Lời than gây tranh cãi của một giáo viên: "Tôi ngậm chặt miệng không nói chuyện, ra chùa ngồi 3 lần/tuần"!

"Nghề giáo viên có thể "vắt kiệt" bạn tới mức nào? Tôi: ám ảnh với âm thanh và tiếng động, sợ chuông điên thoại và tin nhắn, tan lớp ngậm chặt miệng không nói chuyện, ra chùa ngồi 3 lần/tuần... Vẫn nhiều người nói là "làm giáo viên nhàn lắm", mình không phủ nhận niềm yêu thích của mình với việc dạy học, nhưng công việc này cũng đã gây ra những tổn thương sâu sắc với mình" - Một chia sẻ của một giáo viên trẻ mới đây bất ngờ thu hút sự chú ý lớn.

Người này cho biết thêm, khi đã lên lớp đi dạy, bạn luôn ở trạng thái phải sử dụng toàn bộ các giác quan nghe, nhìn, nói, và đặc biệt là việc dùng việc nghe và nói ở cường độ cao, dẫn tới "sensory overload" (Quá tải giác quan). Khi não bộ bị căng thẳng kéo dài bởi liên tục tiếng nói chuyện hoặc la hét, tiếng giảng bài, âm thanh của giờ ra chơi..., ngưỡng chịu đựng âm thanh của bạn sẽ giảm xuống mức thấp nhất.

"Và với ít nhất 40 tiếng/tuần luôn xoay quanh bầu ko khí này, mình đã gần như phát điên", giáo viên này chia sẻ thêm.

Điều đáng nói là trạng thái đó không dừng lại khi rời khỏi lớp học. Nó kéo dài sang đời sống cá nhân: ngại giao tiếp, sợ nơi đông người, thậm chí hoảng loạn khi nghe điện thoại. Có những thời điểm, người viết cho biết bản thân "sợ cả việc đi dạy" nhưng vẫn tiếp tục vì áp lực tài chính.

Chia sẻ thu hút sự chú ý

Câu chuyện nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác, với nhiều bình luận từ những người trong nghề. Không ít giáo viên thừa nhận họ từng trải qua cảm giác tương tự. "Dạy cả ngày xong, đến cuối buổi là tôi bắt đầu sợ tiếng động lớn, cảm giác trống rỗng và hoảng khi bị nhìn", một tài khoản chia sẻ.

Một người khác kể: "Tôi từng phải mua thuốc chống stress để đi dạy. Có những hôm vừa chấm bài vừa ngủ gật, đèn bật sáng cả đêm". Hay như một giáo viên từng làm việc tại trường tư thục cho biết, chỉ sau vài tháng đã sụt cân, kiệt sức và buộc phải nghỉ việc vì không chịu nổi cường độ công việc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn. Những câu chuyện ấy cho thấy một góc nhìn khác về nghề giáo, không chỉ là đứng lớp vài tiết mỗi ngày như nhiều người vẫn nghĩ, mà là áp lực tâm lý tích tụ lâu dài.

Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng cảm, cũng xuất hiện không ít ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có áp lực riêng và giáo viên không phải ngoại lệ. Trước khi chọn nghề, ai cũng phần nào hiểu đặc thù công việc. Không thể vì áp lực mà phủ nhận hoàn toàn lựa chọn của mình.

Ý kiến khác nhìn nhận, vấn đề không nằm hoàn toàn ở nghề mà còn ở môi trường làm việc và khả năng thích nghi của mỗi cá nhân. Cùng là giáo viên, nhưng trải nghiệm ở mỗi trường, mỗi cấp học có thể rất khác nhau. Có người tìm thấy sự gắn bó lâu dài, nhưng cũng có người cảm thấy kiệt sức nếu không phù hợp với môi trường đó.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng khi cảm thấy công việc vượt quá ngưỡng chịu đựng, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, mỗi người cần thẳng thắn nhìn nhận lại và cân nhắc hướng đi khác. "Không phải cứ cố bám trụ mới là trách nhiệm. Đôi khi, rời đi đúng lúc cũng là cách bảo vệ chính mình", một bình luận chia sẻ. Nếu nhận ra bản thân không còn đủ năng lượng để đứng lớp, việc chuyển hướng sang công việc khác phù hợp hơn là điều hoàn toàn bình thường.

Người chia sẻ câu chuyện sau đó cho biết thêm, khi rời khỏi giai đoạn căng thẳng nhất, anh đã dần tìm lại được sự cân bằng. "Nếu nói là yêu thì chưa tới, nhưng dạy học vẫn là nơi tôi cảm thấy mình tự tin và an toàn ở thời điểm hiện tại", người này viết.

Có thể thấy, trong nhiều năm, hình ảnh giáo viên thường gắn với sự tận tụy, hy sinh và bền bỉ. Nhưng đằng sau đó, cũng là những con người với giới hạn cảm xúc, với nhu cầu được nghỉ ngơi, được lắng nghe và được thấu hiểu.

Ở chiều ngược lại, câu chuyện cũng là một lời nhắc rằng, việc lựa chọn nghề nghiệp cần đi kèm với sự chuẩn bị về tâm lý. Không có công việc nào hoàn toàn dễ chịu và khả năng thích nghi, tự điều chỉnh là yếu tố quan trọng để đi đường dài.

Một lớp học tốt không chỉ cần học sinh cố gắng, mà còn cần một người thầy đủ vững vàng cả về chuyên môn lẫn tinh thần để đồng hành lâu dài.