Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhóm 4 trẻ cùng triệu chứng sốt cao, ho, mệt mỏi sau khi cùng tham gia học bơi. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 4 trẻ đều dương tính với Adenovirus . Theo khai thác từ bệnh viện, có 5 cháu trong nhóm học bơi cùng nhau thì có 4 cháu mắc.

Từ đầu năm đến nay, bệnh viện ghi nhận 2.777 trẻ dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ tính riêng những ngày đầu tháng 7/2026, có thêm 383 trẻ mắc bệnh, cho thấy số ca nhiễm đang có xu hướng gia tăng nhanh.

Trẻ mắc Adenovirus tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Adenovirus là loại virus phổ biến, có thể gây bệnh quanh năm nhưng thường tăng mạnh vào thời điểm giao mùa hoặc mùa hè, khi trẻ tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, học bơi, vui chơi và tiếp xúc đông người.

Các bác sĩ cho biết, Adenovirus lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp thông qua ho, hắt hơi, tiếp xúc gần. Virus cũng có thể lây qua đường tiêu hóa hoặc qua niêm mạc khi trẻ tiếp xúc với nguồn nước, bề mặt có chứa mầm bệnh.

Bể bơi, lớp học ngoại khóa, khu vui chơi, trường học… là những môi trường có nguy cơ lây lan virus nếu không đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn và kiểm soát mật độ người tham gia.

Trẻ mắc Adenovirus thường có biểu hiện sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa. Một số trẻ, đặc biệt là trẻ lớn, có thể sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt thông thường.

Nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách, bệnh có thể diễn biến nặng, gây biến chứng viêm phổi, khiến trẻ phải nhập viện điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu sốt cao khó hạ, ho kéo dài, đau mắt đỏ hoặc rối loạn tiêu hóa, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm xác định nguyên nhân. Không tự ý sử dụng kháng sinh cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Đặc biệt, khi trẻ đang có biểu hiện mắc bệnh, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà, tạm dừng các hoạt động tại nơi đông người như bể bơi công cộng, khu vui chơi để hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

Các cơ sở có đông trẻ em sinh hoạt cần tăng cường vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước, không gian và các bề mặt tiếp xúc chung; đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Trẻ mắc Adenovirus tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025 (Nguồn: BV Nhi TƯ)