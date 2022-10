Lọt vào danh sách điểm đến lãng mạn nhất thế giới, Đà Lạt có những trải nghiệm nào đáng thử?

Cách đây không lâu, ứng dụng đặt phòng nổi tiếng Booking.com liệt kê 6 điểm đến lãng mạn nhất thế giới, phù hợp để hẹn hò cặp đôi. Và Đà Lạt đã xuất sắc lọt vào top 6 này, sánh ngang với những nơi như thiên đường nhiệt đới ở Mexico hay thị trấn đẹp như tranh vẽ ở Italy.

Quả thật Đà Lạt chưa bao giờ ngừng hot trên bản đồ du lịch. Bên cạnh khí hậu mát mẻ, nhiều góc chụp choẹt "xịn sò", Đà Lạt còn có vô vàn trải nghiệm không đụng hàng. Với những ai đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ ở Đà Lạt hoặc đơn giản là mong muốn khám phá thêm nhiều điều thú vị ở phố núi thì phải thử hết những trải nghiệm này để chuyến đi thêm chill, thêm xịn.

Chill hết nấc tại các quán cafe có nước ngon và không gian xịn

Nhắc đến những nơi có bản đồ quán cà phê dày đặc nhất nhì ở Việt Nam thì không thể nào thiếu đi cái tên Đà Lạt. Nơi đây sở hữu danh sách dài các quán cà phê "xịn, mịn" với không gian đẹp, nhiều góc "sống ảo" và menu nước phong phú từ cà phê đến các loại trà. Không chỉ đa dạng mà mỗi quán cà phê ở Đà Lạt còn mang 1 phong cách riêng biệt. Dù bạn thích không gian gần gũi với thiên nhiên, có nhiều cây cối hay không gian mở, có thể ngắm toàn cảnh núi rừng từ trên cao thì Đà Lạt cũng đều có hết. Thế nên, khi đến Đà Lạt, bạn nhất định phải ghé vào quán cà phê, thong thả nhâm nhi ly nước ngon và hòa mình vào không khí của phố núi.

Khu vườn mùa hè

Địa chỉ: 27 hẻm 1, đường Đặng Thái Thân, P. 3, TP. Đà Lạt

Mở cửa: 8h - 19h

Ảnh: @phuongthaodinh_, @namdainguyen, Bảo Hân

Nhà của DOG Garden

Địa chỉ: 3/6 Trúc Lâm Yên Tử, P. 3, TP. Đà Lạt

Mở cửa: 8h - 17h

Ảnh: @vinamiu96_, @hahinmakeup86

In The Forest

Địa chỉ: 31D Khe Sanh, P. 10, TP. Đà Lạt

Mở cửa: 8h - 21h

Ảnh: @bta.bui, @danle, @squirell.nggh

Thông Ơi

Địa chỉ: 31 đường 3/4, P. 3, TP. Đà Lạt

Mở cửa: 7h - 18h

Ảnh: @ngocan, @quinnelov

Tiệm cà phê Hoàng Hôn Chiều

Địa chỉ: Dốc số 9, Trại Mát, P. 11, TP. Đà Lạt

Mở cửa: 5h - 19h

Ảnh: @lth.__, @yeollan_

Cắm trại sang chảnh cùng bạn bè giữa núi rừng

Một hoạt động rất đáng thử khi đến Đà Lạt và hiện đang trở thành xu hướng trải nghiệm được các bạn trẻ ưa chuộng chính là cắm trại tiện nghi (glamping). Không "nhọc nhằn" như cắm trại bụi thông thường, mô hình cắm trại tiện nghi sẽ có tất cả những gì bạn cần. Từ lều ngủ cao cấp, bàn ghế cho đến thức ăn, nước uống. Thậm chí, những khu cắm trại này còn có đầy đủ điện nước, dụng cụ nấu ăn để bạn tổ chức tiệc nướng BBQ, đốt lửa trại cùng bạn bè.

Ảnh: @kimtrinh____, @__ttn510__

Điểm đặc biệt khiến nhiều người chọn Đà Lạt làm địa điểm cắm trại chính là khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và không khí trong lành, mát mẻ. Các khu cắm trại ở đây thường tọa lạc giữa rừng thông hoặc thảo nguyên, xung quanh được bao bọc bởi những ngọn núi trùng điệp và hồ nước cực thơ, thích hợp cho những ai đang muốn "chạy trốn" thành thị xô bồ, tạm xa chiếc điện thoại để tận hưởng những giây phút thư giãn. Ngoài ra, khi đến các khu cắm trại này, bạn sẽ được tham gia thêm nhiều hoạt động ngoài trời như vãn cảnh, đạp xe, chèo thuyền kayak,… vô cùng hấp dẫn.

CampArt by Mợ Jen

Địa chỉ: Khu vực Thung Lũng Vàng, xã Lát, huyện Lạc Dương

Mức giá: 890k/ người/ đêm (bao gồm bữa tối kiểu Châu Âu, quầy bar phục vụ cocktail và rượu nhẹ)

Ảnh: @sapblogger, @i.huehoang_, @quehkkk

Một Ngày Ở Trong Rừng

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương

Mức giá: Từ 2 triệu đồng (bao gồm hoạt động bắn cung, yoga, leo núi, đêm nhạc acoustic,…)

Ảnh: @myitsmemyname, @lananh

Twin Beans Farm

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương

Mức giá: 700k/ người lớn, 500k/ trẻ em (bao gồm bữa tối BBQ, cà phê sáng, tắm suối, tour hái rau tại vườn, tour đi bộ trong rừng và barista workshop do Twin Beans Farm tổ chức)

Ảnh: @babeemma, @gody

Ghé khu tổ hợp Still để khám phá nhiều cửa hàng cùng lúc

Nếu bạn vừa muốn uống cà phê, vừa muốn ăn vài chiếc bánh và mua sắm thêm vài món đồ chỉ trong 1 khuôn viên thì ghé khu tổ hợp Still là quá hợp lý. Không chỉ là khu tổ hợp đời đầu, thu hút rất nhiều bạn trẻ mà nơi đây còn hội tụ nhiều loại hình khác nhau từ tiệm quần áo, quán cà phê, tiệm bánh, tiệm kem, quán ăn,... Không gian tại Still được thiết kế theo phong cách Nhật Bản với hình ảnh Vô Diện, chuông gió, thẻ ước, mèo may mắn. Đặc biệt hơn, từng cửa hàng đều được làm bằng gỗ, ngồi ở quầy có thể nhìn thẳng vào trong tiệm thông qua lớp cửa sổ kính.

Ảnh: @saly.talonpaitour, @ngohenni, @meomepp

Đến khu tổ hợp Still, bạn có thể thưởng thức những chiếc bánh mousse mềm mịn của tiệm bánh Thành Hôn, nhâm nhi sinh tố trái cây theo mùa tại Still Cafe, thử mì ramen truyền thống của Nhật Bản tại tiệm mì Kosame hay ghé tạp hoá Lem mua 1 ít đồ lưu niệm. Ngoài ra, tại Still cũng có vô vàn góc check-in "chuẩn xịn", vừa được ăn uống no nê lại còn có ảnh đẹp mang về thì còn gì bằng.

Ảnh: @maikyhan, @saly.talonpaitour, @ribkhongbaogiomap, @tran_khangg1806

Khu tổ hợp Still

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, P. 9, TP. Đà Lạt

Mở cửa: 8h - 22h

Chụp bộ ảnh thanh xuân tại các đường tàu nổi tiếng

Một khi đã đến Đà Lạt thì không thể nào thiếu được việc chụp ảnh "sống ảo". Ngoài background thiên nhiên thì những đường ray tàu hoả hay đoàn tàu cũng là địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ vì "vibe" vừa thanh xuân vừa thơ mộng. Để chụp những bộ ảnh lung linh, bạn có thể đến đường tàu tại ga Đà Lạt - địa điểm check-in biểu tượng của Đà Lạt, đường tàu Trần Quý Cáp với hàng cây xanh 2 bên hay đoàn tàu màu đỏ nổi bật với phong cách Châu Âu mới nổi gần đây tại đồi chè Cầu Đất.

Đường tàu Trần Quý Cáp

Ảnh: Hoàng Tuấn Anh, Kỳ Sang

Đường đi: Đường tàu Trần Quý Cáp là đường ray xe lửa nằm tại phường 9. Để đến đây, bạn có thể đi theo hướng đường Quang Trung, sau đó rẽ vào Trần Quý Cáp. Khi bắt gặp cây cầu giữa đường thì men theo lối nhỏ đi xuống sẽ thấy đường ray nằm dưới cầu.

Đoàn tàu đỏ đồi chè Cầu Đất

Ảnh: Viên Diệu Phát

Đường đi: Từ đài phun nước Đà Lạt, bạn di chuyển theo hướng cầu Ông Đạo, đến hết đường rẽ phải vào đường Trần Quốc Toản, đi thêm 300m gặp vòng xoay trước khách sạn Dalat Palace. Sau đó, bạn theo lối thứ 2 đến đường Tự Phước. Tiếp tục di chuyển theo quốc lộ 20 là đến đồi chè Cầu Đất.

Đường tàu ga Đà Lạt

Ảnh: @thaophng.phuong, @quynh.dollie, @tunhaycuoi

Đường đi: Từ trung tâm thành phố ngay chợ Đà Lạt, bạn chạy men theo con đường Hồ Xuân Hương phía Quảng trường Lâm Viên, chạy thẳng đường Yersin khoảng 2km lên con dốc nhỏ quanh rừng thông là sẽ thấy nhà ga ngay bên tay phải.