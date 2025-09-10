Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Cơ quan điều tra) cho biết, đơn vị đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lăng Văn Duyệt (SN 1995, trú tại TDP Khả Lý Thượng, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Ngược đãi, hành hạ con" theo điểm a, khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định bắt tạm giam Lăng Văn Duyệt.

Theo điều tra ban đầu, Lăng Văn Duyệt có nhiều hành vi ngược đãi, bạo hành các con ruột trong thời gian dài bằng hình thức dùng que tre, dây điện để đánh đập, bắt tự tát vào mặt, quỳ gối trong thời gian dài, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các con.

Vụ việc được Công an phường Vân Hà phát hiện, tiếp nhận và báo cáo lên cấp trên.

Tiếp cận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, phân công điều tra viên khẩn trương vào cuộc, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Đại diện cơ quan chức năng khẳng định “Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và cần được xử lý nghiêm minh, răn đe, không để tái diễn”.

Công an tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, mọi hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em đều vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.