Vì sao cửa tủ lạnh không thích hợp để để thực phẩm dễ hỏng?

Sau khi đi chợ hoặc siêu thị về, nhiều người có thói quen xếp sữa, trứng, sữa chua, nước sốt… vào cánh cửa tủ lạnh vì đây là vị trí dễ nhìn, dễ lấy. Cách sắp xếp này tưởng như tiện lợi nhưng với một số thực phẩm dễ hỏng, nó có thể khiến chất lượng giảm nhanh hơn và làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Cửa tủ lạnh không phải nơi lý tưởng để bảo quản sữa, trứng và các thực phẩm dễ hỏng. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), nhiệt độ tủ lạnh nên được duy trì ở mức 4°C hoặc thấp hơn để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. FDA cũng khuyến cáo không nên để trứng trong cánh cửa tủ lạnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khác với các ngăn bên trong, khu vực cánh cửa thường chịu tác động trực tiếp mỗi khi tủ lạnh được mở. Không khí bên ngoài tràn vào khiến nhiệt độ tại đây biến động nhiều hơn. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những thực phẩm cần được giữ lạnh ổn định như sữa, trứng, thịt sống, cá, hải sản và thức ăn thừa. Việc nhiệt độ thay đổi liên tục không đồng nghĩa thực phẩm sẽ hỏng ngay, nhưng có thể làm điều kiện bảo quản kém ổn định hơn.

Vì vậy, thay vì đặt một chai sữa lớn ở cánh cửa chỉ vì tiện tay lấy mỗi sáng, nên chuyển sữa vào các ngăn phía trong, nơi nhiệt độ thường ổn định hơn. Trứng cũng nên được giữ trong bao bì ban đầu và đặt bên trong tủ lạnh thay vì chuyển lên khay trứng ở cửa. Cách này không chỉ giúp trứng tránh những dao động nhiệt độ lớn mà còn hạn chế nguy cơ nứt, va đập và nhiễm bẩn từ các thực phẩm khác. FDA cũng khuyến cáo giữ trứng trong hộp ban đầu.

Với thịt bò, thịt lợn, thịt gà, cá và hải sản sống, nguyên tắc quan trọng không chỉ là giữ lạnh mà còn phải ngăn nhiễm chéo. Những thực phẩm này nên được đóng gói kín, đặt ở ngăn thấp của tủ lạnh để tránh nước thịt hoặc dịch từ thực phẩm sống nhỏ xuống các món ăn đã chế biến. FDA cũng khuyến cáo không đặt thịt, gia cầm hoặc hải sản sống ở những vị trí phía trên các thực phẩm khác vì dịch tiết có thể làm lây nhiễm vi khuẩn. Nếu chưa có ý định sử dụng trong thời gian ngắn, nên chia thành từng phần và cấp đông thay vì để quá lâu trong ngăn mát.

Vậy cửa tủ lạnh nên để gì?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Không phải mọi thực phẩm đều "cấm" đặt ở cửa tủ lạnh. Đây lại là vị trí khá phù hợp với những sản phẩm ít nhạy cảm hơn với biến động nhiệt độ, chẳng hạn như tương cà, mù tạt, tương ớt, dưa chuột muối, ô liu, mứt, một số loại nước sốt, gia vị có tính axit và đồ uống đóng chai.

Tuy nhiên, cần đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên nhãn. Không nên mặc định rằng tất cả nước sốt hay gia vị đều có thể để ở cửa. Sau khi mở nắp, một số sản phẩm vẫn bắt buộc phải được bảo quản lạnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Một sai lầm khác thường gặp là nhồi quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh. Khi các hộp, túi và chai lọ xếp kín đặc, luồng khí lạnh khó lưu thông, khiến nhiệt độ giữa các khu vực có thể không đồng đều.

FDA khuyến cáo tránh "nhồi quá tải" tủ lạnh và nên tạo khoảng trống để không khí lạnh lưu thông. Một chiếc nhiệt kế chuyên dụng đặt bên trong tủ cũng giúp kiểm tra xem nhiệt độ thực tế có duy trì ở mức an toàn hay không. Ngoài ra, thực phẩm dễ hỏng nên được đưa vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi mua hoặc nấu; nếu nhiệt độ môi trường trên khoảng 32°C, thời gian này nên rút xuống còn 1 giờ.

Điều quan trọng là không nên đánh giá độ an toàn của thực phẩm chỉ bằng mùi hoặc vẻ ngoài. Một số vi khuẩn gây bệnh có thể phát triển mà không khiến thực phẩm có dấu hiệu bất thường rõ rệt.

Vì thế, thay đổi một thói quen nhỏ khi sắp xếp tủ lạnh có thể giúp thực phẩm giữ được chất lượng tốt hơn và giảm nguy cơ mất an toàn. Hãy để thực phẩm dễ hỏng vào sâu bên trong tủ, thịt sống ở ngăn thấp và dành cánh cửa cho những sản phẩm ít nhạy cảm với nhiệt độ. Cách sắp xếp này vừa khoa học, vừa giúp việc bảo quản thực phẩm trong gia đình an toàn và hiệu quả hơn.