Công an phường Dĩ An, TP.HCM đã tạm giữ khẩn cấp Bùi Trung Quốc (34 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi Hành hạ người khác.

Em T. bị Quốc đánh đập khi say xỉn. (Ảnh cắt từ clip).

Theo xác minh ban đầu, Quốc sống chung với bà L.T.K.L. (50 tuổi) như vợ chồng tại căn nhà nằm trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An. Cùng ở trong nhà còn có em T.G.T. (14 tuổi, quê An Giang), con ruột của bà L.

Tại cơ quan công an, Quốc thừa nhận từng nhiều lần chửi bới, đánh đập bà L. và em T. mỗi khi uống rượu say.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào chiều 4/5. Khoảng 14h30, sau khi đi làm về, Quốc thấy T. đang ngủ ở phòng khách nên tỏ thái độ bực tức vì cho rằng thiếu niên này tan học nhưng không về nhà ngay.

Khi T. giải thích vừa thi xong nên ghé nhà bạn chơi, Quốc bất ngờ lao tới dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và mặt em.

Bị đánh đau, T. gọi điện kể lại với mẹ. Sau đó, bà L. kiểm tra camera trong nhà, lưu lại đoạn video rồi gửi cho gia đình chồng cũ - cha ruột của T.

Cho rằng em T. thường xuyên bị bạo hành , người thân của nam thiếu niên đã đăng tải clip lên mạng xã hội để cầu cứu và tố giác hành vi của Quốc.

Quốc khai nhận hành vi tại cơ quan công an. (Ảnh CACC)

Trước đó một ngày (7/5), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông hành hung dã man một thiếu niên ngay trong nhà.

Hình ảnh cho thấy nạn nhân bị đẩy ngã xuống nền nhà, sau đó tiếp tục bị đấm liên tục vào mặt. Dù cậu bé chỉ biết ôm đầu, khóc lóc và tìm cách chống đỡ, người đàn ông vẫn không dừng tay, liên tục chửi mắng và đe dọa.

Qua xác minh, công an xác định người trong clip là Bùi Trung Quốc.

Trước đó, tối 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 1993, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) và Danh Chơn (sinh năm 1996, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Danh Chơn và Thanh Trúc được xác định là người có hành vi bạo hành bé trai 2 tuổi - con ruột Trúc - gây đa chấn thương.

Cháu bé đã được đưa tới Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị. Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe cải thiện nhưng tình trạng vẫn còn nặng, cần tiếp tục theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Theo lời khai ban đầu của Danh Chơn - người sống chung như vợ chồng với Trúc, sau khi chở Trúc đi chơi về, cả hai ăn cơm. Trong lúc Trúc cho con ăn, cháu bé vừa ăn vừa đùa nghịch với chó nên Trúc dùng cây tre nhỏ đánh con.

Chơn cho biết nhiều lần chứng kiến Trúc đánh cháu bé, trong đó có việc dùng cây tre đánh vào lưng và đầu. Khi thấy cháu có biểu hiện mệt mỏi, chảy máu, cả hai đi mượn tiền để đưa đi bệnh viện nhưng bị người dân phát hiện, trình báo công an.

"Toàn bộ những vết thương trên cơ thể cháu đều do một mình vợ tôi gây ra", Danh Chơn khai báo.