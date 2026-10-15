Lời khuyên cho tất cả những gia đình đang dùng khăn lau bếp mỗi ngày

Khăn lau bếp được sử dụng nhiều lần trong ngày để lau tay, thấm nước và vệ sinh mặt bàn. Tuy nhiên, nếu không được giặt và bảo quản đúng cách, khăn có thể trở thành phương tiện đưa vi khuẩn từ thực phẩm sống sang các bề mặt sạch. Để giữ căn bếp vệ sinh và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn chéo, các gia đình nên lưu ý 3 điều dưới đây.

Chuẩn bị khăn riêng cho từng mục đích

Hãy phân chia khăn dùng để lau tay, lau mặt bàn và vệ sinh các khu vực khác trong bếp. Việc phân loại giúp hạn chế tình trạng chất bẩn từ bồn rửa hoặc khu vực sơ chế thực phẩm sống lan sang tay và bề mặt dùng để chuẩn bị thức ăn chín. Nếu khăn đã tiếp xúc với nước thịt, cá hoặc gia cầm sống, hãy giặt sạch trước khi sử dụng lại.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), vi khuẩn từ thịt sống và nước thịt có thể truyền sang thực phẩm đã nấu chín thông qua tay, dụng cụ và các bề mặt bị nhiễm bẩn. Vì vậy, giữ riêng các dụng cụ phục vụ từng công việc là một cách giảm nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Khăn lau bếp giúp vệ sinh bề mặt hiệu quả nhưng cần dùng đúng cách.

Giặt khăn thường xuyên bằng nước nóng

Khăn lau bếp cần được giặt định kỳ, đặc biệt khi đã dính dầu mỡ, cặn thức ăn hoặc chất lỏng từ thực phẩm sống. Gia đình nên chuẩn bị nhiều khăn để thay luân phiên, tránh sử dụng một chiếc khăn liên tục trong nhiều ngày. Với khăn bẩn rõ rệt hoặc có mùi khó chịu, hãy giặt trước khi dùng lại.

USDA khuyến cáo những chiếc khăn vải được sử dụng để vệ sinh trong bếp cần được giặt thường xuyên bằng chu trình nước nóng của máy giặt. Đây là một phần trong các biện pháp làm sạch dụng cụ và bề mặt nhằm hạn chế vi khuẩn gây bệnh truyền qua thực phẩm.

Treo khăn ở nơi sạch, thông thoáng

Sau khi sử dụng, hãy giũ khăn và treo trải rộng ở nơi thông thoáng để khăn nhanh khô. Tránh để khăn vo tròn trên mặt bàn, vắt sát khu vực thường xuyên bắn nước hoặc chồng lên những chiếc khăn khác còn ẩm. Khăn khô nhanh sẽ thuận tiện hơn cho việc sử dụng và hạn chế tình trạng mùi ẩm khó chịu.

Gia đình cũng nên kiểm tra khăn định kỳ. Nếu khăn bị mốc, có mùi dai dẳng hoặc sờn rách đến mức khó làm sạch, nên thay mới. Khi chọn khăn thay thế, ưu tiên loại dễ giặt, nhanh khô và có kích thước phù hợp với công việc trong bếp.

Kết

Đối với mặt bàn và các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm, cần rửa sạch bằng nước và chất tẩy rửa phù hợp sau khi sơ chế thịt, cá sống. Khi cần khử khuẩn, hãy chọn sản phẩm được hướng dẫn sử dụng an toàn trên bề mặt tiếp xúc với thực phẩm và làm theo đúng chỉ dẫn. USDA lưu ý việc làm sạch giúp loại bỏ chất bẩn và một phần vi khuẩn, trong khi khử khuẩn là bước riêng nhằm giảm vi sinh vật còn lại sau khi làm sạch.

Khăn lau bếp vẫn là vật dụng hữu ích nếu được sử dụng đúng mục đích và vệ sinh thường xuyên. Các gia đình nên duy trì thói quen phân loại khăn, giặt bằng cách phù hợp và để khăn khô sau khi dùng. Những việc đơn giản này giúp hạn chế nhiễm khuẩn chéo, giữ khu vực chế biến thực phẩm sạch sẽ và an toàn hơn.