Cuộc đối thoại trong tiệm buffet khiến nhiều người ngán ngẩm: “Chị tiếc vài đồng mà có thể làm khó con cả một đời”

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cuộc tranh cãi trong một quán buffet đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người bàn tán không chỉ là chuyện vài suất ăn, mà là cách hành xử của người lớn trước mặt con trẻ.

Theo nội dung được chia sẻ, một người mẹ đưa hai con nhỏ vào ăn buffet và đăng ký suất cho hai bé. Tuy nhiên sau đó, chị cũng ngồi xuống ăn cùng nhưng không đồng ý mua thêm phần cho mình. Khi nhân viên và chủ quán nhắc nhở rằng buffet tính theo đầu người, người phụ nữ cho rằng mình chỉ "ăn hộ con", không ăn riêng nên không cần trả thêm tiền.

Cuộc đôi co kéo dài ngay tại quán. Chủ quán cố giải thích rằng nếu ai cũng viện lý do ăn hộ con thì chỉ cần gọi vài suất rồi cả gia đình vào ăn, mô hình buffet sẽ không thể hoạt động. Sau một hồi tranh cãi, người chủ quyết định mời cả gia đình ra về và nói sẽ không tính tiền bữa ăn hôm đó. Điều khiến nhiều người chú ý là câu nói của chủ quán dành cho hai đứa trẻ: "Hai con không có lỗi, lỗi là của phụ huynh thôi".

Trong đoạn clip, cậu bé khoảng 9-10 tuổi ngồi im nhìn mẹ cãi vã, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Khoảnh khắc ấy khiến rất nhiều người chạnh lòng. Bởi đôi khi, điều khiến trẻ tổn thương không phải chuyện bị thiếu một bữa ăn ngon, mà là cảm giác xấu hổ khi chứng kiến người lớn cư xử không đúng trước mặt mình.

Nhiều người cho rằng vài chục hay vài trăm nghìn thật ra không phải vấn đề lớn nhất trong câu chuyện này. Điều đáng nói hơn là bài học mà trẻ nhận được sau tình huống ấy. Trẻ con luôn quan sát cách cha mẹ hành xử với thế giới xung quanh để hình thành nhận thức đạo đức đầu đời. Nếu một đứa trẻ thường xuyên chứng kiến người lớn tìm cách lách luật, tranh hơn thua từng chút hoặc cố giành phần lợi nhỏ về mình, các em rất dễ xem đó là điều bình thường.

Có những thói quen tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng rất lâu dài đến cách một đứa trẻ lớn lên.

Đừng dạy con ham lợi nhỏ

Một đứa trẻ được dạy phải trung thực không chỉ bằng lời nói con không được nói dối mà còn bằng cách cha mẹ sống mỗi ngày. Khi mua nhầm hàng được thối dư tiền và quay lại trả, khi vô tình làm sai và biết xin lỗi, khi sẵn sàng trả đúng phần mình sử dụng… trẻ sẽ hiểu thế nào là tử tế và công bằng.

Ngược lại, nếu trẻ thấy người lớn luôn tìm cách lợi chút cũng được, khôn phải biết phần hơn hoặc cố cãi để né trách nhiệm, các em rất dễ hình thành suy nghĩ rằng miễn có lợi cho mình thì việc đúng sai không còn quan trọng. Điều đáng sợ là những bài học ấy thường đi theo trẻ lâu hơn cả những lời dạy đạo đức trong sách vở.

Nhiều phụ huynh vẫn nghĩ trẻ còn nhỏ nên không biết gì đâu. Nhưng thật ra, trẻ cảm nhận rất nhanh. Các em có thể chưa hiểu hết câu chuyện, nhưng sẽ nhớ cảm giác ngại ngùng khi mẹ cãi nhau giữa nơi đông người, nhớ ánh nhìn của người khác, nhớ sự khó xử của chính mình.

Có người từng nói: "Điều cha mẹ để lại cho con không chỉ là tiền bạc, mà còn là cách con ngẩng đầu bước vào đời".

Một đứa trẻ lớn lên trong sự trung thực có thể chưa phải người lanh lợi nhất, nhưng thường sẽ là người được tin tưởng. Còn nếu ngay từ nhỏ trẻ đã học cách hơn thua, tìm lợi ích bằng mọi giá hoặc cho rằng “qua mặt được là giỏi”, điều đó có thể ảnh hưởng đến cách các em đối xử với bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp sau này.

Thực tế, ai cũng có lúc khó khăn về tài chính. Không ai phán xét chuyện tiết kiệm hay cân nhắc chi tiêu. Nhưng tiết kiệm khác với việc cố lấy phần không thuộc về mình rồi tìm lý lẽ để hợp thức hóa điều đó. Đặc biệt, khi câu chuyện xảy ra trước mặt con trẻ, tác động của nó không chỉ dừng ở một bữa buffet.

Sau khi đoạn clip lan truyền, nhiều bình luận cho rằng điều đáng tiếc nhất là hai đứa bé phải chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã ấy. Có người viết: "Tiền có thể kiếm lại, nhưng sự xấu hổ của con trước đám đông sẽ nhớ rất lâu".

Làm cha mẹ vốn không dễ. Không ai hoàn hảo và ai cũng có lúc nóng nảy hay xử lý tình huống chưa khéo. Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức rằng mỗi hành động của người lớn đều đang âm thầm dạy con cách sống. Bởi trẻ con không lớn lên từ những bài giảng dài. Các em lớn lên từ chính cách cha mẹ cư xử mỗi ngày.