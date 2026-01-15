LOTTE MART mở rộng giải pháp giỏ quà Tết cho doanh nghiệp và người tiêu dùng

Trước nhu cầu này, các hệ thống bán lẻ lớn, trong đó có LOTTE MART, đã sẵn sàng giới thiệu bộ sưu tập giỏ quà đa dạng, linh hoạt về mức giá, mẫu mã và thông điệp.

Không khí mua sắm Tết đang tràn ngập tại các hệ thống siêu thị

Giải pháp quà Tết toàn diện, đáp ứng mọi phân khúc

Ghi nhận tại hệ thống siêu thị LOTTE MART, Tết năm nay, nhà bán lẻ Hàn Quốc trình làng bộ sưu tập giỏ quà Tết được đầu tư bài bản, sáng tạo hơn cả về hình thức lẫn nội dung sản phẩm, bắt kịp thói quen tiêu dùng mới trong bối cảnh kinh tế - xã hội nhiều biến động.

Đa dạng sản phẩm giỏ quà Tết được LOTTE MART giới thiệu đến người tiêu dùng trong năm nay

Là điểm đến mua sắm Tết tin cậy của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, LOTTE MART mang đến giải pháp quà Tết trọn gói với mức giá trải dài từ 199.000 đồng đến 10.000.000 đồng, đáp ứng nhu cầu biếu tặng từ bình dân đến cao cấp. Song song đó, dòng Thẻ quà tặng LOTTE MART với mệnh giá linh hoạt từ 100.000 đồng đến 5.000.000 đồng tiếp tục được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ thiết kế sang trọng, tiện lợi và phù hợp cho nhiều đối tượng nhận quà. Đặc biệt, chính sách ưu đãi dành cho đơn hàng lớn và đặt sớm là điểm cộng lớn cho khách hàng doanh nghiệp.

Giỏ quà cao cấp kết hợp sản phẩm chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc

Một trong những điểm mới đáng chú ý trong giải pháp quà Tết 2026 tại LOTTE MART là việc đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc chất lượng cao vào các giỏ quà cao cấp - phân khúc đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm mua tặng đối tác, khách hàng.

Ở nhóm quà tặng từ khoảng 1 triệu đến 10 triệu đồng, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn nhiều bộ giỏ, hộp quà mang đậm bản sắc Hàn Quốc. Nổi bật là giỏ quà Đại Cát Đại Vượng trị giá 10.000.000 đồng, kết hợp các sản phẩm cao cấp như thức uống có cồn, cao hồng sâm, nước tăng lực hồng sâm… Bên cạnh đó là các lựa chọn được ưa chuộng như Hộp quà Sâm Thịnh Vượng Hạnh Phúc (1.650.000 đồng), Hộp quà Sâm Xuân Phong Đắc Ý (1.850.000 đồng) hay Hộp quà Sâm Lộc Thịnh Gia Khang (1.050.000 đồng).

Các giỏ quà Tết với đa dạng sản phẩm quà tặng và phân khúc giá để người tiêu dùng lựa chọn

Chia sẻ về bộ sưu tập quà Tết năm nay tại siêu thị này, chị Lan Anh, phụ trách hành chính của một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết: "Nhiều năm nay, công ty tôi luôn chọn mua giỏ quà Tết tại LOTTE MART để tặng đối tác, khách hàng và nhân viên. Năm nay, các giỏ quà mang đậm dấu ấn Hàn Quốc được thiết kế sang trọng với các sản phẩm chất lượng cao, tốt cho sức khỏe là lựa chọn rất ý nghĩa với doanh nghiệp chúng tôi trong dịp Tết để tặng đối tác và khách hàng."

Theo chị Lan Anh, việc đặt hàng sớm cũng giúp doanh nghiệp của chị tận dụng được mức ưu đãi lên tới 15% trước ngày 16/01, tối ưu đáng kể chi phí quà Tết.

Quà Tết thực phẩm cao cấp và xu hướng "giỏ quà xanh"

Bên cạnh giỏ quà truyền thống, xu hướng quà Tết 2026 ghi nhận sự gia tăng của các giỏ quà thực phẩm cao cấp và giỏ quà "xanh", đề cao tính thiết thực và tốt cho sức khỏe. Mùa Tết năm nay, LOTTE MART giới thiệu các sản phẩm như hộp thăn bò Wagyu L'Grow cao cấp, hộp quà bò Úc đoàn viên, combo hải vị đủ đầy gồm mực khô, tôm khô… được đóng gói sang trọng, lý tưởng làm quà biếu tặng.

Các giỏ quà Tết sản phẩm trái cây, rau củ, được trình làng nhiều hơn trong năm nay

Đáng chú ý, các hộp quà Tết "xanh" lần đầu tiên được đầu tư bài bản, mang đến giải pháp quà tặng mới mẻ cho người tiêu dùng. Bên cạnh các loại trái cây nhập khẩu quen thuộc như lê Hàn Quốc, nho Mẫu Đơn,..., LOTTE MART còn giới thiệu các hộp quà rau củ quả tươi ngon, chất lượng cao. Có thể kể đến hộp Lộc Xuân Xanh giá 199.000 đồng với ớt chuông, cà chua cherry, dưa leo… hay hộp Sức Sống Tươi giá 239.000 đồng, đáp ứng nhu cầu quà Tết thiết thực.

Với danh mục sản phẩm phong phú, mức giá linh hoạt, cùng sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và xu hướng mới, LOTTE MART tiếp tục giữ vững vị thế là điểm đến mua sắm quà Tết uy tín của doanh nghiệp và người tiêu dùng.