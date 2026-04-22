Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 7 đã phối hợp với Công an cơ sở tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định trên địa bàn phụ trách. Ghi nhận trong sáng 20/4 vừa qua, Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với Công an phường Thanh Xuân tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến Nguyễn Trãi.

Đây là tuyến đường đang triển khai nhiều hạng mục thi công các công trình trọng điểm của Thành phố, lòng đường bị thu hẹp tại nhiều vị trí để phục vụ thi công. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã tổ chức lắp đặt hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ xe tại các khu vực cần thiết. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số chủ phương tiện chưa chấp hành nghiêm quy định, dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gây cản trở giao thông.

Nhiều ô tô dừng, đỗ sai quy định bị phát hiện, xử lý

Trong ca công tác, nhiều trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định đã được lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra và xử lý. Cụ thể, khoảng 9h45 tại khu vực số 208 Nguyễn Trãi, tổ công tác đã lập biên bản xử lý đối với anh Đ.V.H, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Ninh Bình, do điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 35A-609.xx dừng xe sai quy định. Tiếp đó, khoảng 10h15 cùng ngày, tại khu vực số 334 Nguyễn Trãi, tổ công tác tiếp tục lập biên bản xử lý đối với anh L.Đ.T, sinh năm 1987, trú tại Hà Nội, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 89A-670.xx với hành vi vi phạm tương tự.

Theo Đội CSGT đường bộ số 7, hằng ngày đơn vị bố trí các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sử dụng các thiết bị nghiệp vụ bằng cách kết hợp tuần tra trực tiếp với camera AI và flycam.

Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị kỹ thuật ghi hình các vi phạm

Hệ thống camera AI quan sát, ghi nhận 24/24.

Trên tuyến Nguyễn Trãi nơi đang thi công, mặt đường thu hẹp nhiều trường hợp vi phạm vẫn xảy ra và bị ghi nhận từ trên cao, kể cả ở điểm khuất.

Không chỉ xử lý vi phạm dưới lòng đường, tổ công tác còn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh trên vỉa hè, chấp hành nghiêm quy định, để phương tiện đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn đường thông, hè thoáng.

Từ ngày 15/4/2026 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 7 đã xử lý 103 trường hợp vi phạm, phạt tiền 76,1 triệu đồng, tạm giữ 103 bộ giấy tờ; trong đó có 43 xe tải, 23 xe khách, 36 xe con và 1 mô tô. Việc tăng cường xử lý vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định không chỉ góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hướng tới xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

