Khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến hết tháng 9 thường được xem là quãng "chín" của một năm, khi nhiều dự định nửa đầu năm đã rõ kết quả, còn nửa cuối năm đang bắt đầu định hình. Với 12 chòm sao, đây là lúc thích hợp để soi lại bản đồ nội tâm: Việc nào nên buông, việc nào nên giữ, ai đáng đầu tư thời gian, ai nên giữ khoảng cách. Bài viết dưới đây gợi mở những điều đáng lưu tâm nhất cho từng chòm sao, để bạn bước qua mùa hè và đầu thu một cách nhẹ nhõm, có chiều sâu.

Bạch Dương: Học cách kiên nhẫn, đừng đốt cháy giai đoạn

Bạch Dương ba tháng tới có nhiều ý tưởng mới lóe lên trong đầu, dễ hứng khởi rồi cũng dễ chán. Lời khuyên là: Hãy chọn một việc duy nhất để theo đuổi đến cùng. Đừng mở quá nhiều mặt trận, bởi năng lượng dù dồi dào đến đâu cũng có giới hạn. Sức khỏe cần được để mắt, nhất là vùng đầu và huyết áp.

Kim Ngưu: Tài chính khởi sắc, nhưng đừng ôm đồm

Kim Ngưu sẽ thấy thu nhập có chiều hướng nhích lên, có thể đến từ một nguồn phụ hoặc khoản đầu tư cũ. Tuy nhiên, đây cũng là lúc dễ bị cám dỗ bởi những lời mời "lãi cao, rủi ro thấp". Hãy nhớ nguyên tắc: Nếu nghe quá hay, hãy đặt câu hỏi nhiều hơn. Trong tình cảm, Kim Ngưu nên cởi mở hơn, đừng để sự kín đáo trở thành rào cản với người thật lòng.

Song Tử: Mở rộng mối quan hệ, nhưng cần chọn lọc

Ba tháng tới là quãng Song Tử gặp gỡ nhiều người mới, có cơ hội tham gia các nhóm cộng đồng, hội nhóm chuyên môn. Đây là thời điểm tốt để xây dựng tên tuổi cá nhân. Tuy nhiên, đừng phân tán bản thân vào quá nhiều cuộc trò chuyện vô bổ. Hãy giữ một quyển sổ ghi lại những ai thực sự mang lại giá trị, và đầu tư thời gian cho họ.

Cự Giải: Quay về với gia đình, chữa lành những vết cũ

Cự Giải có xu hướng nội tâm nhiều hơn trong giai đoạn này. Đây là cơ hội để chỉnh lại các mối quan hệ với người thân, đặc biệt là cha mẹ hoặc anh chị em. Một cuộc trò chuyện tưởng khó nói có thể mở ra cánh cửa hiểu nhau sau nhiều năm. Về công việc, đừng quyết định lớn khi tâm trạng đang chùng xuống.

Sư Tử: Tỏa sáng đúng lúc, nhưng đừng tranh công

Sư Tử có nhiều dịp được công nhận trong ba tháng tới, đặc biệt ở môi trường công sở. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thành quả thường đến từ tập thể. Chia sẻ ánh đèn sân khấu với đồng đội sẽ giúp Sư Tử đi xa hơn nhiều so với việc giành phần lớn về mình. Tình duyên có chuyển biến tích cực với người đã có đôi.

Xử Nữ: Buông bớt sự cầu toàn, cho phép mình sai một chút

Xử Nữ thường tự gây áp lực bởi tiêu chuẩn cao. Ba tháng tới, hãy thử làm một việc mà bạn biết kết quả sẽ không hoàn hảo, ví dụ học một môn mới, viết một bài blog, nấu một món chưa từng nấu. Trải nghiệm này giúp Xử Nữ nhẹ lòng, đồng thời mở ra góc nhìn sáng tạo mới. Tài chính ổn định, không có biến động lớn.

Thiên Bình: Quyết đoán hơn trong các lựa chọn

Thiên Bình hay phân vân, dễ trì hoãn quyết định vì sợ làm phật lòng ai đó. Giai đoạn này đòi hỏi sự dứt khoát, đặc biệt trong công việc và tình cảm. Một "có" hoặc "không" rõ ràng sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều năng lượng. Ngoài ra, nên dành thời gian cho hoạt động thể chất, vì cơ thể sẽ phản ánh tâm trạng rõ rệt.

Bọ Cạp: Chuyển hóa nội tâm, đón vận khí mới

Bọ Cạp bước vào quãng "lột xác" về suy nghĩ và mục tiêu. Những điều từng quan trọng có thể bỗng trở nên nhẹ nhàng, ngược lại có những điều tưởng nhỏ lại hóa ra cốt lõi. Đừng vội kể kế hoạch mới cho nhiều người. Hãy âm thầm vun đắp, đến khi chín muồi rồi công bố cũng chưa muộn. Tài chính cần kế hoạch dài hạn.

Nhân Mã: Mở rộng tầm nhìn, dám đi xa hơn

Nhân Mã có nhiều cơ hội học hỏi, du lịch, hoặc gặp gỡ những người ở môi trường khác biệt. Đừng bỏ qua các khóa học ngắn hạn hoặc lời mời sang địa phương khác làm việc. Tuy nhiên, hãy quản lý chi tiêu chặt chẽ, vì niềm hứng khởi dễ khiến ví tiền vơi đi nhanh hơn dự tính.

Ma Kết: Gặt hái thành quả của sự bền bỉ

Ma Kết bước vào quãng "đến mùa thu hoạch". Những việc làm âm thầm từ đầu năm bắt đầu cho kết quả cụ thể: Lương tăng, được tin tưởng giao việc lớn, hoặc một dự án cá nhân được chú ý. Hãy nhớ chia sẻ thành quả với những người đã đồng hành, và đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.

Bảo Bình: Sáng tạo bùng nổ, nhưng cần đôi chân chạm đất

Bảo Bình ba tháng tới ngập tràn ý tưởng mới lạ, từ công việc đến lối sống. Đây là lúc tốt để thử nghiệm, nhưng cũng cần một người bạn thực tế bên cạnh để cân bằng. Đừng vội bỏ công việc ổn định để chạy theo dự án mơ hồ. Tình cảm có dấu hiệu khởi sắc với người độc thân.

Song Ngư: Lắng nghe trực giác, nhưng đừng quên lý trí

Song Ngư có trực giác mạnh trong giai đoạn này, dễ cảm nhận được điều người khác không nói thành lời. Tuy nhiên, hãy kiểm chứng cảm xúc bằng dữ liệu thực tế trước khi đưa ra quyết định lớn. Sức khỏe tinh thần cần được chăm sóc đặc biệt, nên duy trì thói quen ngủ đủ và hạn chế xem mạng xã hội quá nhiều vào buổi tối.

Tử vi không phải tấm bản đồ định sẵn, mà giống như một ngọn đèn soi đường ở những đoạn rẽ. Mỗi chòm sao đều có thế mạnh riêng và bài học riêng. Điều quan trọng là biết mình đang ở đâu, muốn đi về đâu, và sẵn lòng điều chỉnh khi cần. Ba tháng tới có thể không tạo ra phép màu, nhưng đủ để mỗi người gieo những hạt giống sẽ nở hoa vào cuối năm.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.