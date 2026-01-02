Huỳnh Cao Cường là một TikToker sở hữu kênh TikTok hơn 371.000 người theo dõi. Trên trang này, Cường công khai số điện thoại và tuyên bố hỗ trợ nạn nhân trở về từ 25 tỉnh, thành ở Campuchia mà không lấy tiền trước.

Trên trang TikTok của mình, Huỳnh Cao Cường đăng hàng loạt clip cảnh báo về việc thanh thiếu niên có thể bị đánh thuốc mê, bị dụ qua Campuchia làm việc, sau đó bị bắt nhốt, đòi tiền chuộc. Cường khẳng định có thể đưa người về Việt Nam nếu có thông tin cụ thể.

Chân dung "trùm giải cứu" Huỳnh Cao Cường

Dù lên mạng khuyến cáo nhưng Huỳnh Cao Cường lại đứng sau điều hành đường dây môi giới, trực tiếp "giải cứu" người từ Campuchia, bỏ túi hàng tỉ đồng.

"Mình bóc ra trong ngày"?!

Bị can Huỳnh Cao Cường cho biết bản thân đi Campuchia nhiều lần. Nếu ai muốn tìm người thì Cường sẽ trực tiếp đi hoặc cho người sang đưa về; khi bàn giao cho gia đình mới lấy tiền và phải chi nhiều khoản để "lấy người ra".

Huỳnh Cao Cường đứng sau đường dây cưỡng đoạt từ việc "giải cứu"

Huỳnh Cao Cường nói như đinh đóng cột rằng có thể đưa người từ Campuchia hoặc những toà nhà gần biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) về trong 1 - 2 ngày. Thậm chí, Cường còn khẳng định có thể đưa người từ Campuchia về Việt Nam ngay trong ngày.

Trong một clip, Cường quay lại cảnh một thanh niên quê Đồng Nai được giải cứu từ "khu Robot" đưa về giao cho gia đình. "Nếu qua chậm thì em này đã bị bắt và đưa lại khu, nhưng mà do bên mình cứng nên nó cũng đi và bỏ qua" - Cường nói trong clip.

Huỳnh Cao Cường khẳng định đưa người ra trong ngày và đưa về Việt Nam

Một tài khoản hỏi Huỳnh Cao Cường: "Anh có hỗ trợ người từ Venuss ra được không?". Cường thông tin: "Khu này có 2 khu mới và cũ, gần Mộc Bài, mình nói thẳng luôn là mình bóc ra trong ngày. Mình không nhận tiền trước, người ra khỏi khu an toàn mình mới lấy tiền gia đình…".

Theo Huỳnh Cao Cường, "các bạn phải hiểu rằng một cái xác đã mấy trăm triệu, một cái cốt đã mấy xị (mấy trăm ngàn đồng - PV). Một mạng người tôi làm như vậy là quá rẻ vì tôi phải chi trả rất nhiều thứ lắm, từ ăn uống đến xe cộ".

Huỳnh Cao Cường còn "lên lớp": "Các bạn không hiểu được đồng tiền tôi chi ra đâu. Tôi phải lo cho con các bạn còn hơn gia đình tôi nữa. Tôi phải đưa về giao tận tay gia đình rồi phải lo giấy tờ, thủ tục, các bạn không có hiểu đâu. Tôi chỉ được vài chục triệu thôi".

Ở một clip khác, Huỳnh Cao Cường khẳng định: "Hiện tại Osamat có tới 6 khu. Riêng khu Osamat, anh lấy ra trong ngày, chậm thì 2 ngày. Người ra khỏi khu anh mới lấy tiền".

"Làm ăn" trên sự tuyệt vọng

Thông qua tài khoản TikTok và Facebook mang tên "Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số", đối tượng này thường xuyên đăng tải các video clip dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhằm lấy lòng tin từ những gia đình đang có người thân bị kẹt tại các sào huyệt lừa đảo.

Thực chất, các cuộc giải cứu của Huỳnh Cao Cường không xuất phát từ tinh thần "nghĩa hiệp" mà là kế hoạch "làm ăn" trên sự tuyệt vọng. Khi người nhà nạn nhân liên hệ, Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh và căn cước công dân của nạn nhân, sau đó móc nối với các đối tượng tại Campuchia.

Huỳnh Cao Cường (giữa), Nguyễn Thanh Hải (bìa phải) và một đồng phạm

Theo tài liệu điều tra của Công an TPHCM, nếu phía Campuchia ra giá chuộc từ 185 - 240 triệu đồng, Huỳnh Cao Cường lập tức báo với gia đình nạn nhân mức giá 280 - 400 triệu đồng. Số tiền chênh lệch khổng lồ này được Cường đút túi.

Không chỉ dừng lại ở việc môi giới, Huỳnh Cao Cường còn là người điều hành hoạt động vận chuyển người qua biên giới. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Cường chỉ đạo đàn em thuê ô tô lên khu vực biên giới Mộc Bài đón người theo các đường mòn, lối mở (đường tiểu ngạch).

Sau khi vượt biên trái phép thành công, các nạn nhân được đưa về tập kết tại "đại bản doanh" của Huỳnh Cao Cường là Quán ăn Cường 79 (TPHCM). Tại đây, Cường chỉ bàn giao người khi người nhà đã chi đủ tiền.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ "giải cứu" với phương thức tương tự, thu lợi bất chính số tiền cực lớn.

Trong quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã làm rõ nhiều đường dây, nhánh tội phạm liên quan. Trong đó, có các nhóm tổ chức xuất cảnh trái phép, mua bán người, các đối tượng núp bóng "giải cứu" để cưỡng đoạt tài sản, cũng như các đường dây mở và sử dụng tài khoản ngân hàng tại Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của người dân.