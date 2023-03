Lòng không xào dưa thì làm món gì ngon?

Lòng non là nguyên liệu được nhiều người ưa thích vì chúng ăn ngon miệng, dai dai giòn giòn, dù làm món ăn kèm cơm hay món lai rai cũng đều "đắt hàng". Tuy nhiên, việc sơ chế lòng non khiến nhiều chị em bối rối khi rửa mãi mà lòng không hết hôi hoặc chế biến lên lòng không được giòn ngon mà dai và đắng.

Lòng non được chế biến thành nhiều món ngon như lòng xào dưa, lẩu lòng, cháo lòng,... Hôm nay, chúng ta sẽ cùng thử một cách ăn lòng non hoàn toàn khác biệt. Không những hương vị đậm đà, thơm ngon mà còn cực kỳ kích thích vị giác. Đó là món lòng hấp cay. Công thức chế biến lòng non được thực hiện theo vị cay tê, giúp cho món lòng thơm hơn, loại sạch được mùi tanh.

Hướng dẫn cách làm lòng hấp cay

Nguyên liệu cần thiết

Lòng non - 200g, hành lá, gừng 1 nhánh, đậu đen lên men (có thể bỏ qua), ớt chuông 1/4 quả, đường, dầu hào, nước tương, tinh bột bắp

Cách thực hiện

Lòng non mua về rửa sạch, sau đó cắt khúc nhỏ. Cách cắt khúc có khác bình thường một chút. Khía vào lòng các vết cắt nhưng không đứt hẳn, khoảng 3 hoặc 4 khía thì cắt khúc. Làm tương tự như vậy đến hết số lòng non đã mua.

Lòng non sau khi thái xong, cho vào nồi nước sôi chần nhanh khoảng 15 giây để loại bỏ chất bẩn. Vớt lòng ra thật nhanh. Nếu để quá thời gian, lòng non sẽ bị dai. Trong quá trình chần, nhớ đảo đều để bên trong của lòng được sạch sẽ.

Cho vào bát 1 thìa cà phê hành lá băm nhỏ, 1 thìa cà phê gừng băm, 1 thìa cà phê tỏi băm, 2 thìa cà phê đậu đen lên men (có thể bỏ qua nếu không có và thay bằng tương đậu), 2 thìa cà phê ớt chuông thái nhỏ cùng với 5 thìa cà phê dầu ăn đun nóng xối vào.

Sau đó, thêm vào nửa thìa đường, 3 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, 1 thìa tinh bột ngô. Trộn đều tất cả.

Đổ phần hỗn hợp này vào bát lòng đã chần xong. Đảo đều cho ngấm. Sau đó, cho bát lòng vào nồi hấp khoảng 5 phút đến khi các miếng lòng săn lại, nở rộ là được.

Chà, vậy là món lòng non hấp cay đã thực hiện xong rồi. Rất nhanh chóng và thơm ngon phải không chị em. Triển ngay thôi nào!

Chúc chị em thành công với cách làm lòng hấp cay này nhé!

Nguồn ảnh: Foodiechina88