Mỹ nhân "Gia đình là số 1": Cựu Hoa hậu bị bạn trai tung clip nóng, nàng dâu bi kịch giới hào môn

Mỹ nhân "Gia đình là số 1" phần 2 Oh Hyun Kyung hiện tại có một cuộc sống hạnh phúc bên cô con gái 17 tuổi. Bên cạnh đó, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ trước nhan sắc trẻ trung thách thức thời gian và sự nghiệp thành công vang dội. Để có được những điều tốt đẹp như hiện tại, Oh Hyun Kyung đã phải trải qua một hành trình dài với nhiều đau thương, nước mắt.

Nàng Hoa hậu hack tuổi dù đã U50, giữ gìn sắc vóc vì áp lực từ công chúng

Oh Hyun Kyung sinh năm 1970, có tên khai sinh là Oh Sang Ji. Cuộc đời cô rẽ sang hướng khác kể từ khi giành được vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Chính trong cuộc thi này, Oh Hyun Kyung đã đánh bại một đối thủ rất mạnh là Go Hyun Jung – nữ minh tinh nổi tiếng khắp châu Á với siêu phẩm "Nữ hoàng Seon Deok". Ngày đó, mỹ nhân họ Oh đã chinh phục ban giám khảo nhờ nhan sắc rạng rỡ, thần thái tự tin trên sân khấu.

Sau hơn 30 năm, Oh Hyun Kyung vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và phong thái cuốn hút, trở thành một trong những mỹ nhân không tuổi của Kbiz. Trong các hình ảnh nữ diễn viên chụp cùng cô con gái chưa đầy 18 tuổi, nhiều khán giả nhận xét hai người họ trông giống như hai chị em. Kể từ khi đăng quang đến nay, Oh Hyun Kyung luôn quản lý cơ thể một cách nghiêm ngặt. Nữ diễn viên vẫn luôn tuân theo chế độ ăn uống hợp lý và chăm chỉ tập thể dục.

Trong chương trình "Did You Eat?" của đài SBS hồi năm 2016, mỹ nhân sinh năm 1970 tiết lộ áp lực từ công chúng là một trong những nguyên nhân khiến cô đặc biệt chú ý tới việc giữ gìn sắc vóc: "Tôi đăng quang được gần 30 năm rồi. Giờ đây, tôi cũng sắp bước sang tuổi 50 nhưng công chúng vẫn luôn mong đợi tôi không thay đổi so với hồi mới đăng quang. Thậm chí, mỗi khi đi bộ, tôi tưởng tượng có ai đó đang dõi theo mình".

Mất trắng sự nghiệp chỉ sau một đêm vì scandal clip nóng và nỗi ám ảnh theo cô suốt nhiều năm

Vào thời điểm Oh Hyun Kyung đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc, cuộc thi này vẫn rất được xem trọng tại xứ sở kim chi. Nhờ danh hiệu Hoa hậu, người đẹp sinh năm 1970 thuận lợi gia nhập làng giải trí. Oh Hyun Kyung được các nhà sản xuất săn đón, có năm cô tham gia tới 4 bộ phim. Trong thập niên 90, nữ diễn viên nhanh chóng leo lên hàng sao hạng A tại Kbiz. "Sóng gió" bất ngờ ập đến với Oh Hyun Kyung vào năm 1998 khi một đoạn video nhạy cảm dài 28 phút quay lại cảnh cô và bạn trai cũ quan hệ bị phát tán trên mạng. Hình ảnh ngọc nữ của nữ diễn viên bỗng chốc sụp đổ trong mắt công chúng chỉ sau 1 đêm.

Vào thời điểm đó, Oh Hyun Kyung đã yêu cầu cảnh sát điều tra bạn trai cũ. Nữ diễn viên cho biết mình từng bị một người lạ tống tiền vào năm 1997. Trong điện thoại, người này nói rằng có trong tay đoạn video nhạy cảm của cô và dùng nó để tống tiền. Theo kết quả điều tra, quả thật Oh Hyun Kyung đã bị quay lén và chính bạn trai cũ của nữ diễn viên là người đã phát tán đoạn video nhạy cảm.

Rõ ràng cựu Hoa hậu Hàn 1989 là người bị hại nhưng cô vẫn phải hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội từ phía công chúng. Thậm chí, vào năm 1999, trên mạng còn rộ lên tin đồn nữ diễn viên tìm cách tự tử. Rất may, những tin đồn như vậy đã không trở thành sự thật. Trên thực tế, vẫn có người bênh vực Oh Hyun Kyung nhưng dường như lực lượng này quá ít ỏi so với số lượng khán giả quay lưng với nữ diễn viên. Chuyên gia tâm lý học nổi tiếng lúc bấy giờ Lee Nami đã công khai ủng hộ Oh Hyun Kyung: "Cô ấy chẳng có lý do phải xấu hổ vì đoạn clip đó. Những kẻ mua bán, xem đoạn clip mới nên tự cảm thấy xấu hổ mới đúng".

Oh Hyun Kyung Những gì mà tôi trải qua vào lúc đó thực sự đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. Có những lúc tôi cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới khác.

Scandal clip nhạy cảm đã khiến nữ diễn viên phải rời khỏi làng giải trí trong 10 năm. Bị tẩy chay dữ dội, Oh Hyun Kyung phải sang Mỹ ở ẩn suốt 3 năm. Hồi đầu những năm 2000, cô từng muốn quay lại làng giải trí nhưng đã nhanh chóng từ bỏ ý định do vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ công chúng.



Sự cố clip nóng đã khiến cô bị ám ảnh trong suốt nhiều năm sau đó. Chia sẻ về những đau khổ mà mình từng phải gánh chịu trong khoảng thời gian bị công chúng quay lưng, nữ diễn viên tâm sự: "Những gì mà tôi trải qua vào lúc đó thực sự đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. Có những lúc tôi cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới khác". Nỗi ám ảnh đó vẫn theo Oh Hyun Kyung sau khi cô đã có con: "Tim đôi đập loạn xạ mỗi khi tưởng tượng hình ảnh con gái biết đọc, nhìn thấy những bài báo trên mạng về chuyện trước kia của tôi".

Cái kết bi đát của mối tình với đại gia

Trong những năm tháng đen tối của cuộc đời, Oh Hyun Kyung bất ngờ gặp được vị đại gia Hong Seung Pyo vào năm 2002. Hong Seung Pyo là doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, từng hoạt động trong lĩnh vực tài chính ở xứ sở cờ hoa trong vòng 18 năm trước khi trở về quê nhà. Vào thời điểm gặp gỡ Oh Hyun Kyung, ông là chủ tịch của 3 công ty gồm Kemongsa, Concord Capital Asia và Commercial Capital & Lease. Những công ty này hoạt động trong các lĩnh vực mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn kinh doanh.

Vị chủ tịch họ Hong có ấn tượng sâu đậm với Oh Hyun Kyung ngay từ cái nhìn đầu tiên, sẵn sàng bỏ qua quá khứ của nữ diễn viên. Ông còn dành cho mỹ nhân sinh năm 1970 những lời tỏ tình lãng mạn: "Hôn nhân là khi hai người vẫn còn thiếu sót gặp gỡ nhau tạo thành một gia đình hạnh phúc. Tôi cầu hôn Oh Hyun Kyung là bởi tôi tin rằng mình đã gặp được chân ái và sẽ hạnh phúc nếu phần đời còn lại sống bên cô ấy".

Hôn nhân là khi hai người vẫn còn thiếu sót gặp gỡ nhau tạo thành một gia đình hạnh phúc. Chồng Oh Hyun Kyung

Đáp lại, nữ diễn viên bày tỏ rằng, chính tình yêu và sự chân thành của Hong Seung Pyo đã làm lay động mình, khiến cô quyết định kết hôn với vị đại gia này.

Tình yêu của cặp đôi được nhiều người ca ngợi. Trong thời gian còn ở bên nhau, Oh Hyun Kyung luôn trân trọng cuộc hôn nhân mà mình có được sau những tháng ngày "giông bão". Nữ diễn viên thậm chí còn hạn chế ra khỏi nhà chỉ vì sợ chồng mình lo nghĩ.



Tưởng chừng cô đã có một cái kết viên mãn thì "sóng gió" lại ập đến. Khi Oh Hyun Kyung đang chuẩn bị chờ đón buổi tiệc sinh nhật mừng 1 tuổi của con gái, chồng cô bất ngờ bị bắt giam vì tội tham ô. Được biết, chồng đại gia của nữ diễn viên đã biển thủ 4 tỷ won (tương đương 77 tỷ đồng). Càng đau xót hơn khi cựu Hoa hậu phát hiện sự thật Hong Seung Pyo đã lén lút dùng tên cô để thực hiện các giao dịch chứng khoán và dùng cả nhà của cha mẹ cô để vay thế thấp. Oh Hyun Kyung còn phát hiện ra rằng, người chồng mà cô vẫn luôn tôn trọng đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai người con từ trước đó. Bị chồng qua mặt hết lần này đến lần khác, Oh Hyun Kyung quyết định ly hôn vị đại gia họ Hong.

Từng bước tìm lại ánh hào quang

Trải qua tấn bi kịch của cuộc đời, có những lúc Oh Hyun Kyung tưởng chừng như gục ngã. Tuy nhiên, chính sự ủng hộ, động viên từ gia đình, người hâm mộ đã giúp người đẹp đứng dậy. Đặc biệt, cô con gái bảo bối chính là nguồn cổ vũ lớn nhất đối với Oh Hyun Kyung. Cô bé Hong Chae Ryung rất thích tìm những hình ảnh của mẹ mình trên mạng và hôn màn hình.

Cô dần dần có cách nhìn tích cực hơn với cuộc sống. Đối với những chuyện không vui trong quá khứ, nữ diễn viên chọn cách buông bỏ: "Tôi từng nghĩ sự cố ảnh nóng đã cướp đi mọi thứ của tôi. Thời gian sau đó, tôi còn phải trải qua 1 ca phẫu thuật hàm. Với cương vị là một người phụ nữ, tôi từng cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Tuy nhiên, giờ đây tôi không còn cảm thấy mình là người bị hại nữa. Cứ xem như cuộc đời có chút bất công với tôi đi. Giờ thì tôi chỉ hy vọng mọi chuyện về sau này sẽ tốt đẹp hơn thôi".

Nhờ sự giúp đỡ của một số vị đạo diễn, Oh Hyun Kyung đã tái xuất làng giải trí sau 10 năm vắng bóng. Tác phẩm "First Wives' Club" (2007) đánh dấu sự trở lại của cô đã thành công vang dội (rating trung bình khoảng 25%) và mang lại hàng loạt giải thưởng danh giá cho nữ diễn viên. Thắng lợi của "First Wives' Club" cho thấy công chúng Hàn Quốc đã dang rộng vòng tay đón nhận nữ diễn viên thêm một lần nữa. Thừa thắng xông lên, Oh Hyun Kyung tiếp tục góp mặt trong hàng loạt tác phẩm, trong đó không thể không nhắc tới những bộ phim gây bão một thời như "Gia đình là số một" phần 2, "Wang's Family"…

Hiện tại, người đẹp sinh năm 1970 đang tận hưởng một cuộc sống có thể được xem là viên mãn. Cô có sự nghiệp thành công và cô con gái ngoan ngoãn. Từ nhỏ, cô bé đã đến phim trường cùng với Oh Hyun Kyung nhiều lần và cảm nhận được sự vất vả, khó nhọc trong công việc của mẹ mình. Cô bé rất hiểu chuyện, đã sớm hiểu được lý do khiến mẹ mình thường xuyên phải đi sớm về trễ. Oh Hyun Kyung luôn tự hào về Chae Ryung và vẫn thường nghĩ về cô bé mỗi khi mỏi mệt.