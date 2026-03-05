Canadian Wood tại HAWA EXPO & VIFA EXPO 2026: Thúc đẩy hợp tác và phát triển năng lực ngành nội thất Việt Nam

Ngành gỗ và nội thất Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ toàn cầu, đã khẳng định vị thế là một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của thế giới. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam lần đầu tiên vượt 17 tỷ USD. Đây là một cột mốc đáng chú ý, phản ánh đà tăng trưởng tích cực so với năm 2024, bất chấp những biến động của bối cảnh kinh tế chung.

Dù xuất khẩu là động lực quan trọng, mô hình sản xuất của không ít doanh nghiệp ngành gỗ vẫn chủ yếu tập trung vào gia công theo đơn đặt hàng (OEM).

Các sản phẩm gỗ của Việt Nam tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực tại nhiều thị trường trọng điểm trên thế giới. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, bên cạnh nhu cầu ổn định từ Nhật Bản và Trung Quốc, trong khi Liên minh châu Âu mở ra thêm những cơ hội ở các phân khúc giá trị gia tăng cao, gắn liền với các yêu cầu khắt khe về chất lượng, tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu được khai thác bền vững. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm nội thất gỗ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm khoảng 61% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong năm 2025.

Tuy nhiên, song hành với các cơ hội tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ và nội thất tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc. Dù xuất khẩu là động lực quan trọng giúp ngành gỗ khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu, mô hình sản xuất của không ít doanh nghiệp vẫn chủ yếu tập trung vào gia công theo đơn đặt hàng (OEM), chưa khai thác hết dư địa gia tăng giá trị vốn còn nhiều tiềm năng.

Giữa bối cảnh cạnh tranh quốc tế khốc liệt, việc nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, thiết kế và lựa chọn vật liệu đang trở thành yếu tố then chốt. Đây là nền tảng để các nhà sản xuất từng bước chuyển dịch sang mô hình tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh (ODM), nhằm củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh ngành gỗ và nội thất Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quá trình hội nhập vào thị trường toàn cầu, việc tăng cường hợp tác và hỗ trợ nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các nhà máy sản xuất nội thất tại Việt Nam đã trở thành một trong những mục tiêu trọng tâm của Canadian Wood Việt Nam.

Năm 2026, Canadian Wood Việt Nam tiếp tục tham gia HAWA EXPO và VIFA EXPO 2026 - hai triển lãm quốc tế hàng đầu của ngành nội thất Việt, nhằm giới thiệu những kết quả đạt được trong quá trình phối hợp cùng các nhà sản xuất trong nước, đồng thời thúc đẩy kết nối ngành, chia sẻ kiến thức và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Canadian Wood Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin và trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực gỗ và nội thất Việt Nam thông qua việc tham gia HAWA EXPO và VIFA EXPO 2026. Năm nay đánh dấu lần thứ sáu Canadian Wood hiện diện tại hai triển lãm nội thất quốc tế hàng đầu của Việt Nam. Qua đó, khẳng định cam kết lâu dài trong việc tăng cường hợp tác và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động xúc tiến thương mại, Canadian Wood Việt Nam tập trung làm việc chặt chẽ với các nhà sản xuất trong nước thông qua những chương trình hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo, đồng thời triển khai các hoạt động phát triển thị trường nhằm kết nối doanh nghiệp với các nhà cung cấp gỗ mềm uy tín tại Canada.

Trước đó, trong suốt năm 2025, Canadian Wood Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất tại Việt Nam tiếp cận và ứng dụng hiệu quả các dòng gỗ mềm Canada. Nổi bật trong số đó là ‘Chương trình Trải nghiệm Gỗ Canada’, một sáng kiến được triển khai liên tục, cho phép các nhà máy nội thất trực tiếp thử nghiệm các chủng loại gỗ mềm Canada ở điều kiện sản xuất thực tế.

Thông qua chương trình này, các doanh nghiệp tham gia có cơ hội đánh giá đặc tính kỹ thuật của từng chủng loại gỗ, đồng thời nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia của Canadian Wood từ quá trình gia công, xử lý cho đến khi hoàn thiện sản phẩm. Cách tiếp cận mang tính thực tiễn này giúp các nhà sản xuất hiểu rõ hơn về tiềm năng ứng dụng của từng loại gỗ, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp hơn với nhu cầu sản xuất và thị trường mục tiêu.

Bên cạnh đó, ‘Chương trình Đa dạng sản phẩm - Mở rộng thị trường' của Canadian Wood Việt Nam hỗ trợ các nhà sản xuất nội thất tiếp cận thị trường quốc tế. Trong khuôn khổ chương trình, Canadian Wood làm việc trực tiếp với các nhà máy, cung cấp gỗ Canada để thử nghiệm và liên tục hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình phát triển sản phẩm. Các bộ sưu tập nội thất hoàn thiện sau đó được trưng bày và bán tại HAWA EXPO và VIFA EXPO, giúp doanh nghiệp gia tăng cơ hội thương mại hóa và mở rộng thị trường cho các dòng sản phẩm mới.

Tại triển lãm HAWA EXPO 2026 (04-07/03/2026) và VIFA EXPO 2026 (08-11/03/2026), Canadian Wood Việt Nam giới thiệu không gian trưng bày chuyên biệt với các sản phẩm nội thất được phát triển bởi các nhà sản xuất tại Việt Nam, sử dụng các dòng gỗ mềm Canada. Các bộ sưu tập nội thất được hoàn thiện với thiết kế đa dạng, đã thể hiện rõ khả năng ứng dụng linh hoạt vượt trội của vật liệu mới này, đáp ứng hiệu quả các tiêu chuẩn khắt khe về thẩm mỹ và kỹ thuật của ngành nội thất xuất khẩu.

Ông Trần Thanh Vẹn, Giám đốc Quốc gia Canadian Wood Việt Nam, chia sẻ: “Khi trực tiếp tham gia cùng các nhà máy trong quá trình sản xuất thực tế, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng vật liệu mới hiệu quả hơn. Từ đó, doanh nghiệp có thể phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường và tối ưu giá thành.”

Thông qua hoạt động trưng bày tại hai triển lãm hàng đầu ngành, Canadian Wood Việt Nam đóng vai trò cầu nối chiến lược, hỗ trợ các nhà máy phát triển sản phẩm hoàn thiện từ nguồn nguyên liệu gỗ Canada, đồng thời tạo nền tảng để giới thiệu và chào bán trực tiếp tới khách hàng quốc tế. Hoạt động này không chỉ gia tăng cơ hội thương mại hóa sản phẩm mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam.