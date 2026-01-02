Ngày 1-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản và tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép với quy mô lớn, khởi tố và bắt tạm giam 41 bị can về 5 tội danh nghiêm trọng. Trong số này, Huỳnh Cao Cường được xác định là một mắt xích quan trọng, lợi dụng sự hoảng loạn và tuyệt vọng của các gia đình có người thân bị lừa sang Campuchia để trục lợi.

Lời khai tại cơ quan điều tra: “Giải cứu” hơn 30 vụ để thu lợi bất chính

Tại cơ quan công an, Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ “giải cứu” công dân Việt Nam bị giam giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia.

Các vụ việc đều được thực hiện theo cùng một phương thức: tiếp nhận thông tin từ gia đình nạn nhân, móc nối với các đầu mối bên kia biên giới, sau đó tổ chức đưa người vượt biên trái phép về Việt Nam khi đã nhận đủ tiền.

Đối tượng Huỳnh Cao Cường. Ảnh: CA TP.HCM

Theo tài liệu điều tra, sau khi liên hệ với các nhóm tội phạm tại Campuchia, Cường nắm được mức “giá chuộc” thực tế từ 185 đến 240 triệu đồng mỗi nạn nhân. Tuy nhiên, khi làm việc với gia đình, Cường báo giá từ 280 đến 400 triệu đồng, chiếm đoạt toàn bộ khoản chênh lệch.

Do lo sợ cho tính mạng người thân và tin vào hình ảnh “hiệp sĩ” được xây dựng trên mạng xã hội, nhiều gia đình đã phải vay mượn, bán tài sản để chuyển tiền theo yêu cầu.

Không dừng lại ở vai trò môi giới, Cường còn trực tiếp điều hành hoạt động vận chuyển người vượt biên. Đối tượng chỉ đạo đàn em thuê ô tô lên khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh cũ), đón người theo các đường mòn, lối mở nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Sau khi về đến TP.HCM, nạn nhân bị đưa về tập kết tại quán ăn Cường 79 và chỉ được bàn giao khi gia đình đã nộp đủ tiền như thỏa thuận.

Thủ đoạn: “Kinh doanh giải cứu” trên sự tuyệt vọng

Theo Công an TP.HCM, Huỳnh Cao Cường là chủ các tài khoản mạng xã hội mang tên “Huỳnh Cao Cường – Đức Năng Thắng Số”, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Facebook và TikTok. Trên các nền tảng này, Cường thường xuyên đăng tải video dàn dựng cảnh giải cứu kịch tính, cảnh báo lừa đảo và chia sẻ câu chuyện giúp người vượt nạn, qua đó xây dựng hình ảnh một “hiệp sĩ” đầy uy tín.

Tuy nhiên, phía sau lớp vỏ đạo đức đó là một kế hoạch trục lợi được tính toán kỹ lưỡng. Khi có gia đình cầu cứu, Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh và giấy tờ tùy thân của nạn nhân để tạo niềm tin, đồng thời bí mật móc nối với các nhóm tội phạm bên Campuchia. Việc “giải cứu” thực chất trở thành một mắt xích trong chuỗi hoạt động cưỡng đoạt tài sản, tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng được trao cho Cơ quan Công an. Ảnh: CA TP.HCM

Từ việc rà soát các phương tiện nghi vấn, cơ quan công an xác định Trần Văn Chương là người điều phối phương tiện đưa đón người nhập cảnh trái phép, qua đó lần ra hoạt động núp bóng “hiệp sĩ” của Huỳnh Cao Cường và mối liên hệ với nhóm của Nguyễn Thanh Hải.

Các nhóm này hoạt động có tổ chức, chia thành nhiều nhánh từ dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”, bán người cho các công ty lừa đảo đến đóng giả người giải cứu để ép gia đình nạn nhân đưa tiền.

Phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và lực lượng chức năng Campuchia, Công an TP.HCM đã giải cứu 34 công dân Việt Nam tại khu O’Smach (tỉnh Oddar Meanchey), thu giữ nhiều máy tính, điện thoại phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân tự xưng “hiệp sĩ” trên mạng xã hội, khi có người thân gặp nạn ở nước ngoài cần trình báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ theo con đường chính thống.