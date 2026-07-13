Thực tế nhiều ca Ebola tại CHDC Congo chưa xác định được nguồn lây đã gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh. Theo quan chức WHO, tại tâm dịch ở thành phố Bunia, tỉnh Ituri, khoảng 70% đến 80% ca mắc Ebola mới không có tên trong danh sách những người từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola.

WHO nhận định dựa trên mô hình dịch tễ học và tỷ lệ xét nghiệm dương tính, quy mô thực tế của đợt dịch Ebola hiện nay có thể cao gấp 2 đến 4 lần so với thống kê chính thức.

Nhằm đối phó với dịch bệnh đang lan nhanh, WHO cùng các nhà chức trách Congo đã bắt đầu đào tạo 21.000 nhân viên y tế cộng đồng để đến từng hộ gia đình, phát hiện ca nghi nhiễm và khuyến khích người dân đi điều trị sớm.

Nhân viên y tế chuẩn bị mẫu máu của bệnh nhân nghi nhiễm Ebola để xét nghiệm tại bệnh viện ở Bunia, Congo (Ảnh: AP)

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi và chính phủ CHDC Congo cho biết các trường hợp nghi nhiễm Ebola mới đã được báo cáo ở các khu vực trước đây chưa có dịch, trong khi số người tử vong vì căn bệnh này đã vượt mức 600. Các trường hợp nghi nhiễm mới được ghi nhận, báo hiệu sự lây lan liên tục của dịch bệnh ra ngoài tâm dịch.

Chính quyền tỉnh Haut-Uele ở Đông Bắc CHDC Congo hôm 10/7 đã chính thức tuyên bố bùng phát dịch Ebola sau khi xác nhận 7 trường hợp tử vong do chủng Bundibugyo gây ra. Văn phòng Thống đốc tỉnh cho biết Viện Nghiên cứu Y sinh quốc gia (INRB) đã xác nhận 7 ca tử vong tại khu vực y tế Wamba vào ngày 9/7. Trên cơ sở đó, Thống đốc Jean Bakomito Gambu đã ban bố tình trạng dịch Ebola trên toàn tỉnh.

Đây là địa phương thứ tư ở Congo xác nhận bùng phát dịch bệnh hết sức nguy hiểm này. Tổng số ca nhiễm Ebola được xác nhận trên toàn Congo đã vượt ngưỡng 1.800. Tuần trước, các thử nghiệm lâm sàng đối với một phương pháp điều trị Ebola đã bắt đầu được tiến hành. Việc tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm đang được triển khai.

Tuy nhiên, công tác ứng phó với dịch Ebola đang đối mặt với sự thiếu hụt kinh phí lớn, cũng như bị cản trở bởi cuộc xung đột đang diễn ra ở miền Đông Congo - khu vực là tâm điểm của dịch bệnh.

Đợt bùng phát Ebola mới nhất do virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra. Hiện chưa có vaccine chủng ngừa hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt đối với chủng virus Ebola này.



