Lời khuyên cho người nhảy việc nhiều nhưng lương không tăng

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần nhảy việc đủ nhiều, mức lương sẽ tự động tăng lên theo thời gian. Thực tế đúng là có không ít trường hợp đổi việc giúp thu nhập bật lên nhanh hơn so với việc ở lại một nơi quá lâu. Tuy nhiên, cũng có những người đã thay đổi công ty liên tục suốt vài năm nhưng mức lương gần như không cải thiện đáng kể, thậm chí còn rơi vào trạng thái chững lại.

Đây là tình huống khá phổ biến ở người trẻ đi làm vài năm đầu tiên. Hồ sơ có thể đẹp ở bề ngoài vì trải qua nhiều môi trường, nhưng khi nhìn kỹ, nhà tuyển dụng lại không thấy sự phát triển rõ ràng về năng lực, vai trò hay giá trị chuyên môn. Kết quả là mỗi lần chuyển việc chỉ giống như “đổi chỗ làm” chứ chưa thực sự là “nâng cấp sự nghiệp”.

Nhảy việc không sai, nhưng phải có “độ tăng trưởng”

Bản thân việc nhảy việc không phải điều tiêu cực. Trong thị trường lao động hiện đại, thay đổi công việc là chuyện bình thường, đặc biệt khi người lao động muốn tìm môi trường tốt hơn hoặc mức đãi ngộ phù hợp hơn.

Nếu sau 3–4 lần đổi công ty, bạn vẫn làm những công việc tương tự, kỹ năng không mở rộng, trách nhiệm không tăng lên, thì mức lương khó có lý do để tăng mạnh. Doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao hơn khi họ thấy ứng viên có thể tạo ra giá trị lớn hơn, chứ không chỉ vì ứng viên đã “đi nhiều nơi”.

Nói cách khác, thị trường lao động không trả tiền cho số lần nhảy việc, mà trả tiền cho năng lực tích lũy sau mỗi lần chuyển việc.

Nhiều người đổi việc để chạy khỏi áp lực, không phải để tiến lên

Một sai lầm phổ biến là nghỉ việc quá nhanh mỗi khi gặp khó khăn. Chỉ cần bị áp KPI, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bị góp ý hoặc cảm thấy chán, nhiều người lập tức nghĩ đến việc tìm công ty mới.

Điều này tạo ra một vòng lặp nguy hiểm: công việc nào cũng chỉ trải nghiệm ở giai đoạn dễ nản nhất, nhưng chưa bao giờ ở lại đủ lâu để học được những kỹ năng có giá trị hơn.

Thực tế, mức lương cao thường đến ở giai đoạn một người đã vượt qua được phần khó nhất của công việc: biết xử lý vấn đề, quản lý áp lực, làm việc độc lập và tạo ra kết quả rõ ràng. Nếu liên tục rời đi trước khi đạt đến giai đoạn đó, bạn sẽ rất khó tạo ra bước nhảy thực sự về thu nhập.

Nhà tuyển dụng không chỉ nhìn CV, họ nhìn “logic phát triển”

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có kinh nghiệm ở các công ty lớn là đủ gây ấn tượng. Nhưng với nhà tuyển dụng, điều họ quan tâm hơn là logic phát triển trong sự nghiệp của ứng viên.

Ví dụ, nếu một người đổi việc liên tục nhưng mỗi lần đều học thêm kỹ năng mới, đảm nhận vai trò lớn hơn hoặc chuyển sang môi trường tốt hơn, đó là dấu hiệu tích cực. Ngược lại, nếu công việc thay đổi nhiều nhưng vị trí, trách nhiệm và chuyên môn gần như không tiến triển, nhà tuyển dụng sẽ đặt dấu hỏi về sự ổn định và khả năng phát triển lâu dài.

Một CV có quá nhiều điểm dừng ngắn hạn đôi khi còn khiến doanh nghiệp e ngại rằng ứng viên sẽ tiếp tục nghỉ việc chỉ sau vài tháng.

Muốn tăng lương, trước tiên phải tăng “giá trị thị trường” của bản thân

Rất nhiều người tập trung vào việc tìm công ty trả lương cao hơn, nhưng lại quên mất một điều quan trọng hơn: bản thân mình hiện đáng giá bao nhiêu trên thị trường lao động.

Mức lương thường phản ánh ba yếu tố chính: năng lực chuyên môn, khả năng giải quyết vấn đề và mức độ khó thay thế. Nếu bạn chỉ làm được những công việc phổ thông, dễ đào tạo hoặc ít khác biệt, việc tăng lương mạnh sẽ rất khó dù đổi bao nhiêu công ty đi nữa.

Thay vì chỉ chăm chăm tìm nơi trả cao hơn, hãy đầu tư vào việc nâng cấp kỹ năng, học thêm công cụ mới, cải thiện ngoại ngữ hoặc xây dựng năng lực chuyên sâu trong một lĩnh vực cụ thể. Khi giá trị thị trường tăng lên, mức lương cao hơn sẽ đến như hệ quả tự nhiên.

Đừng chỉ làm việc, hãy học cách “ghi nhận thành tích” của mình

Một lý do khác khiến nhiều người nhảy việc nhưng lương không tăng là vì họ không biết cách chứng minh giá trị của bản thân.

Trong môi trường làm việc hiện đại, chỉ chăm chỉ thôi chưa đủ. Bạn cần biết mình đã tạo ra kết quả gì: tăng doanh số bao nhiêu, tối ưu được điều gì, xử lý dự án nào, cải thiện hiệu suất ra sao. Đây mới là những thứ giúp nhà tuyển dụng thấy được lý do họ nên trả lương cao hơn.

Nhiều người làm rất nhiều nhưng khi đi phỏng vấn lại chỉ mô tả công việc theo kiểu chung chung. Điều đó khiến kinh nghiệm nhiều năm trở nên “nhẹ cân” hơn rất nhiều so với thực tế.

Có những giai đoạn nên ở lại lâu hơn thay vì tiếp tục nhảy

Không phải lúc nào đổi việc cũng là lựa chọn tốt nhất. Có những giai đoạn, điều cần thiết hơn là ở lại đủ lâu để xây nền tảng chuyên môn vững chắc.

Việc gắn bó lâu hơn với một công việc đôi khi giúp bạn học được những kỹ năng mà người liên tục nhảy việc khó có cơ hội trải nghiệm: quản lý dự án dài hạn, dẫn dắt đội nhóm, xử lý khủng hoảng hay xây dựng mối quan hệ trong ngành.

Đây thường là những năng lực tạo ra bước nhảy lớn về thu nhập trong trung và dài hạn.

Đổi công ty liên tục không đồng nghĩa với việc sự nghiệp đang đi lên. Nếu sau nhiều lần nhảy việc mà mức lương vẫn không cải thiện, có lẽ vấn đề không nằm ở công ty cũ hay công ty mới, mà nằm ở việc bản thân chưa tạo ra đủ giá trị để được trả cao hơn.

Điều quan trọng không phải là bạn đã đi qua bao nhiêu nơi, mà là sau mỗi nơi, bạn thực sự học được gì và trở nên khác biệt ra sao. Khi năng lực tăng lên, mức lương rồi cũng sẽ phản ánh điều đó.