Từ ngày 15/5/2026, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 81/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Đáng chú ý, người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, cố tình băng qua đường ngang khi rào chắn đang hạ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng, trong khi tài xế ô tô đối mặt mức phạt lên tới 20 triệu đồng.

Nghị định mới quy định chi tiết các hành vi vi phạm quy tắc giao thông tại đường ngang, cầu chung và hầm đường sắt, với mục tiêu tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tai nạn tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Theo Điều 13 Nghị định 81/2026/NĐ-CP, người đi bộ vượt rào chắn khi barie đang dịch chuyển sẽ bị phạt cảnh cáo. Trường hợp cố tình vượt khi rào chắn đã đóng, vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng hoặc không chấp hành hướng dẫn của nhân viên gác chắn sẽ bị phạt từ 200.000 - 300.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp điện và xe thô sơ, hành vi không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường tại khu vực đường ngang, cầu chung bị phạt từ 300.000 - 500.000 đồng.

Mức phạt tăng mạnh đối với người điều khiển xe máy và xe máy điện. Cụ thể, hành vi vượt rào chắn khi barie đang hạ, vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng hoặc không tuân thủ hiệu lệnh của nhân viên gác chắn sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng.

Trong khi đó, tài xế ô tô vi phạm các lỗi tương tự có thể bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi dừng xe, đỗ xe hoặc quay đầu xe trong khu vực đường ngang, cầu chung cũng bị xử phạt từ 6 - 8 triệu đồng.

Bên cạnh các lỗi vi phạm giao thông tại đường sắt, Nghị định 81/2026/NĐ-CP còn tăng cường xử phạt các hành vi xâm phạm hành lang an toàn đường sắt.

Theo Điều 19, cá nhân trồng cây trái phép trong hành lang an toàn giao thông đường sắt hoặc chăn thả gia súc trong khu vực bảo vệ công trình đường sắt sẽ bị phạt từ 300.000 - 500.000 đồng. Đối với tổ chức, mức phạt gấp đôi, từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Các trường hợp cây trồng che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến an toàn khai thác đường sắt còn buộc phải di dời hoặc hạ độ cao theo quy định.

Ngoài ra, Điều 38 của Nghị định cũng quy định phạt từ 200.000 - 500.000 đồng đối với các hành vi như bán hàng rong trên tàu, dưới ga; không chấp hành nội quy đi tàu; ném đất đá hoặc vật khác từ trên tàu xuống.

Theo cơ quan chức năng, việc tăng mạnh mức xử phạt nhằm răn đe, nâng cao ý thức người tham gia giao thông, nhất là tại các điểm giao cắt đường sắt - nơi thường xuyên xảy ra tai nạn nghiêm trọng do chủ quan, cố tình vượt tín hiệu cảnh báo.