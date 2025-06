Ngày 16/6, Công an TP.HCM lấy lời khai với Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để điều tra vụ ô tô tông hàng loạt xe máy trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) vào tối 15/6, khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, bước đầu tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận là người điều khiển chiếc xe Jeep Sahara biển số 51K-314.07 gây ra vụ tai nạn.

Chiếc xe là do Hoàng đã mua lại từ ông L.H.T (45 tuổi, ngụ quận 8) khoảng một năm trước với giá khoảng 2 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa làm thủ tục sang tên.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên Vietnamnet, Hoàng khai nhận chiều 15/6, sau khi ăn uống với một số người bạn ở quán trên đường Vành Đai Trong, quận Bình Tân, ông điều khiển xe Jeep biển số 51K- 314.07 ra về. Tại đường Kinh Dương Vương, đoạn gần ngã ba Sinco (phường An Lạc, quận Bình Tân), cách quán ăn chừng 3km thì xe gặp sự cố, mất lái…

Ông Hoàng khai, lúc đó không kiểm soát được xe. Chiếc ô tô húc đổ lan can dải phân cách, lao sang làn đường đối diện, tông trực diện nhiều xe máy đang di chuyển.

Khi thấy cảnh người và các xe máy bị tông nằm la liệt trên đường, ông Hoàng phát hoảng. Ông đã gọi cho một người bạn đi xe gắn máy tới đón, rời khỏi hiện trường.

Trong tối 15/6, ông Hoàng đón xe di chuyển đến Đồng Tháp. Qua theo dõi thông tin báo chí, mạng xã hội, ông Hoàng biết được mình đã gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nên đến sáng 16/6 đã đến Công an phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trình diện.

Công an kiểm tra xác định ông Hoàng âm tính với ma tuý. Còn nồng độ cồn, do thời điểm ông Hoàng gây tai nạn sau đó bỏ đi và trình diện sau nhiều giờ nên công an lấy mẫu máu đi xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Như đã thông tin, khoảng 18h30, ô tô jeep biển số BKS 51K - 314.07 lưu thông trên đường Kinh Dương Vương theo hướng Phú Lâm đi vòng xoay An Lạc.

Khi chạy đến đoạn gần ngã ba Sinco, phường An Lạc, quận Bình Tân, chiếc ô tô bất ngờ lệch tay lái, húc đổ lan can phân cách, lao sang làn đường đối diện, tông trực diện nhiều xe máy đang di chuyển.

Ô tô cuốn một xe máy vào gầm và lao lên vỉa hè. Hậu quả, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ và một người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

2 người tử vong được xác định là 2 mẹ con bà B.T.C. (72 tuổi) và N.T.T. (49 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình).