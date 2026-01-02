Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải

Video: Công an TPHCM triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Trước đó, Công an TPHCM nhận định đường dây đưa người xuất cảnh trái phép có tính chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng nên đã lập Ban Chuyên án để điều tra.

Quá trình điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan, Ban Chuyên án phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Hải (hiệp sĩ) cầm đầu đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người dân, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền”. Thực tế, khi thân nhân nạn nhân đến nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu không có tiền thì từ chối.

Sau khi nhận tiền, nhóm Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch , không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.

Nguyễn Thanh Hải được biết đến là "hiệp sĩ" săn bắt cướp trên đường phố

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng, trong đó có Nguyễn Thanh Hải và Lê Văn Thành về các hành vi: “Cưỡng đoạt tài sản”, “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Dụ dỗ người dân bằng “việc nhẹ, lương cao”

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tổ chức truy bắt , giải cứu 34 công dân Việt Nam tại khu O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ người dân bằng các chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, môi giới trá hình. Sau khi đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch, đường thủy khu vực biên giới Tây Ninh, An Giang, các đối tượng bán người trái ý chí cho các công ty lừa đảo tại Campuchia, ép buộc lao động hoặc yêu cầu thân nhân nộp tiền để “chuộc người”, qua đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Cảnh sát bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây

Ngay trong thời gian đang giải cứu các nạn nhân và làm rõ từng “mắt xích” trong đường dây, Công an TPHCM tiếp tục nhận được đơn trình báo của thân nhân một nạn nhân được cho là đang bị giam giữ tại Campuchia. Để cứu người thân, gia đình nạn nhân đã chuyển khoản số tiền lớn theo yêu cầu của các đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TPHCM đã vào cuộc truy xét. Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và mời các đối tượng liên quan về làm việc khi chúng đang di chuyển trên các xe ô tô tại khu vực Quận 1 và Quận 7 (cũ).

Quá trình điều tra, công an xác định đối tượng Trần Văn Chương đóng vai trò then chốt trong việc điều phối phương tiện đưa đón người nhập cảnh trái phép .

Quá trình làm rõ mắt xích Trần Văn Chương, Ban Chuyên án tiếp tục phát hiện một đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa chuyên cứu người tên Huỳnh Cao Cường. Huỳnh Cao Cường đã lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh một người chuyên cứu giúp những nạn nhân bị lừa sang Campuchia.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm bị bắt giữ

Thông qua tài khoản TikTok và Facebook mang tên “Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số”, đối tượng này thường xuyên đăng tải các video clip dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhằm lấy lòng tin từ những gia đình đang có người thân bị kẹt tại các "sào huyệt" lừa đảo.

Thực chất, các cuộc giải cứu của Cường không xuất phát từ tinh thần “nghĩa hiệp” mà là một kế hoạch kinh doanh trên sự tuyệt vọng. Khi người nhà nạn nhân liên hệ, Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh và căn cước công dân của nạn nhân, sau đó móc nối với các đối tượng tại Campuchia .

Theo tài liệu điều tra, nếu phía Campuchia ra giá chuộc từ 185 - 240 triệu đồng, Cường lập tức báo với gia đình nạn nhân mức giá từ 280 - 400 triệu đồng. Số tiền chênh lệch được Cường đút túi tiêu xài cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở việc môi giới, Cường còn là người điều hành hoạt động vận chuyển người qua biên giới. Sau khi vượt biên trái phép thành công, các nạn nhân được đưa về tập kết tại "đại bản doanh" của Cường là Quán ăn Cường 79 (TPHCM). Tại đây, Cường chỉ bàn giao người khi người nhà đã đủ tiền.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ “giải cứu” với phương thức tương tự, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã làm rõ nhiều đường dây, nhánh tội phạm liên quan, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số các bị can đã khởi tố đến thời điểm này là 41 người.

Cảnh sát dẫn giải các đối tượng lên xe để đưa về Việt Nam từ cửa khẩu Campuchia

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, truy bắt các đối tượng liên quan đang lẩn trốn, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, lập danh sách nạn nhân tại Campuchia để có phương án giải cứu kịp thời.