Lời khuyên cho phụ huynh có con học nhiều nhưng điểm không cao

Không ít phụ huynh rơi vào trạng thái lo lắng khi thấy con dành rất nhiều thời gian cho việc học nhưng kết quả lại không như mong đợi. Điều này dễ dẫn đến suy nghĩ rằng con chưa đủ cố gắng hoặc thiếu năng lực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy học nhiều chưa chắc đã học đúng cách.

Nhiều học sinh dành hàng giờ ngồi vào bàn học nhưng chủ yếu là đọc lại kiến thức, chép bài hoặc học thuộc lòng một cách thụ động. Trong khi đó, việc học hiệu quả đòi hỏi sự hiểu sâu, biết vận dụng và có phương pháp phù hợp. Vì vậy, trước khi trách con chưa đủ chăm chỉ, phụ huynh cần nhìn lại cách con đang học.

Áp lực vô hình từ kỳ vọng của gia đình

Một yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là áp lực tâm lý. Khi trẻ cảm nhận được kỳ vọng quá lớn từ cha mẹ, việc học dễ trở thành nghĩa vụ nặng nề thay vì động lực tự thân.

Áp lực kéo dài có thể khiến trẻ học trong trạng thái căng thẳng, lo sợ sai, từ đó giảm khả năng tập trung và tiếp thu. Thậm chí, nhiều em dù học nhiều nhưng luôn trong trạng thái “học để đối phó”, dẫn đến kết quả không phản ánh đúng công sức bỏ ra.

Tìm hiểu đúng nguyên nhân thay vì chỉ nhìn vào điểm số

Điểm số thấp không phải lúc nào cũng phản ánh việc học kém. Có thể trẻ gặp khó khăn trong việc hiểu bài, thiếu kỹ năng làm bài thi, hoặc đơn giản là chưa quen với cách ra đề.

Phụ huynh nên dành thời gian trò chuyện để hiểu con đang gặp vướng mắc ở đâu: là kiến thức nền chưa vững, thiếu kỹ năng quản lý thời gian, hay chưa biết cách ôn tập hiệu quả. Khi xác định đúng nguyên nhân, việc hỗ trợ sẽ trở nên chính xác và có ý nghĩa hơn.

Điều chỉnh phương pháp học – chìa khóa quan trọng

Thay vì yêu cầu con học nhiều hơn, hãy hướng con học thông minh hơn. Khuyến khích trẻ thử các phương pháp học chủ động như sơ đồ tư duy, tự đặt câu hỏi, làm bài tập vận dụng hoặc giảng lại kiến thức cho người khác.

Ngoài ra, việc phân bổ thời gian hợp lý giữa học và nghỉ cũng rất quan trọng. Não bộ cần thời gian “tiêu hóa” thông tin, nên học liên tục trong thời gian dài không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Vai trò của phụ huynh: đồng hành thay vì gây áp lực

Sự đồng hành của cha mẹ có thể tạo ra khác biệt lớn. Thay vì chỉ hỏi “Hôm nay được mấy điểm?”, phụ huynh có thể hỏi “Hôm nay con thấy phần nào khó nhất?” hoặc “Con cần bố mẹ hỗ trợ gì không?”.

Một môi trường gia đình tích cực, nơi trẻ cảm thấy được lắng nghe và không bị phán xét, sẽ giúp con tự tin hơn trong việc học. Khi tâm lý ổn định, khả năng tiếp thu và cải thiện kết quả cũng sẽ tốt hơn.

Đừng quên yếu tố sức khỏe và cân bằng

Học nhiều nhưng thiếu ngủ, ăn uống không đầy đủ hoặc ít vận động cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập. Một cơ thể mệt mỏi sẽ khó duy trì sự tập trung và ghi nhớ.

Vì vậy, phụ huynh cần đảm bảo con có chế độ sinh hoạt hợp lý: ngủ đủ giấc, ăn uống khoa học và có thời gian thư giãn. Việc cân bằng giữa học và nghỉ không làm giảm hiệu quả học tập, mà ngược lại còn giúp cải thiện rõ rệt.

Khi con học nhiều nhưng điểm chưa cao, điều cần thiết không phải là thúc ép thêm, mà là điều chỉnh cách tiếp cận. Mỗi đứa trẻ có một nhịp độ và phương pháp học phù hợp riêng.

Phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con tìm ra cách học hiệu quả, xây dựng tâm lý vững vàng và duy trì động lực lâu dài. Khi đó, kết quả học tập sẽ dần cải thiện, không phải bằng áp lực, mà bằng sự thấu hiểu và đồng hành đúng cách.