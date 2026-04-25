Lời khuyên cho phụ huynh có con sắp thi đại học

Với nhiều gia đình, năm con bước vào kỳ thi đại học đầu tiên luôn đi kèm một cảm giác vừa kỳ vọng vừa lo lắng. Đây không chỉ là cột mốc học tập quan trọng, mà còn là lần đầu tiên phụ huynh và con cùng đối diện với một “bài toán lớn” về định hướng tương lai. Áp lực không chỉ đặt lên vai học sinh, mà còn lan sang cả cha mẹ - những người luôn muốn dành điều tốt nhất cho con nhưng đôi khi lại lúng túng trong cách đồng hành.

Thực tế cho thấy, sự hỗ trợ đúng cách từ gia đình có thể tạo ra khác biệt rất lớn. Ngược lại, nếu vô tình gây thêm áp lực hoặc định hướng sai, phụ huynh có thể khiến con thêm căng thẳng trong giai đoạn vốn đã nhạy cảm. Dưới đây là những lời khuyên mang tính thực tế, giúp phụ huynh đồng hành hiệu quả hơn cùng con trong “kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời” này.

Hiểu rõ năng lực và nguyện vọng của con trước khi đặt kỳ vọng

Một trong những sai lầm phổ biến là phụ huynh đặt kỳ vọng dựa trên mong muốn cá nhân hoặc xu hướng xã hội, thay vì dựa vào năng lực và sở thích thực sự của con. Việc áp con vào một ngành học hot hay một trường danh tiếng nhưng không phù hợp có thể dẫn đến áp lực kéo dài, thậm chí ảnh hưởng đến kết quả thi.

Phụ huynh cần dành thời gian trò chuyện, lắng nghe để hiểu con đang mạnh ở đâu, thích gì và mong muốn điều gì trong tương lai. Khi kỳ vọng được đặt trên nền tảng thực tế, con sẽ có động lực rõ ràng hơn, đồng thời giảm bớt cảm giác bị ép buộc trong quá trình ôn thi.

Đồng hành thay vì giám sát

Ở giai đoạn nước rút, nhiều phụ huynh có xu hướng “theo sát” con từng giờ, kiểm soát lịch học, thậm chí so sánh con với bạn bè. Điều này có thể khiến học sinh cảm thấy bị áp lực và mất đi sự chủ động.

Thay vì giám sát quá mức, phụ huynh nên đóng vai trò người đồng hành bằng việc hỗ trợ con xây dựng thời gian biểu hợp lý, đảm bảo không gian học tập yên tĩnh, khuyến khích nhưng không ép buộc. Một môi trường tích cực, ít áp lực sẽ giúp con duy trì sự tập trung và tinh thần ổn định trong thời gian dài.

Quan tâm đến sức khỏe tinh thần không kém gì điểm số

Kỳ thi đại học không chỉ là thử thách về kiến thức mà còn là bài kiểm tra sức bền tâm lý. Áp lực thi cử, kỳ vọng gia đình, nỗi lo tương lai… có thể khiến học sinh dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất ngủ hoặc giảm động lực học tập.

Phụ huynh cần chú ý đến những dấu hiệu này và kịp thời hỗ trợ. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, sự động viên đúng lúc hay đơn giản là tạo điều kiện để con nghỉ ngơi hợp lý đều rất quan trọng. Khi tinh thần ổn định, hiệu quả học tập sẽ được cải thiện rõ rệt.

Trang bị thông tin tuyển sinh chính xác, tránh “nhiễu loạn” lựa chọn

Hệ thống tuyển sinh đại học ngày càng đa dạng với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Nếu không cập nhật thông tin đầy đủ, phụ huynh và học sinh rất dễ rơi vào tình trạng hoang mang hoặc lựa chọn thiếu chiến lược.

Phụ huynh nên chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời cùng con phân tích các phương án đăng ký nguyện vọng sao cho phù hợp. Việc hiểu rõ cách thức xét tuyển, điểm chuẩn các năm và xu hướng ngành nghề sẽ giúp gia đình đưa ra quyết định có cơ sở hơn, thay vì lựa chọn theo cảm tính.

Tôn trọng quyết định của con trong lựa chọn ngành học

Chọn ngành học là quyết định mang tính cá nhân và ảnh hưởng lâu dài. Dù phụ huynh có nhiều kinh nghiệm sống hơn, nhưng người trực tiếp học và làm nghề sau này vẫn là con.

Việc định hướng là cần thiết, nhưng áp đặt lại có thể gây ra hệ quả tiêu cực. Phụ huynh nên đóng vai trò tư vấn, đưa ra góc nhìn đa chiều về cơ hội nghề nghiệp, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn cuối cùng của con. Khi được tự quyết định, học sinh sẽ có trách nhiệm hơn với con đường mình chọn.

Chuẩn bị tâm thế cho mọi kịch bản, không đặt “tất cả vào một lần thi”

Một kỳ thi quan trọng không nên trở thành “canh bạc tất tay”. Thực tế, có rất nhiều con đường khác nhau để đi đến thành công và đại học chỉ là một trong số đó.

Phụ huynh cần giúp con hiểu rằng kết quả thi dù tốt hay chưa như kỳ vọng không phải là dấu chấm hết. Việc chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng như xét tuyển bổ sung, học cao đẳng, du học hoặc học nghề sẽ giúp giảm áp lực tâm lý và tạo sự chủ động trong mọi tình huống.

Trong năm đầu tiên con bước vào kỳ thi đại học, điều quan trọng nhất không phải là cha mẹ biết thật nhiều chiến lược ôn thi, mà là giữ được sự bình tĩnh và tin tưởng. Khi phụ huynh ổn định về tâm lý, con cũng sẽ cảm thấy vững vàng hơn.

Kỳ thi này có thể là cột mốc lớn, nhưng không phải là duy nhất. Điều mà con cần nhất trong giai đoạn này không chỉ là lời nhắc “phải cố gắng”, mà là cảm giác luôn có gia đình ở phía sau, sẵn sàng ủng hộ, thấu hiểu và đồng hành, dù kết quả ra sao.