Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhu cầu tụ tập, liên hoan của người dân gia tăng, kéo theo tình trạng sử dụng rượu bia phổ biến hơn. Đáng lo ngại, một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chủ quan điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào các khung giờ trưa và ban đêm.
Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn.
Trong hai ngày 25 và 26/4/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn Thành phố đã phát hiện, xử lý 429 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 5 trường hợp điều khiển ô tô, 397 trường hợp điều khiển mô tô và 27 trường hợp phương tiện khác. Tổng số tiền xử phạt ước tính lên tới hơn 2,83 tỷ đồng. Đây là con số cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự kiểm tra, xử lý quyết liệt, thường xuyên của lực lượng chức năng.
Ghi nhận thực tế, vào trưa ngày 27/4/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Thành phố Hà Nội) đã phối hợp với Công an phường Đống Đa triển khai tổ công tác làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực nút giao Thái Thịnh – Tây Sơn, tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn.
Chỉ trong khoảng 1 giờ 30 phút làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện và xử lý 8 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, nhiều người vi phạm tỏ ra bất ngờ khi bị kiểm tra, đưa ra các lý do như “chỉ uống một chút”, “nghỉ lễ nên chủ quan” hoặc “đi quãng đường ngắn nên nghĩ không sao”.
Trong số các trường hợp bị xử lý, có 3 trường hợp vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở; 4 trường hợp vi phạm trong khoảng từ 0,25 đến dưới 0,4 mg/l; và 1 trường hợp vi phạm ở mức vượt quá 0,4 mg/l khí thở. Điển hình là trường hợp anh Phạm Văn P. (sinh năm 1981), điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36B2-057.XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,446 mg/l khí thở. Làm việc với lực lượng chức năng, anh P. cho biết do ngày nghỉ lễ nên có hẹn bạn bè đi cà phê, sau đó phát sinh việc uống bia nhưng vẫn chủ quan điều khiển phương tiện về nhà.
Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng kiên quyết thực hiện phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.