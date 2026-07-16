Nước cam vắt từ lâu đã là thức uống "quốc dân" được nhiều người lựa chọn để tăng cường sức đề kháng, thanh lọc cơ thể và nuôi dưỡng làn da căng mịn. Thế nhưng, đằng sau màu sắc bắt mắt và vị chua ngọt hấp dẫn đó, liệu cơ thể bạn có đang thực sự nhận được trọn vẹn giá trị dinh dưỡng hay đang phải gánh chịu những tác động tiêu cực do thói quen uống sai cách?

Nguồn dinh dưỡng dồi dào từ một cốc nước cam

Không thể phủ nhận nước cam là một kho báu dưỡng chất tuyệt vời nếu được sử dụng hợp lý. Khi bạn uống một cốc nước cam nguyên chất, cơ thể sẽ ngay lập tức được nạp một lượng vitamin C vô cùng dồi dào. Đây là chất xúc tác quan trọng giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, củng cố hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

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Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như flavonoid và carotenoid trong nước cam còn hoạt động tích cực để trung hòa các gốc tự do, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên và cấp ẩm chuyên sâu cho tế bào. Thức uống này cũng cung cấp một lượng kali và folate thiết yếu, giúp điều hòa huyết áp ổn định và duy trì hoạt động dẻo dai của hệ tim mạch cùng hệ thần kinh suốt cả ngày dài.

Vì sao nên ưu tiên ăn cam quả tươi hơn là uống nước ép?

Đây là lời khuyên cốt lõi mà các chuyên gia dinh dưỡng luôn muốn nhấn mạnh với những người có thói quen uống nước cam mỗi ngày. Giáo sư Tim Spector (Anh) cho biết, dù một cốc nước vắt mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng, việc chuyển sang ăn cam quả trực tiếp lại mang lại những lợi ích vượt trội hơn hẳn cho sức khỏe.

Khi bạn vắt nước, hầu hết lượng chất xơ quý giá nằm trong các múi và tép cam đều bị vứt bỏ. Chất xơ đóng vai trò như một màng lọc tự nhiên, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng vọt đột ngột sau khi ăn. Lượng chất xơ dồi dào này cũng là nguồn thức ăn quý giá cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và đẩy lùi chứng táo bón.

Chuyên gia din dưỡng người Anh bà Maeve Hanan bổ sung thêm việc ăn cam quả tươi còn giúp bạn kiểm soát cân nặng vô cùng hiệu quả. Để vắt được một cốc nước cam đầy, chúng ta thường cần sử dụng từ 3 đến 4 quả cam, đồng nghĩa với việc bạn đang nạp một lượng đường và calo gấp 3 lần bình thường vào cơ thể chỉ trong vài giây. Ngược lại, việc nhai trực tiếp từng múi cam sẽ kích hoạt cảm giác no tự nhiên của não bộ. Thông thường, bạn chỉ cần ăn hết 1 quả cam là đã cảm thấy thỏa mãn cơn thèm, giúp hạn chế tối dắt lượng calo dư thừa nạp vào cơ thể

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5 sai lầm tai hại cần tránh khi uống nước cam

Mặc dù có giá trị dinh dưỡng rất cao, nước cam lại chứa hàm lượng axit hữu cơ lớn và nhiều đường nên đừng bao giờ lầm tưởng "uống càng nhiều càng tốt" hay uống thế nào cũng được. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến nhất mà các chuyên gia muốn bạn thay đổi ngay lập tức:

Uống quá nhiều nước cam

Thó quen này sẽ nạp lượng axit dư thừa bào mòn men răng và tàn phá dạ dày bằng các cơn viêm loét, trào ngược. Lượng đường fructose dồi dào trong nước ép dễ tích tụ thành mỡ thừa gây béo phì, gan nhiễm mỡ đồng thời làm tăng vọt đường huyết đột ngột. Việc dư thừa vitamin C liên tục cũng kích ứng đường ruột gây tiêu chảy và làm tăng nguy cơ sỏi thận oxalate.

Uống nước cam khi bụng đang rỗng

Đây là thói quen tàn phá dạ dày nhanh nhất. Axit tự nhiên trong nước cam khi đi vào một chiếc dạ dày trống rỗng sẽ kích thích lớp niêm mạc tiết ra nhiều dịch vị hơn, gây ra cảm giác cồn cào, bỏng rát thượng vị. Nếu duy trì thói quen này lâu dài, bạn rất dễ phải đối mặt với căn bệnh viêm loét dạ dày và trào ngược thực quản.

Uống nước cam trước hoặc ngay sau khi uống sữa

Các protein trong sữa khi tiếp xúc với axit tartaric và vitamin C của nước cam sẽ ngay lập tức xảy ra phản ứng kết tủa. Phản ứng hóa học này không chỉ triệt tiêu hoàn toàn giá trị dinh dưỡng của cả hai thức uống mà còn tạo gánh nặng cực lớn cho đường ruột, gây ra tình trạng chướng bụng, đầy hơi, thậm chí là tiêu chảy cấp.

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Uống nước cam khi đang uống thuốc

Rất nhiều người tiện tay dùng nước cam để uống các loại thuốc tây hoặc uống nước cam sát giờ uống thuốc. Các axit và hợp chất trong nước cam có thể làm hỏng cấu trúc hóa học của thuốc (đặc biệt là thuốc kháng sinh, thuốc hạ huyết áp), làm giảm đáng kể tác dụng điều trị hoặc gây ra các phản ứng phụ nguy hiểm.

Uống nước cam vào buổi tối sát giờ đi ngủ hoặc khi vừa ăn no

Nước cam có tác dụng sinh tân dịch và lợi tiểu rất mạnh. Uống nước cam vào ban đêm dễ gây tích tụ đường làm hỏng men răng, đồng thời tác dụng lợi tiểu của thức uống này sẽ khiến thận phải làm việc quá tải, khiến bạn bị mất ngủ do phải thức dậy đi tiểu đêm nhiều lần. Nhiều người có thói quen tráng miệng bằng một cốc nước cam ngay sau bữa ăn. Tuy nhiên, việc nạp thêm một lượng chất lỏng lớn chứa nhiều axit lúc này sẽ làm loãng dịch vị, khiến dạ dày bị quá tải, cản trở quá trình hấp thụ dinh dưỡng và gây đầy bụng, khó tiêu.