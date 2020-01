Lời khuyên từ những cô nàng giỏi chuyện chăn gối: Chọn nội y, cách "cởi" và cách "đốt cháy" chàng trên giường, tưởng đơn giản mà khiến nhiều chị em bất ngờ lắm đây!

Có thể bạn là một cô nàng nghiêm túc, luôn chọn xu hướng ăn mặc tối giản và an toàn khi ra ngoài nhưng trong chốn phòng the, một người phụ nữ thông minh cần biết cách "biến hình" để trở nên quyến rũ, nóng bỏng trước mặt nửa kia. "Chuyện ấy" thăng hoa nhờ rất nhiều yếu tố, trong đó đồ ngủ là yếu tố không kém phần quan trọng.

Hãy hỏi những cô nàng sành sỏi chuyện chăn gối mà xem, trang phục ngủ kín cổng cao tường bằng chất liệu cotton, lanh hay nỉ bông luôn nằm ngoài sự lựa chọn của họ. Nếu người phụ nữ biết cách mặc đẹp, mát mẻ để gợi tình thì ham muốn ân ái của đàn ông cũng trỗi dậy nhanh hơn.

Càng gợi cảm càng tốt!

Phần lớn đàn ông đều cho rằng trong không gian kín đáo, ưu tiên là phòng ngủ, tuyệt hơn là nếu căn hộ ấy chẳng có ai ngoài hai vợ chồng thì ngay cả trong phòng khách nàng cũng nên ăn mặc gợi cảm, càng mát mẻ càng tốt. Cách ăn mặc lả lơi như một sự mời gọi, chủ động muốn “yêu” của nàng khiến chàng lúc nào cũng đầy hưng phấn.

Vậy thì, đàn bà ơi, đừng ngại ngần đầu tư cho nội y hở hang nhất có thể. Có quá nhiều sự lựa chọn, chỉ cần lướt facebook, lướt website một vài thương hiệu nổi tiếng, nàng đã có ngay nhiều món đồ bắt mắt và mới mẻ.

Ảnh minh họa

"Cởi" cũng là một nghệ thuật

Đừng bị động để chàng là người cởi bỏ trang phục giúp bạn. Nếu chưa tự tin, nàng có thể nhấm nháp chút đồ uống có cồn để bạo dạn hơn. Hãy thể hiện sự háo hức bằng cách ném đồ lót linh tinh dưới chân giường, tung lên hay đạp bỏ để chàng thích thú nhé.

Nàng nên kích thích chàng bằng những vuốt ve nhẹ nhàng ở đùi trong, trên ngực áo chàng hay mơn trớn sau vành tai, đồng thời khiêu khích anh ấy bằng cách tự cởi dần trang phục.

Còn nữa, muốn trút bỏ xiêm y một cách ngọt ngào, long lanh nhất thì cần lợi dụng ánh sáng hoàng hôn, bình minh hoặc ánh đèn. Điều mà ai cũng biết là "đàn ông yêu bằng mắt", khi đã yêu thì nhìn đâu cũng thấy đẹp. Chàng sẽ nhìn thân hình mũm mĩm hay một vài khuyết điểm trên cơ thể bạn như thứ đặc biệt chỉ riêng chàng biết và yêu nó. Vì thế, đừng bắt chàng yêu trong bóng tối, hưng phấn sẽ sụt giảm đấy.

Ảnh minh họa

Khi chàng đã vào "bẫy", đừng ngại ngần thể hiện ham muốn

Khi đồ lót đã lột bỏ, lúc này đàn bà đẹp và hút hồn đàn ông bằng vẻ nguyên sơ của mình. Nàng bạo dạn lên, dùng những âm thanh rên rỉ, thì thầm, la hét mà khiến chàng liêu xiêu. Nếu muốn, có thể buông những lời hoang dã nhất khi biết sở thích ân ái của chàng, trong giới hạn cho phép của hai người.

Hãy kéo đôi tay chàng, yêu cầu chàng chạm vào nơi nàng muốn. Đòi hỏi chàng thay đổi tốc độ, chiều chuộng mình như nàng là một bà hoàng. Cứ như vậy, hai người hoàn toàn thuộc về nhau, những rung động sẽ lên đến đỉnh cao nhất.

Đàn bà hấp dẫn luôn biết tận dụng những bộ đồ ngủ, đồ lót "bỏng mắt" để dụ dỗ, hấp dẫn chồng và hâm nóng không gian phòng the. Nhưng nên nhớ, nội y chỉ là một yếu tố của màn dạo đầu. Nàng có thể khởi xướng ham muốn của chàng bằng nội y và tiếp tục đẩy chàng đến cao trào bằng các kỹ năng phòng the khác. Yêu say mê, tập trung, đòi hỏi, thể hiện những điều riêng tư nhất chính là cách khiến chàng ngất ngây trong "chuyện ấy".