Chỉ cần nhìn vào hành động này là biết Cát Phượng hàng ngày dạy con ra sao!

Thái Hòa và Cát Phượng quen nhau tại sân khấu Phú Nhuận trong một buổi tập kịch. Cả hai yêu nhau suốt 4 năm và chào đón con trai Bom ra đời. Sau khi sinh con được 10 tháng, Cát Phượng lên xe hoa cùng đàn em kém 4 tuổi. Thế nhưng, mâu thuẫn hôn nhân khiến họ quyết định ký đơn ly dị chỉ sau 1 tuần về chung một nhà.





Sau khi ly hôn, Cát Phượng và Thái Hòa vẫn ở chung một nhà nhưng dùng hai căn phòng khác nhau. Đến năm 2006, cặp đôi mới chính thức đường ai nấy đi. Từ khi ly hôn Thái Hòa, Cát Phượng nuôi dạy con trai Thiên Minh (Bom) và đến nay, quý tử của cô đã 22 tuổi. Cậu sở hữu vẻ ngoài nổi bật với chiều cao vượt trội, gương mặt điển trai.





Cát Phượng và con trai

Mới đây, khoảnh khắc Thiên Minh xuất hiện trong hậu trường buổi ra mắt phim của Thái Hòa nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không phải vì ngoại hình cao ráo, điển trai của cậu, mà bởi cách cậu trò chuyện thoải mái, tự nhiên với vợ hiện tại của bố. Những câu nói rôm rả, sự gần gũi không gượng gạo giữa hai người khiến nhiều khán giả bất ngờ.





Phía dưới đoạn video, chính Cát Phượng cũng lên tiếng xác nhận: con trai thường xuyên qua nhà bố, có mối quan hệ rất thân thiết với vợ mới của Thái Hòa và được người phụ nữ này yêu thương. Một chi tiết nhỏ, nhưng lại nói lên rất nhiều điều.





Thiên Minh (Bom)

Ly hôn văn minh chính là một cách yêu con





Không ai kết hôn để ly hôn, nhưng khi không còn chung đường, giữ sự văn minh là cách yêu con. Sau ly hôn, điều khó nhất không chỉ là rời đi mà là giữ được sự tử tế khi nhìn về người cũ.





Sau tất cả, Cát Phượng hay Thái Hoà không chọn cách quay lưng hay nói xấu nhau. Ngược lại, mỗi người đều giữ cho đối phương một vị trí đủ tôn trọng trong câu chuyện đời mình. Cát Phượng vẫn thường nhắc đến thành công của Thái Hòa với sự tự hào, thậm chí còn đùa rằng "nhờ tan vỡ với mình mà anh mới có được hạnh phúc như hôm nay". Một cách nói nửa vui nửa thật, nhưng đủ cho thấy cô đã học được cách buông xuống và nhìn lại quá khứ bằng sự điềm tĩnh.





Và có lẽ, điều rõ ràng nhất của một cuộc chia tay văn minh không nằm ở lời nói mà ở cách họ cùng nuôi dạy con.





Không có sự ngăn cản, không gieo vào con những định kiến về "gia đình mới của bố", cũng không biến con thành trung tâm của những tổn thương chưa lành. Thiên Minh lớn lên trong môi trường như vậy. Cậu không bị đặt vào thế phải lựa chọn giữa bố và mẹ, cũng không mang cảm giác áy náy khi yêu thương có mối quan hệ thân thiết với một người "không phải mẹ ruột". Sự tự nhiên trong cách ứng xử của cậu hôm nay, có lẽ chính là kết quả của một "nếp dạy con" đủ bao dung và trưởng thành từ người mẹ.





Ở một khía cạnh khác, Cát Phượng cũng chọn cách nuôi con khá nhẹ nhàng. Cô từng chia sẻ chưa bao giờ ép con học hay so sánh con với người khác. Thiên Minh học tốt, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, nhưng phía sau đó không phải là áp lực, mà là sự tự giác. Có những đêm cậu học đến 1 giờ sáng, điều khiến người mẹ lo lắng không phải là điểm số, mà là sức khỏe của con.





Cách quan tâm ấy cho thấy một điều: thay vì kiểm soát, cô chọn đồng hành. Thay vì đặt kỳ vọng, cô đặt niềm tin.





Nhìn lại, câu chuyện của Cát Phượng - Thái Hòa không hoàn hảo. Có sai lầm, có tiếc nuối, có những vết xước không thể phủ nhận. Nhưng sau tất cả, cách họ đối diện và cư xử với nhau lại là điều khiến nhiều người suy ngẫm.





Và đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc trò chuyện rất bình thường của một đứa trẻ, cũng đủ để người ngoài nhìn thấy cả một cách làm cha, làm mẹ phía sau.