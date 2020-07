Vừa bị tung đoạn ghi âm với cựu quản lý, "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae lập tức lên tiếng xin lỗi

Truyền thông Hàn Quốc ngày 1/7 đồng loạt đưa tin, phía SGway Entertainment công ty chủ quản của ông Lee Soon Jae đã lên tiếng gửi lời xin lỗi trước vụ lùm xùm "ngược đãi nhân viên". Đồng thời khẳng định sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý và những chỉ trích về đạo đức sau vụ việc này. Điều này được đưa ra sau khi phía cựu quản lý tung đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa người này và gia đình ông Lee Soon Jae.

Sáng 1/7, phía SGway Entertainment giải thích rằng, công ty này đã đăng một thông báo tuyển dụng chính thức qua một trang web tuyển dụng trực tuyến vào tháng 3/2020, rồi thuê A. Người đã thể hiện ý chí của mình bằng việc nói: "Tôi không có kinh nghiệm nhưng tôi sẽ làm hết sức mình".

Tin tức đăng trên trang The Fact.

Giải thích cho việc không làm hợp đồng lao động cho A cũng như những vấn đề liên quan tới vấn đề đóng bảo hiểm, phía công ty cho hay: "Tất cả xảy ra vì sự thiếu kinh nghiệm của công ty và cơ quan lao động Hàn Quốc đang tiến hành điều tra. Cơ quan Lao động Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết định và chúng tôi sẽ chấp nhận mọi cáo buộc về pháp lý và đạo đức", đại diện công ty cho biết.

Công ty quản lý của ông Lee Soon Jae cùng cho rằng, thông tin mà đài SBS đưa ra có phần phóng đại sự thật, đồng thời nhấn mạng rằng. "Vấn đề hợp đồng lao động là chuyện giữa A cùng công ty quản lý hoàn toàn không liên quan tới diễn viên. Không có chuyện cho nghỉ việc mà thiếu lý do chính đáng. A đã khiến nam diễn viên và gia đình gặp rắc rối khi yêu cầu việc làm hợp đồng từ chính ông Lee Soon Jae mà không hề nói với phía công ty quản lý".

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ việc.

Ngoài ra, phía công ty cũng muốn có cơ hội gặp trực tiếp A để xin lỗi. Cuộc họp báo được dự kiến tổ chức vào sáng 2/7 đã bị hủy bỏ với lý do liên quan tới tình hình dịch bệnh. Thông qua công ty quản lý của mình, ông Lee Soon Jae tuyên bố: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì đã làm những người luôn tin tưởng và ủng hộ mình phải thất vọng. Tôi không biết sẽ có thêm điều gì xảy ra trong thời gian tới, nhưng tôi sẽ cố gắng sống tốt trong nốt phần đời còn lại của mình".

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, người họ Kim, tự nhận là quản lý cũ của Lee Soon Jae cho biết, trong hai tháng làm việc cho nam diễn viên gạo cội, người này đã phải chịu đựng rất nhiều điều vô lý.

Bên cạnh việc phải hỗ trợ nam diễn viên gạo cội ở chỗ làm, người này còn phải kiêm luôn những việc vặt tại nhà riêng của ông. Ví dụ như việc vặt trong gia đình là đi đổ rác, bê đỡ đồ đạc, phơi quần áo,... Vợ của nam diễn viên sai bảo quản lý Kim như một người giúp việc hơn là quản lý.

Kim còn bị bóc lột sức lao động khi thường xuyên phải làm việc quá giờ, cộng thêm ngày cuối tuần, ngày lễ nhưng chỉ được trả mức lương bèo bọt chỉ là 1,8 triệu won/tháng (tương đương 35 triệu đồng), thấp hơn mặt bằng chung của công việc này. Và chỉ sau 2 tháng, Kim bị đuổi việc. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc anh này đòi quyền lợi lao động cho bản thân.

Nguồn: The Fact