Ngày 17/6 vận đỏ như son: 3 chòm sao bứt phá ngoạn mục, tiền vào như nước, lộc đến tận tay

Có những ngày trời như cố tình ưu ái một vài người, mọi việc cứ thế trôi êm, lòng nhẹ tênh mà túi cũng rủng rỉnh theo. Ngày 17/6 chính là một ngày như thế với ba chòm sao dưới đây. Sao tốt chiếu mệnh, vận khí dâng cao, công việc khởi sắc, tiền bạc xuôi dòng, tình cảm ấm áp. Người được nhắc tên cứ chuẩn bị tâm thế đón nhận điều lành, bởi cơ hội đôi khi không gõ cửa hai lần.

Kim Ngưu: Tài lộc gõ cửa, công việc xuôi chèo mát mái

Người Kim Ngưu vốn nổi tiếng kiên trì, làm gì cũng tính toán kỹ, không thích phiêu lưu. Đến ngày 17/6, sự bền bỉ ấy bắt đầu cho quả ngọt. Một khoản tiền cũ tưởng đã quên có thể quay về, có thể là tiền người ta nợ lâu nay, cũng có thể là khoản thưởng bất ngờ từ công việc bạn đã âm thầm cày cuốc suốt nhiều tháng.

Đặc biệt với những Kim Ngưu đang làm kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, quầy hàng online hay dịch vụ tự do, đây là thời điểm khách quen quay lại, đơn đặt hàng nhích dần, doanh thu tăng nhẹ nhưng đều. Người làm công ăn lương cũng được sếp để mắt, có thể nhận thêm một đầu việc quan trọng. Cứ làm tốt, đừng vội vàng, ngày này hợp với người biết chậm rãi gặt hái.

Về tình cảm, Kim Ngưu độc thân dễ chạm mặt người hợp gu trong một tình huống rất đời thường, có thể là quán cà phê quen, một buổi tụ tập bạn bè, hoặc đơn giản là tin nhắn từ một người cũ. Người đã có đôi thì nên dành một chút thời gian cho nửa kia, một bữa cơm tối tự nấu cũng đủ làm ấm lại không khí gia đình.

Sư Tử: Tỏa sáng đúng lúc, quý nhân kéo cao một bước

Sư Tử ngày này có khí chất rất khác. Đi đâu cũng được chú ý, nói gì cũng có người lắng nghe. Nếu bạn đang chờ một cuộc phỏng vấn, một buổi thuyết trình, một cuộc gặp quan trọng, hãy mạnh dạn đặt lịch vào ngày 17/6. Năng lượng của bạn đang ở đỉnh, lời nói có sức nặng, ý tưởng dễ được thông qua.

Tài chính của Sư Tử cũng có chuyển biến đáng kể. Một dự án cũ tưởng bế tắc bỗng có lối ra, đối tác chủ động liên hệ, hợp đồng chốt nhanh hơn dự tính. Người làm sáng tạo, nội dung, truyền thông sẽ thấy rõ nhất sự thay đổi này, ý tưởng tuôn ra liên tục, làm việc gì cũng có cảm hứng.

Tuy nhiên, ánh hào quang quá rực rỡ đôi khi cũng khiến người khác ghen tỵ. Sư Tử nên giữ giọng nói nhẹ nhàng, đừng phô trương thành tích, càng khiêm tốn càng được lòng nhiều người. Tình cảm thì khỏi phải bàn, người độc thân có thể nhận được lời tỏ tình bất ngờ, người đang yêu thì cảm thấy nửa kia bỗng dưng dịu dàng hơn hẳn.

Song Ngư: Lộc tinh thần đầy ắp, vận may âm thầm tích tụ

Khác với hai chòm sao trên, may mắn của Song Ngư ngày 17/6 đến theo cách rất nhẹ nhàng, đôi khi phải tinh ý mới nhận ra. Đó có thể là một cuộc gọi từ người thân lâu ngày không gặp, một lời khen từ đồng nghiệp, một tin vui nho nhỏ từ con cái hay bố mẹ. Những điều ấy gom lại làm tâm trạng cả ngày bừng sáng.

Về công việc, Song Ngư không gặp đột phá lớn nhưng lại có những bước tiến âm thầm. Một mối quan hệ nghề nghiệp được kết nối lại, một lời gợi ý từ người đi trước có thể mở ra hướng đi mới. Người làm nghệ thuật, viết lách, chữa lành, chăm sóc sức khỏe sẽ thấy linh cảm của mình rất chuẩn, làm gì cũng đúng nhịp.

Tài chính của Song Ngư khởi sắc theo kiểu tích tiểu thành đại. Đừng coi thường những khoản thu nhỏ, gom lại sẽ thành con số đáng kể vào cuối tháng. Một lời khuyên dành riêng cho Song Ngư: Đừng nể nang quá khi người khác hỏi vay tiền, biết từ chối đúng lúc cũng là một cách giữ lộc.

Vận may dù lớn dù nhỏ cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi gặp đúng người sẵn sàng đón nhận. Ba chòm sao kể trên có thể đang đứng trước một ngày đẹp, nhưng nếu không chủ động bước ra, không dám gật đầu trước cơ hội, thì may mắn cũng chỉ là cơn gió thoảng qua.

Vậy nên, dù bạn thuộc chòm sao nào, hãy giữ cho mình một tâm thế cởi mở, ánh mắt sáng và đôi tay sẵn sàng. Đôi khi điều tốt đẹp đến từ những điều rất nhỏ: Một câu chào, một tin nhắn hỏi thăm, một bữa cơm tự nấu. Cứ sống tử tế và chăm chỉ, vận may sớm muộn cũng tìm đến đúng địa chỉ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.