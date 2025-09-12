Ngày 9/9, Công an phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lăng Văn Duyệt, 30 tuổi, để điều tra về tội "Ngược đãi, hành hạ con".

Trước đó, ngày 21/7, Công an phường Vân Hà tiếp nhận đơn trình báo của chị B.T.T về việc chồng chị là anh Lăng Văn Duyệt trong thời gian tháng 7/2025 thường xuyên có hành vi đánh đập, hành hạ 2 con đẻ là cháu Lăng V.A (8 tuổi) và Lăng N.A (5 tuổi).

Quá trình điều tra xác định Lăng Văn Duyệt nhiều lần dùng que tre, dây điện đánh vào người 2 con nhỏ và bắt các con tự tát vào mặt, quỳ gối trong thời gian dài.

Hành vi dùng bạo lực nhiều lần xâm phạm thân thể của 2 cháu đủ yếu tố cấu thành tội "Ngược đãi, hành hạ con" theo quy định tại Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lăng Văn Duyệt.

Đối tượng Lăng Văn Duyệt (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo thông tin trên tờ Sức khoẻ và Đời sống, điển hình là vụ bạo hành xảy ra vào khoảng 18h ngày 4/7, Duyệt đã dùng que tre dài khoảng 80cm đánh 2 cháu. Vừa đánh, Duyệt vừa dùng điện thoại quay video rồi gửi cho vợ qua Zalo. Đến khoảng 21h cùng ngày, Duyệt mới cho các con ăn cơm.

Tiếp đó, khoảng 10h ngày 4/8, Duyệt lại bắt 2 cháu tự tát liên tiếp, còn Duyệt nằm ở võng quan sát.

Đến khoảng 11h cùng ngày, mẹ của Duyệt (bà nội các cháu) đi làm về, chứng kiến cảnh tượng trên đã can ngăn nhưng Duyệt không nghe. Hành vi này kéo dài qua bữa trưa. Sau khi Duyệt ăn xong mới cho 2 con ăn.

Tại cơ quan công an, Duyệt khai nhận kết hôn từ năm 2017 và có 3 con ở độ tuổi từ 3 đến 8. Quá trình chung sống, giữa Duyệt và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Giữa tháng 6/2025, vợ Duyệt đã thuê nhà ra ở riêng và sống ly thân. Ba con nhỏ ở với Duyệt cùng bà nội.

Hiện, các cháu bé đã được tách khỏi môi trường nguy hiểm, chuyển đến nơi an toàn để chăm sóc và theo dõi sức khỏe.