Lời khuyên cho người chia tiền tiết kiệm thành nhiều sổ

Điều quan trọng là cách chia phải phù hợp với nhu cầu sử dụng tiền và kế hoạch tiết kiệm của mỗi người.

Chia sổ theo thời điểm cần dùng tiền

Nếu có một khoản tiền tương đối lớn, bạn có thể cân nhắc chia thành nhiều sổ thay vì gửi tất cả vào một sổ duy nhất. Cách này có thể hữu ích khi bạn dự kiến cần dùng một phần tiền trong thời gian tới.

Ví dụ, bạn có 100 triệu đồng và dự định gửi tiết kiệm. Nếu gửi toàn bộ vào một sổ, khi cần rút một phần tiền trước hạn, bạn cần kiểm tra điều kiện rút tiền của ngân hàng. Với nhiều khoản gửi riêng biệt, bạn có thể chọn rút khoản phù hợp với số tiền cần dùng, trong khi những khoản còn lại tiếp tục được giữ theo kỳ hạn ban đầu.

Tuy nhiên, cách chia cụ thể nên dựa trên kế hoạch chi tiêu thực tế, thay vì chia đều số tiền thành nhiều phần mà không có mục đích rõ ràng.

Đừng chia thành quá nhiều sổ nhỏ

Gửi tiết kiệm online giúp mở nhiều sổ khá thuận tiện, nhưng điều đó không có nghĩa bạn cần chia tiền thành thật nhiều khoản.

Nếu có quá nhiều sổ với số tiền nhỏ, bạn sẽ phải theo dõi nhiều ngày đáo hạn và điều kiện gửi khác nhau. Việc quản lý cũng dễ rối hơn, nhất là khi bạn gửi tiền ở nhiều ngân hàng.

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Thay vì mở thêm sổ mỗi khi có một khoản tiền mới, hãy xem xét nhu cầu của mình. Bạn muốn dành riêng tiền cho một mục tiêu, cần các khoản đáo hạn ở những thời điểm khác nhau hay chỉ muốn tiết kiệm thêm mỗi tháng? Mỗi nhu cầu có thể phù hợp với cách gửi khác nhau.

Cân nhắc kỳ hạn của từng sổ

Khi chia tiền thành nhiều sổ, bạn không nhất thiết phải chọn cùng một kỳ hạn cho tất cả. Nếu dự kiến có khoản chi trong vài tháng tới, bạn có thể cân nhắc dành một phần tiền cho kỳ hạn ngắn hơn; phần chưa cần dùng đến có thể gửi kỳ hạn dài hơn nếu phù hợp với kế hoạch.

Chẳng hạn, bạn có 60 triệu đồng, trong đó dự kiến cần dùng 20 triệu đồng sau 3 tháng, còn lại chưa có kế hoạch sử dụng trong một năm. Bạn có thể cân nhắc tách khoản tiền theo thời điểm cần dùng, thay vì gửi cả 60 triệu đồng vào cùng một kỳ hạn.

Lưu ý rằng kỳ hạn dài thường có thể đi kèm mức lãi suất cao hơn, nhưng mức lãi cụ thể phụ thuộc vào ngân hàng và thời điểm gửi. Vì vậy, đừng chọn kỳ hạn chỉ vì thấy lãi suất cao mà chưa tính đến lúc cần sử dụng tiền.

Tìm hiểu kỹ cách tính lãi nếu phải rút trước hạn

Đây là điểm cần kiểm tra trước khi quyết định chia tiền thành nhiều sổ. Theo quy định về tiền gửi tiết kiệm, khi rút trước hạn, phần tiền rút trước hạn thường được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn thấp hơn mức lãi suất đã thỏa thuận; phần tiền còn lại được xử lý theo điều kiện áp dụng của ngân hàng và sản phẩm tiền gửi.

Vì vậy, nếu chia tiền thành nhiều sổ, khi cần một khoản tiền, bạn có thể chỉ phải tất toán sổ có số tiền phù hợp thay vì ảnh hưởng đến toàn bộ khoản tiết kiệm. Dù vậy, hãy đọc điều kiện của sản phẩm đang sử dụng, bởi cách rút một phần và cách tất toán có thể khác nhau giữa các ngân hàng.

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Đừng dùng hết tiền dự phòng để mở sổ tiết kiệm

Chia tiền thành nhiều sổ chỉ giúp bạn linh hoạt hơn trong phạm vi số tiền đã gửi. Nếu toàn bộ tiền đều nằm trong các khoản tiết kiệm có kỳ hạn, bạn vẫn có thể gặp bất tiện khi phát sinh việc cần chi ngay.

Trước khi gửi, hãy giữ lại một khoản tiền có thể sử dụng nhanh cho sinh hoạt và những tình huống bất ngờ. Số tiền còn lại mới nên được cân nhắc phân chia theo các kỳ hạn khác nhau.

Chia tiền thành nhiều sổ không phải để có càng nhiều sổ càng tốt, mà để mỗi khoản phù hợp với một nhu cầu sử dụng tiền. Khi xác định được lúc nào cần dùng tiền và khoản nào có thể để dành lâu hơn, bạn sẽ dễ chọn cách gửi phù hợp với mình.