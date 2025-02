Công an tỉnh Quảng Nam vừa điều tra khám phá thành công vụ giết người phi tang xuống biển. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Trần Bảo Uyên (63 tuổi), trú tổ 23, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Nghi phạm Trần Bảo Uyên cũng chính là chồng của nạn nhân là chị Trương Thị T. Tr. (41 tuổi), trú số 20 Đỗ Hành, tổ 10, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, làm việc với cơ quan điều tra, nghi phạm rất ngoan cố, quanh co chối tội với hàng loạt lời khai gian dối. Cơ quan công an đã tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra từ những manh mối nhỏ nhất cùng những chứng cứ, tài liệu khoa học khiến nghi phạm không thể chối cãi. Nghi phạm Trần Bảo Uyên đã phải cúi đầu nhận tội là hung thủ đã ra tay dã man giết vợ mình rồi chặt xác, phi tang.

Nghi phạm làm việc với cơ quan điều tra.

Khai với cơ quan công an, nghi phạm Trần Bảo Uyên thừa nhận, 9 giờ ngày 06/02/2025, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại nên Uyên đã xô mạnh khiến vợ là chị Trương Thị T. Tr. ngã xuống nền nhà chảy máu. Sau đó, Uyên nhiều lần đấm vào vùng đầu của vợ. Một lúc sau, Uyên sờ tay lên mũi vợ thì thấy không còn thở nữa.

Trần Bảo Uyên khai nhận, vì hoảng loạn nên đã rút con dao to, lôi xác vợ xuống nhà vệ sinh rồi chặt xác thành 3 phần nhằm phi tang. Uyên dùng mền và ga trải giường bọc xác vợ lại sau đó tháo camera an ninh trong nhà ra. Tiếp đó, Trần Bảo Uyên dùng xe máy chở xác nạn nhân ra khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cất giấu.

Nghi phạm Trần Bảo Uyên.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Uyên quay lại chỗ giấu xác, đưa thi thể và hung khí gây án lên thuyền nhỏ rồi điều khiển thuyền mang các phần thi thể và hung khí gây án ra khu vực biển gần cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng vứt xuống biển phi tang.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, việc điều tra khám phá thành công chuyên án, làm rõ hung thủ gây án là nỗ lực lớn của từng thành viên trong Ban chuyên án và các đơn vị liên quan.

Phần tay của thi thể nạn nhân có đeo lắc bạc và nhẫn.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 10/2, Công an xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một phần thi thể nạn nhân trôi dạt vào bờ biển thuộc địa phận thôn An Hải Đông, xã Tam Quang. Thi thể này ban đầu được nhận định là nữ giới, không nguyên vẹn, chỉ còn từ phần bụng trở lên, không có đầu và chân.

Qua kiểm tra, trên cổ tay trái của thi thể có đeo 4 vòng lắc bạc và ngón áp út bàn tay trái có đeo nhẫn bạc, mặt nhẫn hình bông hoa có đính đá. Thi thể có dấu hiệu phân hủy từ nhiều ngày trước.