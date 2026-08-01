3 năm trước nhất quyết không mua căn hộ tầng cao, giờ tôi càng thấy quyết định ấy không hề sai

Ba năm trước, khi bắt đầu tìm nhà, gia đình tôi đứng trước khá nhiều lựa chọn: chung cư cao tầng mới xây, những tòa nhà thấp tầng hơn, nhà riêng trong ngõ hoặc căn hộ cũ. Nếu chỉ xét về vẻ ngoài và tiện ích ban đầu, chung cư cao tầng rõ ràng hấp dẫn hơn. Sảnh đẹp, thang máy hiện đại, tầng cao thoáng, tầm nhìn rộng, ít bụi đường và cảm giác "ở nhà mới" khiến phần lớn người trong nhà đều nghiêng về phương án này.

Tôi lại là người phản đối mạnh nhất.

Không phải tôi cho rằng căn hộ tầng cao luôn xấu hay không đáng mua. Điều khiến tôi do dự là một câu hỏi rất đơn giản: Sau 10 năm, 20 năm, khi tòa nhà bắt đầu già đi, cuộc sống ở tầng quá cao sẽ như thế nào?

Cuối cùng, chúng tôi chọn một căn hộ ở tầng thấp hơn, trong một tòa nhà không quá cao. Thời điểm đó, tôi từng bị người thân trêu rằng bỏ tiền mua nhà mà lại không chọn nơi có tầm nhìn đẹp hơn. Nhưng sau ba năm, càng sống tôi càng nhận ra rằng khi mua một nơi để ở lâu dài, chiều cao và cảnh quan chỉ là một phần rất nhỏ của bài toán.

1. Điều khiến tôi e ngại nhất không phải độ cao, mà là khả năng xử lý khi có sự cố

Ở một căn hộ tầng cao, ngày thường mọi thứ có thể rất dễ chịu. Bạn bước vào thang máy, bấm nút rồi vài chục giây sau đã về tới nhà. Nhưng điểm yếu của nhà cao tầng thường chỉ bộc lộ khi xuất hiện tình huống bất thường: mất điện, thang máy tạm ngừng hoạt động, hệ thống kỹ thuật gặp trục trặc hoặc xảy ra sự cố cần sơ tán.

Đó cũng là điều tôi cân nhắc nhiều nhất trước khi mua nhà.

Một gia đình trẻ khỏe có thể cảm thấy đi bộ vài tầng không phải chuyện lớn. Nhưng nếu trong nhà có trẻ nhỏ, người cao tuổi, người đang mang thai hoặc người gặp vấn đề về vận động, khoảng cách từ tầng vài chục xuống mặt đất lại trở thành câu chuyện hoàn toàn khác.

Với tôi, khi mua một căn nhà để sống hàng chục năm, không thể chỉ đặt mình ở trạng thái khỏe mạnh nhất của hiện tại. Tôi còn phải nghĩ đến lúc bố mẹ già hơn, con nhỏ cần được đưa xuống nhanh hoặc chính mình không còn khỏe như bây giờ.

Nhà ở lâu dài cần thuận tiện cả trong những ngày bình thường lẫn những ngày không bình thường.

2. Càng lên cao, sự phụ thuộc vào hệ thống vận hành của tòa nhà càng lớn

Một trong những khác biệt dễ nhận thấy giữa căn hộ thấp và căn hộ nằm ở tầng rất cao là mức độ phụ thuộc vào thiết bị.

Ở tầng 20, 30 hay cao hơn, thang máy gần như trở thành một phần bắt buộc của đời sống. Chỉ cần một thang dừng bảo trì vào giờ cao điểm, cư dân đã có thể phải chờ lâu hơn đáng kể. Nếu nhiều thang cùng gặp vấn đề, sự bất tiện tăng lên rất nhanh.

Không chỉ có thang máy. Những tòa nhà cao còn cần hệ thống cấp nước, bơm tăng áp, phòng cháy chữa cháy, điện dự phòng, thông gió và nhiều hạng mục kỹ thuật khác vận hành ổn định.

Khi tòa nhà còn mới, mọi thứ thường hoạt động tốt nên người mua ít cảm nhận được vấn đề. Nhưng nhà không phải món đồ sử dụng vài năm rồi bỏ. Sau 10–20 năm, máy móc xuống cấp, thiết bị phải thay thế và chi phí bảo trì bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Đây mới là điều tôi nghĩ người mua nhà cần nhìn xa.

Một căn hộ có thể rất đẹp vào ngày nhận bàn giao, nhưng giá trị sống lâu dài lại phụ thuộc rất lớn vào chất lượng quản lý và khả năng duy trì hệ thống kỹ thuật của cả tòa nhà.

3. Tầng càng cao, thời tiết đôi khi càng trở thành một phần của cuộc sống

Trước đây tôi từng rất thích cảm giác đứng từ ban công cao nhìn xuống thành phố. Tầm nhìn rộng, ít bị nhà khác che chắn, ban đêm bật đèn lên rất đẹp.

Nhưng sau này tôi mới hiểu rằng tầng cao cũng đồng nghĩa với việc căn hộ tiếp xúc rõ hơn với gió mạnh, nắng và những biến động thời tiết.

Những ngày bình thường, gió lớn có thể chỉ tạo cảm giác hơi khó chịu. Nhưng vào mùa mưa bão, cửa kính, ban công, các khe cửa và những vị trí tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài đều cần được kiểm tra kỹ hơn.

Ở Việt Nam, đặc biệt tại các đô thị thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn hoặc bão, người mua căn hộ tầng cao càng nên quan tâm tới chất lượng cửa kính, khả năng chống thấm, độ kín của cửa, thiết kế logia và tiêu chuẩn thi công thực tế.

Tất nhiên, không phải cứ tầng cao là nguy hiểm và tầng thấp là an toàn tuyệt đối. Một tòa nhà được thiết kế, thi công và vận hành tốt hoàn toàn có thể mang lại chất lượng sống rất cao. Nhưng người mua không nên chỉ nhìn vào view đẹp rồi bỏ qua những yếu tố kỹ thuật phía sau.

4. Mật độ cư dân cao khiến chất lượng sống phụ thuộc rất nhiều vào cách quản lý

Một tòa chung cư hơn 30 tầng, mỗi tầng có hàng chục căn hộ có thể chứa một lượng cư dân rất lớn. Điều đó mang lại lợi thế về tiện ích, dịch vụ và sức sống của khu dân cư, nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực lên hạ tầng chung.

Thang máy đông vào giờ đi làm và tan tầm, tầng hầm dễ quá tải nếu số lượng ô tô tăng nhanh, khu vực sảnh và tiện ích chung được sử dụng với tần suất lớn hơn. Nếu việc quản lý không tốt, những bất tiện nhỏ có thể tích tụ thành vấn đề kéo dài.

Đây là lý do sau vài năm sống trong chung cư, tôi nhận ra rằng khi mua nhà, số tầng chưa bao giờ nên được xem xét riêng lẻ.

Một tòa nhà 30 tầng nhưng mật độ căn hộ thấp, nhiều thang máy, quản lý tốt hoàn toàn có thể dễ sống hơn một tòa 15 tầng có quá nhiều căn trên mỗi mặt sàn.

Thay vì hỏi đơn giản "tầng cao có tốt không?", người mua nên hỏi cụ thể hơn:

- Mỗi tầng có bao nhiêu căn?

- Có bao nhiêu thang máy?

- Một thang phục vụ bao nhiêu hộ?

- Hệ thống dự phòng thế nào?

- Ban quản lý hoạt động ra sao?

Những con số tưởng rất nhỏ ấy lại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống mỗi ngày.

5. Một căn nhà càng phụ thuộc vào thiết bị, chi phí sau nhiều năm càng đáng để tính trước

Khi mua nhà mới, đa số chúng ta quan tâm tới tiền trả trước, khoản vay ngân hàng, phí nội thất và phí quản lý hàng tháng. Ít người nghĩ đến những khoản chi xuất hiện sau 10 hoặc 20 năm.

Nhưng mọi thiết bị đều có tuổi thọ.

Thang máy cần bảo dưỡng. Máy bơm cần sửa chữa. Hệ thống kỹ thuật có thể phải nâng cấp. Mặt ngoài tòa nhà cần bảo trì. Một số khu vực công cộng sau nhiều năm cũng cần cải tạo.

Với chung cư cao tầng, số lượng hệ thống kỹ thuật nhiều và mức độ phụ thuộc vào chúng cũng lớn hơn. Vì vậy, năng lực tài chính của ban quản trị, quỹ bảo trì và chất lượng đơn vị vận hành là những yếu tố người mua không nên xem nhẹ.

Ba năm trước tôi không nghĩ sâu đến mức ấy. Tôi chỉ có một cảm giác khá bản năng rằng mình muốn một căn nhà mà trong trường hợp cần thiết, tôi vẫn có thể đi bộ xuống đất mà không cảm thấy đó là một hành trình quá sức.

Bây giờ nhìn lại, tiêu chí tưởng đơn giản ấy lại khá phù hợp với cuộc sống của gia đình tôi.

6. Nhưng điều đó không có nghĩa căn hộ tầng cao là lựa chọn sai

Sau cùng, tôi vẫn cho rằng không nên biến câu chuyện thành cuộc tranh luận "tầng thấp tốt, tầng cao xấu".

Căn hộ tầng cao có những ưu điểm rất rõ ràng: tầm nhìn tốt, ít tiếng ồn từ đường phố, riêng tư hơn, thường thông thoáng và có thể tránh được một số vấn đề về côn trùng hoặc bụi từ mặt đường. Với những tòa nhà chất lượng tốt, mật độ hợp lý và hệ thống vận hành chuyên nghiệp, ở tầng cao vẫn có thể là trải nghiệm rất đáng giá.

Điều tôi thay đổi sau ba năm không phải quan điểm về nhà cao tầng, mà là cách đánh giá một căn nhà.

Trước đây, tôi thường nhìn vào căn hộ: diện tích bao nhiêu, ban công đẹp không, tầng nào, hướng nào, view ra sao.

Bây giờ tôi nhìn cả tòa nhà.

Tôi quan tâm số lượng thang máy, mật độ cư dân, phương án thoát hiểm, hệ thống điện nước dự phòng, chỗ đỗ xe, khả năng bảo trì và chất lượng quản lý sau khi dự án đã vận hành vài năm.

Bởi căn hộ có thể thuộc sở hữu riêng của bạn, nhưng chất lượng cuộc sống lại phụ thuộc rất nhiều vào hàng trăm mét vuông không thuộc về bạn: hành lang, thang máy, tầng hầm, phòng kỹ thuật và toàn bộ hệ thống chung.

Nếu mua nhà một lần nữa, tôi vẫn không chạy theo tầng thật cao

Ba năm trước, việc từ chối một căn hộ tầng cao của tôi phần nhiều xuất phát từ sự thận trọng. Sau ba năm, lựa chọn ấy trở nên rõ ràng hơn: tôi biết mình cần một căn nhà dễ sống chứ không nhất thiết phải gây ấn tượng.

Nếu mua lại từ đầu, tôi vẫn sẽ ưu tiên những tòa nhà có chiều cao vừa phải, mật độ cư dân hợp lý, hệ thống thang máy tốt và khả năng tiếp cận mặt đất tương đối thuận tiện.

Không phải vì tôi sợ nhà cao tầng.

Mà bởi càng sống lâu, tôi càng thấy một căn nhà tốt không chỉ là nơi có thể nhìn thành phố từ thật cao, mà còn là nơi khiến mình cảm thấy yên tâm khi bước vào đó mỗi ngày.

Và nếu phải lựa chọn giữa một căn hộ có view đẹp ở tầng rất cao với một căn hộ thấp hơn nhưng hệ thống vận hành ổn định, mật độ vừa phải và thuận tiện cho cả gia đình trong nhiều năm, tôi vẫn chọn phương án thứ hai.

Bởi mua nhà không chỉ là lựa chọn nơi để ở hôm nay. Đó còn là lựa chọn cách mình sẽ sống ở nơi ấy trong 10, 20 năm tiếp theo.