẹo, ngũ cốc giảm đến 39%; đồ uống, nước giải khát ưu đãi lên đến 43%. Các mặt hàng thịt heo, thịt bò, rau củ tươi, và các loại trái cây nhập khẩu như dâu Hàn Quốc, cherry Chile, táo Juliet Pháp… giảm giá đến 32%.

LOTTE MART mang đến nhiều chương trình khuyến mại cho khách hàng mua sắm Tết

Ngoài các chương trình ưu đãi hấp dẫn, LOTTE MART còn triển khai nhiều hoạt động dành riêng cho khách hàng thành viên. Tiêu biểu, trong 3 ngày từ 23.01 – 25.01, khách hàng thành viên có hóa đơn đủ điều kiện sẽ nhận 1 thùng 24 lon Coca Cola 235ml. Đồng thời, từ nay đến hết 03.02, khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 500.000đ sẽ nhận ngay một bộ 3 bao lì xì LOTTE MART.

Trong mọi dịp Lễ lớn, khách hàng thành viên LOTTE MART luôn là nhóm được hưởng “nhân đôi” quyền lợi. Đến hết 3/2, ngoài tận hưởng chương trình khuyễn mãi chung, khách hàng thành viên còn được nhận nhiều ưu đãi độc quyền như mua 01 sản phẩm “Giá cực sốc” giảm đến 51%, “Siêu Coupon – Siêu rẻ” giảm đến 50%, cùng nhiều ưu đãi độc quyền khác.

Theo đại diện siêu thị, trong suốt dịp Tết, các mặt hàng thực phẩm đều được tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn về chất lượng để đảm bảo mang đến một mùa Tết an toàn và trọn niềm vui tới các gia đình.

Giải pháp quà Tết đa dạng và tiết kiệm

Giỏ quà Tết vẫn là một phần không thể thiếu để tạo nên “Tết Sum Vầy”, giúp kết nối tình thân, tri ân gia đình, bạn bè và đối tác trong mỗi dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, LOTTE MART mang đến giải pháp quà Tết với mức giá đa dạng từ 199.000 đồng đến 10.000.000 đồng, phù hợp mọi nhu cầu biếu tặng.

Đa dạng các loại giỏ hàng Tết phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng

Ngoài các mẫu giỏ quà truyền thống, siêu thị còn giới thiệu giỏ quà chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc cao cấp, hộp quà thực phẩm cao cấp như thịt bò nhập khẩu, đồ khô chất lượng cao và nhiều hộp quà “xanh” gồm trái cây, củ quả tươi - xu hướng quà tặng đang được nhiều gia đình hiện đại quan tâm. Các giỏ/hộp quà Tết tại LOTTE MART được chú trọng từ chất lượng sản phẩm đến thiết kế tinh tế, sang trọng, lý tưởng để biếu tặng bạn bè, đối tác và người thân.

Sắm “Tết Tiện Lợi”, đơn giản

Những ngày cận Tết, tình trạng kẹt xe, đông đúc khiến việc mua sắm trực tiếp trở thành “thử thách” với nhiều người bận rộn. Với giải pháp mua sắm linh hoạt, khách hàng có thể kết hợp hài hòa giữa mua sắm trực tiếp tại siêu thị và trực tuyến thông qua ứng dụng LOTTE MART Online.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người tiêu dùng đã có thể đặt mua đầy đủ thực phẩm, đồ Tết mọi lúc, mọi nơi. Cùng chính sách miễn phí giao hàng cho đơn từ 150.000 đồng, khách hàng có thể tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển mà vẫn yên tâm về chất lượng sản phẩm và độ tươi ngon như mua sắm trực tiếp tại siêu thị.

Mỗi mùa Tết, không gian mua sắm tại siêu thị này lại được trang hoàng rực rỡ sắc Xuân. Cùng vô vàn ưu đãi tiết kiệm và dịch vụ khách hàng vượt trội, việc mua sắm Tết tại LOTTE MART không còn là áp lực với người nội trợ bận rộn, mà trở thành một trải nghiệm nhiều cảm hứng, khởi đầu cho những ngày Tết sum vầy trọn vẹn