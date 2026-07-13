Vào những ngày thời tiết nắng nóng, nước dừa luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu về đồ uống giải nhiệt, giảm mệt mỏi của người Việt. Với vị ngọt thanh tự nhiên, giá thành rẻ và khả năng đập tan cơn khát tức thì, thức uống này phổ biến từ đường phố tới quán ăn, các gia đình và cả các nhà hàng. Hơn cả một loại đồ uống giải khát, nó còn được tận dụng trong ẩm thực và chăm sóc sức khỏe.

Tại sao uống nước dừa giúp giải nhiệt mùa hè?

Không ít người lầm tưởng nước dừa chỉ là một loại nước giải khát thông thường để đã khát, uống để cấp nước đơn thuần và có vị ngọt thanh nên được yêu thích. Thế nhưng, thực tế nước dừa tươi khi nằm trong quả nguyên vẹn là một dịch quả tự nhiên sạch khuẩn. Thức uống này chứa nguồn năng lượng cùng hệ dưỡng chất phong phú gồm các chất điện giải tự nhiên như kali, natri, magie và canxi.\

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Khi cơ thể di chuyển ngoài trời nắng nóng gay gắt, mồ hôi tiết ra liên tục làm mất đi một lượng lớn nước và muối khoáng. Quá trình này dẫn đến tình trạng mất cân bằng điện giải, gây mệt mỏi và kiệt sức. Lúc này, một ly nước dừa dung tích từ 150 - 200ml sẽ phát huy cơ chế giải nhiệt và phục hồi cấp tốc.

Các chất điện giải trong nước dừa tươi sẽ hoạt động để bù đắp nhanh chóng lượng thiếu hụt. Chúng thẩm thấu qua niêm mạc ruột, tái cân bằng lại lượng chất lỏng trong các tế bào. Ly nước dừa giúp cắt ngay cơn mệt mỏi, tái tạo thể lực và hạ nhiệt cơ thể một cách mượt mà nhờ cơ chế bù khoáng chủ động này.

5 sai lầm kinh điển khi uống nước dừa vào mùa hè

Mặc dù có khả năng giải nhiệt, phục hồi thể lực rất tốt, nhưng do hàm lượng khoáng chất đậm đặc và tính hàn đặc trưng, việc tiêu thụ nước dừa sai cách sẽ trực tiếp biến thức uống bổ dưỡng này thành tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa và hệ chuyển hóa.

Có 5 sai lầm kinh điển khi uống nước dừa, dễ xảy ra vào mùa hè mà bạn phải tránh xa hoặc thay đổi ngay lập tức:

1. Lạm dụng nước dừa, thay thế nước lọc hằng ngày

Nhiều người có thói quen uống liên tục 2 đến 3 quả dừa lớn mỗi ngày để giải tỏa cơn khát mùa hè, thậm chí uống thay luôn nước lọc. Tuy nhiên, nNước dừa chứa hàm lượng ion kali rất cao. Việc nạp một lượng kali khổng lồ liên tục bắt buộc hệ bài tiết phải làm việc quá tải. Duy trì thói quen này lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng thừa kali huyết, gây áp lực nặng nề lên cầu thận và làm rối loạn nhịp tim vô cùng nguy hiểm.

2. Tiêu thụ nước dừa sai thời điểm

Nước dừa tốt nhưng không phải uống lúc nào cũng tốt. Khi vừa đi nắng về hoặc tập luyện nặng, mạch máu đang giãn nở tối đa. Việc nạp ngay nước dừa tính hàn sâu sẽ gây co mạch đột ngột, dẫn đến đầy bụng, ớn lạnh, bủn rủn chân tay. Ngược lại, uống nước dừa vào ban đêm sát giờ ngủ sẽ kích hoạt tính lợi tiểu tự nhiên của kali, ép thận làm việc liên tục gây tiểu đêm và tàn phá giấc ngủ sâu của bạn.

3. Uống nước dừa chung với hải sản hoặc đồ ăn có tính hàn

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Nhiều người thích vừa ăn lẩu hải sản, cua, ghẹ vừa uống nước dừa cho mát. Tuy nhiên, hải sản và nước dừa đều là những thực phẩm có tính hàn rất cao. Khi đi cùng nhau vào dạ dày, chúng sẽ cộng hưởng lực và làm hạ nhiệt độ vùng bụng quá mức. Sai lầm này làm ức chế các enzym tiêu hóa, gây ra tình trạng chướng bụng, đầy hơi hoặc các cơn đau bụng tiêu chảy dữ dội sau khi ăn.

4. Dùng nước dừa để uống chung với thuốc hoặc sữa

Hàm lượng canxi và magie trong nước dừa tương đối cao. Khi bạn dùng nước dừa để uống các loại thuốc bổ sung sắt hoặc thuốc kháng sinh, các ion kim loại này sẽ liên kết hóa học với thuốc. Quá trình này tạo ra các phức hợp không hòa tan, làm mất hoàn toàn tác dụng của thuốc và gây lắng cặn tại hệ tiêu hóa.

5. Uống cố nước dừa để qua đêm hoặc quả dừa có dấu hiệu bất thường

Nước dừa tươi khi tiếp xúc với không khí rất dễ bị oxy hóa và nhiễm khuẩn. Việc tích trữ nước dừa bổ sẵn trong tủ lạnh qua đêm hoặc uống những quả dừa đã thối đầu, có mùi lạ, nước xỉn màu đục là sai lầm chết người. Đây là môi trường ưa thích của vi khuẩn sinh ra độc tố tàn phá niêm mạc ruột, nhẹ thì gây chướng bụng, đầy hơi, nặng sẽ dẫn đến các ca nhiễm trùng tiêu hóa và tiêu chảy cấp.

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Uống bao nhiêu nước dừa là đủ và ai không nên uống?

Không thể phủ nhận rằng nước dừa hội tụ đủ 3 yếu tố ngon - bổ - rẻ. Tuy nhiên, không phải ai và không phải thời điểm nào cơ thể cũng sẵn sàng dung nạp thức uống này. Các chuyên gia y tế khuyến cáo các trường hợp sau đây tuyệt đối không được sử dụng nước dừa:

- Người có thể trạng hư hàn, huyết áp thấp: Những người thường xuyên bị lạnh tay chân, sắc mặt nhợt nhạt không nên uống nước dừa. Tính mát sâu của thức uống này sẽ làm huyết áp tụt dốc nhanh hơn, gây chóng mặt, hoa mắt.

- Bệnh nhân suy thận cấp và mãn tính: Khi chức năng lọc của thận đã suy giảm, cơ thể không thể đào thải lượng kali đậm đặc trong nước dừa, dễ dẫn đến các biến chứng tim mạch nguy hiểm.

- Mẹ bầu trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ: Thời điểm này bào thai cần sự ấm áp để làm tổ. Tính hàn và khả năng làm mềm các cơ của nước dừa có thể gây kích ứng tử cung, hoàn toàn không phù hợp cho giai đoạn nhạy cảm này.

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Để nước dừa phát huy đúng công dụng giải nhiệt mà không gây tác dụng phụ, người khỏe mạnh bình thường chỉ nên uống tối đa 2 đến 3 quả dừa mỗi tuần. Định lượng lý tưởng cho mỗi lần uống là khoảng 150 - 300ml và nên uống vào ban ngày.

Khi uống, bạn nên thêm một vài hạt muối nhỏ vào ly nước dừa. Muối hạt không chỉ giúp điều vị mà còn có tác dụng trung hòa bớt tính hàn sâu của dịch dừa, giúp bảo vệ hệ tiêu hóa của bạn luôn êm ái và khỏe mạnh.