Lỗi khẩu hình của Trấn Thành

Tại Live Stage 3, có 6 khách mời nữ tham gia hỗ trợ màn trình diễn của các nhóm anh trai. Danh sách ban đầu chương trình Anh trai say hi đưa ra thông qua trailer gồm Bảo Anh, Orange, Vũ Thảo My, LyLy, tlinh và Myra Trần.

Tuy nhiên, khung hình của “Lady Mây” đã bị cắt bỏ hoàn toàn bởi chương trình và thế chỗ bằng ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Phía Anh trai say hi không nói rõ lý do. Trước đó, Myra Trần vướng ồn ào đời tư khiến khán giả bức xúc.

Lâm Bảo Ngọc trình diễn ca khúc Regret cùng đội Quân A.P, Ali Hoàng Dương, Quang Trung, Pháp Kiều.

Có thể nhận ra sân khấu Regret được quay lại và ghép vào chương trình, bởi trong bốn phần thi ở tập 7, Trấn Thành khi giao lưu với khách mời nữ đều có khung hình chung. Duy chỉ có nhóm Quân A.P, khách mời và MC không có cảnh toàn.

Trích đoạn MC Trấn Thành giới thiệu Lâm Bảo Ngọc nhưng khẩu hình vẫn là Myra Trần. Video: Anh trai say hi

Khán giả tinh mắt nhận ra “hạt sạn” khi chương trình thế chỗ Myra Trần thành Lâm Bảo Ngọc ở phút 43:50. MC Trấn Thành giới thiệu ca sĩ khách mời Lâm Bảo Ngọc nhưng khẩu hình miệng vẫn là Myra Trần.

Gặp nhiều trục trặc trong quá trình lên sóng, song Regret là màn trình diễn thành công nhất trong Live Stage 3 cho đến lúc này. Sau một ngày đăng tải, phần thi nhóm Quân A.P hút hơn 1, 5 triệu lượt xem, đứng đầu top trending YouTube mục âm nhạc.

Trong 6 nhóm anh trai tại Live Stage 3, nhóm Quân A.P là nhóm không có thành viên có sở trường sản xuất và sáng tác nhạc. Các thành viên trong nhóm đều là những ca sĩ mạnh về vocal, họ chọn cách “xử lý” bản demo theo cảm nhận và sáng tạo riêng. Ali Hoàng Dương và Quang Trung đóng góp nhiều ý tưởng cho đường dây, tuyến bài.

Quá trình lên ý tưởng, Quân A.P và Ali Hoàng Dương thống nhất để khách mời Lâm Bảo Ngọc đảm nhận phần Intro và phần Bridge (đoạn nối) bài hát. Quân A.P phụ trách viết lời mới cho bản demo. Pháp Kiều viết verse rap cho mình và phần lời nhạc cho Lâm Bảo Ngọc.