Lối nhỏ vào đời: Bố Dũng mua nhà cho bạn gái đứng tên, con trai bỏ học đi chơi game

Tập 6 của phim truyền hình Lối nhỏ vào đời vừa lên sóng với loạt tình tiết hài hước. Trong tập này, khán giả chú ý nhiều đến tình tiết Hoàng (Phan Anh) đưa cô bạn gái trẻ trung, xinh đẹp đi mua nhà mới.

Căn nhà mà Hoàng để mắt đến có giá khá đắt. Tuy nhiên, Hoàng dường như chẳng mấy quan tâm đến giá cả, bởi lý do bạn gái rất thích. Hoàng thậm chí còn ngỏ ý để cho bạn gái đứng tên căn nhà với lý do: "Em đứng tên luôn cũng được, để làm thủ tục cho dễ". Hoàng nói vậy cho dễ nghe thôi chứ thực ra việc để bạn gái đứng tên nhà là vì Hoàng say mê cô bạn gái này quá rồi.

Bố của Dũng mải mê đi mua nhà tiền tỷ cho bạn gái.

Hoàng hiện đang là bố đơn thân, vì bận rộn với công việc nên Hoàng không dành nhiều thời gian chăm sóc con trai. Chính điều này khiến Dũng cảm thấy bị tổn thương. Dũng được sống trong nhung lụa, xài tiền không cần phải suy nghĩ nhiều nhưng tuyệt nhiên không thích bạn gái mới của bố.

Chính điều này khiến cho cô bạn gái băn khoăn, lo lắng. Vậy nên, cô gái này bảo rằng lần sau Hoàng hãy cùng về nhà nấu cơm và chuyện trò cùng Dũng. Cô bạn gái đã thực sự sẵn sàng để trở thành mẹ kế, còn chuyện Dũng có vui vẻ chấp nhận hay không thì chưa nói trước được.

Dũng bỏ học đi chơi game thì gặp Hoài.

Ở 1 diễn biến khác, Dũng trốn học để đi chơi game. Khi Dũng trốn đi, Khanh cũng chạy theo cùng. Tại tiệm Internet, Dũng và Khanh đụng độ Hoài (Quỳnh Lương). Hoài mắng Dũng rất trẻ trâu, chỉ đang là học sinh cấp 3 nhưng cứ cố gắng tỏ ra anh hùng. Nghe lời Hoài nói, Dũng đương nhiên là không thích, cậu chàng phản bác lại nhưng càng nói càng bị Hoài mắng nhiều hơn.

Lát sau, Dũng gọi bác xe ôm Thành (NSND Bùi Bài Bình) đến để đưa Khanh về. Còn mình thì tiếp tục trốn học đi chơi. Và đương nhiên, Dũng không hề hay biết chuyện bố cậu đang mua nhà để xây dựng tổ ấm cùng bạn gái.

Những tập tiếp theo của phim truyền hình Lối nhỏ vào đời sẽ được phát sóng vào lúc 21h trên VTV1.

https://afamily.vn/loi-nho-vao-doi-bo-dung-mua-nha-cho-ban-gai-dung-ten-de-mac-con-trai-bo-hoc-di-choi-game-20220615225936251.chn