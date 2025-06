Ngày 16/6, Công an TP HCM hiện đang điều tra vụ ô tô tông hàng loạt xe máy khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) xảy ra vào chiều tối 15/6.

Đến tối 15/6, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin trên báo Dân Việt cho hay, bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được chủ phương tiện gây tai nạn. Theo đó, đây là một xe Jeep 5 chỗ, màu xanh, biển kiểm soát 51K-314.07, thuộc sở hữu của người đàn ông tên L.H.T, ngụ quận Tân Phú.

Chiếc xe này được đăng ký vào giữa năm 2022, hiện thuộc quyền sở hữu của ông L.H.T.

Trên Vietnamnet cho biết thêm, ông T. cũng là người đại diện pháp luật của một Công ty TNHH Blacker 1111, doanh nghiệp đang vận hành một quán bar cùng tên nằm trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1. Trong một số clip trên mạng xã hội để quảng bá về quán bar, ông T. có quay một số cảnh có chiếc ô tô nói trên.

Trước đó, khoảng 18h30, ô tô Jeep lưu thông theo hướng từ Bến xe Miền Tây về vòng xoay An Lạc. Khi qua giao lộ với đường Bùi Tư Toàn khoảng 200m (phường An Lạc, quận Bình Tân), xe Jeep bất ngờ lạc tay lái, tông đổ dải phân cách rồi lao sang làn đường dành cho xe máy. Chưa dừng lại, ô tô tiếp tục tông 6-7 xe máy và chỉ dừng lại khi đẩy 1 xe máy khoảng 50 m lên vỉa hè.

Chiếc xe Jeep tại hiện trường- Ảnh: VTC News

VTC News dẫn lời lãnh đạo UBND phường An Lạc cho hay, 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là hai mẹ con. Danh tính người mẹ được xác định là bà Bùi Thị C. (SN 1953), con gái là bà Nguyễn Thị T. (SN 1975). Hai mẹ con bà C. gặp nạn khi trên đường đi thăm người thân trở về.

Nạn nhân còn lại bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Triều An cấp cứu. Ngoài ra, còn một số người dân khác cũng bị trầy xước nhẹ

Tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều nhân chứng cho biết có hai người đàn ông từ trong ô tô bước xuống sau khi phương tiện dừng lại và sau đó rời đi. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực làn xe máy để khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh truy tìm người liên quan.

Hiện chưa xác định, trong số 2 người đàn ông bước xuống xe, rời khỏi hiện trường vụ tai nạn có ông T. hay không?

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.